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CWG 2026: गुलवीर सिंगनं रचला इतिहास तर हरजिंदरचा वेटलिफ्टिंगमध्ये जलवा; भारताला मिळाले आणखी दोन पदकं

स्कॉटलंडमधील ग्लासगो इथं सुरु असलेल्या 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सहाव्या दिवशी भारतानं आपल्या पदकतालिकेत आणखी दोन रौप्य पदकांची भर घातली.

CWG 2026
राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 29, 2026 at 9:33 AM IST

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CWG 2026 : स्कॉटलंडमधील ग्लासगो इथं सुरु असलेल्या 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारतीय खेळाडू उत्कृष्ट कामगिरी करत आहेत. सहाव्या दिवशी भारतानं आपल्या पदकतालिकेत आणखी दोन रौप्य पदकांची भर घातली, तर बॉक्सिंगमध्ये किमान तीन पदकं जिंकण्याची शक्यता आहे. सहाव्या दिवशी काही खेळांमधील कामगिरी निराशाजनक असली तरी, भारताची 29 वर्षीय वेटलिफ्टर हरजिंदर कौरनं महिलांच्या 69 किलो वजनी गटात शानदार कामगिरी करत रौप्यपदक जिंकलं, तर 10,000 मीटर शर्यतीच्या अंतिम फेरीत भाग घेतलेल्या भारतीय धावपटू गुलवीर सिंगनं रौप्य पदक जिंकून इतिहास रचला. भारतानं आता पदकतालिकेत 9 वं स्थान मिळवलं असून, त्यांची एकूण पदकसंख्या 12 झाली आहे.

हरजिंदर कौरनं उचललं 227 किलो वजन : भारताची स्टार वेटलिफ्टर हरजिंदर कौरनं 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत महिलांच्या 69 किलो वजनी गटात स्नॅच आणि क्लीन अँड जर्क या दोन्ही फेऱ्यांमध्ये शानदार कामगिरी करत एकूण 227 किलो वजन उचलून रौप्यपदक जिंकलं. हरजिंदरनं तिच्या तीन स्नॅच प्रयत्नांमध्ये 96 किलो, 99 किलो आणि 101 किलो वजन उचललं. त्यानंतर तिनं क्लीन अँड जर्कमध्ये 120 किलो, दुसऱ्या प्रयत्नात 123 किलो आणि तिसऱ्या प्रयत्नात 126 किलो वजन उचलून एकूण 101 किलो आणि 126 किलो वजनासह रौप्यपदक जिंकलं. ही हरजिंदर कौरच्या कारकिर्दीतील सर्वोत्तम कामगिरी आहे. कॅनडाच्या शार्लोट सिमोनोनं या स्पर्धेत एकूण 236 किलो वजन उचलून सुवर्ण पदक जिंकलं, तर ऑस्ट्रेलियाच्या फोबी हेमननं एकूण 218 किलो वजन उचलून कांस्य पदक जिंकलं.

गुलवीर सिंगनं रौप्यपदक जिंकून रचला इतिहास : भारतीय लांब पल्ल्याचा धावपटू गुलवीर सिंगनं 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत पुरुषांच्या 10,000 मीटर शर्यतीत रौप्य पदक जिंकून इतिहास रचला आहे. 27 वर्षीय गुलवीर सिंग भारतीय सैन्यात नायब सुभेदार म्हणून कार्यरत आहे. 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत, गुलवीर सिंग अंतिम फेरीच्या सुरुवातीला चौथ्या स्थानावर होता. त्यानंतर त्यानं उल्लेखनीय पुनरागमन करत वेग वाढवला आणि 27:49.78 वेळेत शर्यत पूर्ण करुन रौप्य पदक पटकावलं. या स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाच्या काय रॉबिन्सनपेक्षा गुलवीर सिंग केवळ 0.85 सेकंद मागे राहिला.

भारताची पदकतालिकेत संख्या 12 वर : सहाव्या दिवशी दोन रौप्य पदकांच्या समावेशाने भारताची एकूण पदकतालिकेत 12 पदकं झाली आहेत, ज्यात दोन सुवर्ण, सात रौप्य आणि तीन कांस्य पदकांचा समावेश आहे. यामुळं भारत पदकतालिकेत 9व्या स्थानावर आहे. ऑस्ट्रेलिया पहिल्या स्थानावर असून, त्यांनी 35 सुवर्ण पदकांसह एकूण 80 पदकं जिंकली आहेत.

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TAGGED:

HARJINDER SHINES IN WEIGHTLIFTING
GULVEER SINGH
INDIA MEDAL TALLY
COMMONWEALTH GAMES
CWG 2026 GULVEER SINGH

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