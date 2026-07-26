CWG 2026: मीराबाई चानू गोल्ड मेडल जिंकत इतिहास रचणार? चौथ्या दिवसाचं भारताचं वेळापत्रक, वाचा सविस्तर
स्कॉटलंडमधील ग्लासगो इथं 23 जुलै रोजी राष्ट्रकुल खेळांना सुरुवात झाली. आज चौथ्या दिवशी विविध क्रीडा स्पर्धांमध्ये भारताच्या पदकाच्या संख्येत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
Published : July 26, 2026 at 2:57 PM IST
CWG 2026 : स्कॉटलंडमधील ग्लासगो इथं 23 जुलै रोजी राष्ट्रकुल खेळांना सुरुवात झाली. तेव्हापासून झालेल्या तीन स्पर्धांमध्ये भारतानं केवळ एकच पदक जिंकलं आहे. हे पदक बिहारच्या झंडू कुमारनं पॅरा-पॉवरलिफ्टिंगमध्ये कांस्यपदक म्हणून जिंकलं. आज चौथ्या दिवशी विविध क्रीडा स्पर्धांमध्ये भारताच्या पदकाच्या संख्येत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे आणि सर्वांचं लक्ष ऑलिम्पिक पदक विजेती व स्टार महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानूवर लागलं आहे. तिनं 2018 आणि 2022 च्या राष्ट्रकुल खेळांमध्ये सुवर्णपदक जिंकलं होतं आणि आता ती तिसरं पदक जिंकेल अशी अपेक्षा आहे. बॉक्सिंगमध्ये, पुरुषांच्या 55 किलो वजनी गटात भारतीय बॉक्सर जादुमणी सिंगचा सामना पाकिस्तानच्या सुमामा रहमानशी होईल.
It's a big day for Team India! 👊— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 26, 2026
Mirabai Chanu headlines a packed day featuring boxing, gymnastics, swimming, bowls and weightlifting.
Watch Team India chase glory in the Commonwealth Games Glasgow 2026 LIVE NOW, exlusively on Sony Sports Network TV channels and Sony LIV.… pic.twitter.com/ruBV3ti3mF
लॉन बाऊल्समध्ये रुपा राणी आणि पिंकीकडून अपेक्षा : राष्ट्रकुल खेळांच्या चौथ्या दिवशी, रुपा राणी तिर्की आणि पिंकी यांची भारतीय महिला जोडी लॉन बाऊल्समध्ये इंग्लंडच्या अमांडा स्टीनकॅम्प आणि डायना विल्जोएन यांच्याशी सामना करेल. त्या पदकाच्या दिशेनं वाटचाल करतील अशी मोठी अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, जलतरणामध्ये, जर चारही भारतीय जलतरणपटू पुरुषांच्या 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल सांघिक हीटच्या पात्रता फेऱ्यांमध्ये यशस्वी झाले, तर ते पदक स्पर्धांमधील आपलं स्थान निश्चित करतील. मीराबाई चानू व्यतिरिक्त, ऋषिकांत सिंग देखील वेटलिफ्टिंगमधील पुरुषांच्या 60 किलो वजनी गटाच्या अंतिम फेरीत पदकासाठी आपला दावा ठोकेल.
राष्ट्रकुल खेळांच्या चौथ्या दिवशी भारताचं वेळापत्रक :
- बॉक्सिंग - महिला 54 किलो 16 जणांची फेरी: प्रीती विरुद्ध डेब्रा मटेंजे (रात्री 10:45)
- बॉक्सिंग - पुरुष 55 किलो 16 जणांची फेरी: जादुमणी सिंग मांडेन्गबाम विरुद्ध सुमामा रहमान (रात्री 11:45)
- बॉक्सिंग - पुरुष 65 किलो 16 जणांची फेरी: आदित्य प्रताप यादव विरुद्ध नूहू बट्टे (मध्यरात्री 12:45)
- जिम्नॅस्टिक्स - पुरुष ऑल-अराउंड अंतिम सामना: तपन मोहंती विरुद्ध योगेश्वर सिंग (दुपारी 4:30)
- जिम्नॅस्टिक्स - महिला ऑल-अराउंड अंतिम सामना: प्रणती नायक, निश्का अग्रवाल, प्रतिष्ठा सामंत आणि इशिता रेवाले (रात्री 10:30)
- लॉन बाऊल्स - पुरुष एकेरी विभागीय सामना: पुतुल सोनोवाल विरुद्ध शॉन जेम्स पारनिस (सायंकाळी 07:15)
- लॉन बाऊल्स - महिला जोडी गट सामना: रुपा राणी तिर्की आणि पिंकी सिंग विरुद्ध अमांडा स्टीनकॅम्प आणि डायना विल्जोएन (दुपारी 1)
- जलतरण - पुरुषांची 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले: श्रीहरी नटराज, आर्यन नेहरा, अनिश गौडा आणि धक्षन शशिकुमार प्राथमिक फेरीत (संध्याकाळी 4:39)
- वेटलिफ्टिंग - ऋषिकांत सिंग पुरुषांच्या 60 किलो वजनी गटाच्या अंतिम सामन्यात (दुपारी 2:00)
- वेटलिफ्टिंग - मीराबाई चानू महिलांच्या 48 किलो वजनी गटाच्या अंतिम सामन्यात (संध्याकाळी 6:30)
- वेटलिफ्टिंग - राजा मथुपांडी पुरुषांच्या 65 किलो वजनी गटाच्या अंतिम सामन्यात (रात्री 11)
हेही वाचा :