CWG 2026: बॉक्सिंगमध्ये दोन पदकं पक्की; प्रीतीसह अंकुशही फायमलमध्ये, प्रतिल्पर्ध्यांचा एकतर्फा पराभव
भारताची स्टार बॉक्सर प्रीती पवारनं ग्लासगो इथं सुरु असलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये महिलांच्या 54 किलो वजनी गटाच्या अंतिम फेरीत स्थान मिळवलं आहे.
Published : July 31, 2026 at 5:02 PM IST
ग्लासगो CWG 2026 : भारताची स्टार बॉक्सर प्रीती पवारनं ग्लासगो इथं सुरु असलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये महिलांच्या 54 किलो वजनी गटाच्या अंतिम फेरीत स्थान मिळवून जागतिक स्तरावर आपली छाप पाडली आहे. दोन वेळची आशियाई चॅम्पियन (अंडर-22 आणि एलिट) आणि जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या प्रीतीनं शुक्रवारी उपांत्य फेरीत झांबियाच्या कॅथरीन म्वापेचा 5-0 असा एकतर्फा पराभव केला. या दणदणीत विजयामुळं प्रीतीनं देशासाठी किमान एक रौप्यपदक निश्चित केलं आहे.
Preeti Pawar storms into the Women's 54kg Final with a dominant 5-0 victory at Glasgow 2026.⚡— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 31, 2026
Watch her fight for Gold on 1 August at 3:30 PM, LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026 #GlasgowMeinTiranga… pic.twitter.com/LnBmSYqXSH
प्रीतीनं मिळवला एकतर्फा विजय : सामन्याच्या सुरुवातीलाच, दोन्ही बॉक्सर एकमेकींची क्षमता ओळखून एकमेकांवर ठोसे मारु लागल्या. मात्र, प्रीतीनं लवकरच आपल्या बॅकहँड, ओव्हरहँड लेफ्ट आणि धारदार जॅबच्या जोरावर नियंत्रण मिळवलं. प्रीतीचा दबाव इतका होता की झांबियन बॉक्सरला पहिल्याच फेरीत पहिल्यांदा स्टँडिंग काउंटला सामोरं जावं लागलं. त्यानंतर म्वापेनं दुसऱ्या फेरीत पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु प्रीतीनं आपल्या उत्कृष्ट फूटवर्क, राईट स्ट्रेट्स आणि अपरकट्सच्या मिश्रणानं आपल्या प्रतिस्पर्धीला पराभूत केलं. दुसऱ्या फेरीत पंचांना म्वापेला आणखी दोनदा मोजावं लागलं.
𝐀𝐍𝐊𝐔𝐒𝐇 𝐌𝐄𝐀𝐍𝐒 𝐁𝐔𝐒𝐈𝐍𝐄𝐒𝐒!💥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 31, 2026
A clinical display sees Ankush Panghal punch his way into the Men's 80kg Boxing Final!🥊
Next stop ➡️🥇#SonySportsNetwork
प्रत्येक पंचानं प्रीतीच्या बाजूनं दिला निकाल : तिसऱ्या आणि अंतिम फेरीत, प्रीतीनं रिंगचा प्रभावीपणे वापर केला आणि म्वापेच्या आक्रमक हल्ल्यांना अचूक बॉडी शॉट्सने प्रत्युत्तर दिलं. प्रीतीचं एकतर्फी वर्चस्व ओळखून, पाचही पंचांनी तिला तिन्ही फेऱ्यांमध्ये 30-25, 30-25, 30-26, 30-24 आणि 30-25 असे जबरदस्त गुण दिले.
प्रीतीची आता नजर सुवर्णपदकावर : उपांत्य फेरीतील हा प्रचंड स्कोअर आणि एकतर्फी वर्चस्व हे स्पष्टपणे दर्शवतं की प्रीती सध्या तिच्या कारकिर्दीतील सर्वोत्तम फॉर्ममध्ये आहे. ही 22 वर्षीय भारतीय स्टार आता सुवर्णपदकाच्या लढतीत अनुभवी कॅनेडियन बॉक्सर स्कारलेट डेलगाडोचा सामना करेल, जिथं देशाला तिच्याकडून सुवर्णपदकाची अपेक्षा असेल.
SECOND BOXING FINAL CONFIRMED FOR INDIA AT THE COMMONWEALTH GAMES 2026!— The Khel India (@TheKhelIndia) July 31, 2026
- Ankush Beats his opponent via unanimous decision 5-0 in Men’s 80kg Final
TOTAL DOMINATION!!!!! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/yoGWvDFNs8
अंकुशही फायमनमध्ये : भारताचा अंकुश पांघल पुरुषांच्या 80 किलो वजनी गटातील बॉक्सिंगच्या अंतिम फेरीत पोहोचला आहे. उपांत्य फेरी गाठून त्यानं आधीच एक पदक निश्चित केलं होतं. आता अंतिम फेरीत पोहोचल्यामुळं त्यानं किमान एक रौप्यपदक मिळवलं आहे. मात्र, त्याचं लक्ष आता सुवर्ण पदकावर असेल, ज्यापासून तो फक्त एक विजय दूर आहे. उपांत्य फेरीत अंकुशनं कॅनेडियन बॉक्सर जोशुआ ओफोरीचा एकतर्फा पराभव केला. अंकुशनं पहिली, दुसरी आणि तिसरी, अशा तिन्ही फेऱ्या एकमतानं जिंकून हा सामना 5-0 नं जिंकला.
हेही वाचा :
- राष्ट्रकुल स्पर्धेत मराठवाड्याचा तेजस चमकला; 60 वर्षांत कोणालाही जमलं नाही ते करुन दाखवलं!'
- CWG 2026: 10 बॉक्सर उतरणार रिंगमध्ये, नीरज चोप्राही अंतिम फेरीत; राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत आज किती पदकं मिळणार?
- CWG 2026: पीएचडीचं शिक्षण आणि मातृत्वाची जबाबदारी सांभाळत जिंकलं देशासाठी पदक; ग्लासगोत सीमाची कमाल