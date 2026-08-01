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CWG 2026: ज्युडोमध्ये भारताचा 'डबल गोल्डन धमाका'; अवघ्या 30 मिनिटांत अस्मिता-हर्षनं जिंकली सुवर्णपदकं

2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत, भारतीय ज्युडोपटूंनी एक अशी कामगिरी केली जी दीर्घकाळ स्मरणात राहील.

CWG 2026
अस्मिता डे आणि हर्ष सिंग (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 1, 2026 at 9:27 AM IST

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CWG 2026 : 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत, भारतीय ज्युडोपटूंनी एक अशी कामगिरी केली जी दीर्घकाळ स्मरणात राहील. भारताच्या 23 वर्षीय अस्मिता डे आणि 23 वर्षीय हर्ष सिंग यांनी आपापल्या गटात सुवर्णपदकं जिंकून इतिहास रचला. त्यांच्या विजयांमध्ये केवळ 30 मिनिटांचं अंतर होतं. भारताची तिसरी अंतिम स्पर्धक, यामिनी मौर्य, देखील अंतिम फेरीत पोहोचली असून तिचं किमान एक रौप्यपदक निश्चित झालं आहे.

36 वर्षांची प्रतीक्षा संपली : सर्वप्रथम, अस्मिता डेनं महिलांच्या 48 किलो वजनी गटात कॅनडाच्या हेडी क्वाचला एका रोमांचक गोल्डन स्कोअर सामन्यात पराभूत करुन सुवर्णपदक जिंकलं. या विजयासह, ती राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत ज्युडोमध्ये सुवर्णपदक जिंकणारी पहिली भारतीय ठरली. 1990 च्या ऑकलंड राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत ज्युडोचा पदक स्पर्धेत समावेश झाल्यापासून, भारतीय खेळाडूंनी अनेक पदकं जिंकली आहेत, परंतु सुवर्णपदकाचं स्वप्न अपूर्ण राहिलं होतं. आता अस्मितानं ही 36 वर्षांची प्रतीक्षा संपवली आणि भारतीय ज्युडोच्या इतिहासात आपलं नाव कोरलं.

अस्मितानंतर 30 मिनिटांत हर्षनंही जिंकलं सुवर्णपदक : अंतिम सामन्याच्या सुरुवातीला अस्मिता दबावाखाली दिसत होती. तिनं आधी एक युको गमावला आणि नंतर तिला पेनल्टी मिळाली, ज्यामुळं कॅनडाच्या हायडी क्वाचला आघाडी घेता आली. असं असूनही, अस्मितानं हार मानली नाही. तिनं शानदार पुनरागमन करत सामना गोल्डन स्कोअरपर्यंत नेला आणि अखेरीस सुवर्णपदक जिंकलं. अस्मिताच्या विजयानंतर अवघ्या 30 मिनिटांनी भारताच्या हर्ष सिंगनंही इतिहास रचला. त्यानं पुरुषांच्या 60 किलो वजनी गटाच्या अंतिम सामन्यात अनुभवी ऑस्ट्रेलियन ज्युडोपटू जोशुआ कॅट्झचा पराभव करुन सुवर्णपदक जिंकलं. यासह, हर्ष राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत ज्युडोमध्ये सुवर्णपदक जिंकणारा पहिला भारतीय पुरुष खेळाडू ठरला.

भारतानं ज्युडोमध्ये रचला सुवर्ण इतिहास : आपल्या पहिल्याच राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भाग घेतलेल्या हर्षनं संपूर्ण सामन्यात उत्कृष्ट संयम आणि रणनीतीचं प्रदर्शन केलं. सामन्यापूर्वी जोशुआ कॅट्झला सुवर्णपदकाचा प्रबळ दावेदार मानलं जात होतं. बराच काळ दोन्ही खेळाडूंमध्ये कोणतीही स्पष्ट आघाडी नव्हती. सामन्यात केवळ 41 सेकंद शिल्लक असताना, हर्षनं वाझा-आरी मारुन निर्णायक आघाडी घेतली. ही आघाडी शेवटपर्यंत कायम राहिली आणि एक ऐतिहासिक सुवर्णपदक मिळवलं.

पंतप्रधानांकडून अभिनंदन : भारताची तिसरी अंतिम स्पर्धक, यामिनी मौर्य हिनंही उत्कृष्ट कामगिरी करत अंतिम फेरीत प्रवेश केला. तिचं किमान रौप्यपदक आधीच निश्चित झालं आहे. आता सर्वांचं लक्ष तिच्या अंतिम लढतीवर आहे, जिथं ती भारतासाठी आणखी एक सुवर्णपदक जिंकण्याचा प्रयत्न करेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अस्मिता आणि हर्ष यांचं त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल अभिनंदन केलं.

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TAGGED:

CWG 2026
INDIA WON TWO GOLD MEDAL
ASMITA DEY HARSH SINGH
GOLD MEDAL IN JUDO
CWG 2026

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