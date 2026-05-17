मोठी बातमी! IPL 2026 चं वेळापत्रक बदलणार? पेट्रोल-डिझेल वाचवण्यासाठी मोठी मागणी

CTI चे अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल यांनी केंद्रीय क्रीडा मंत्री मनसुख मांडविया यांना पत्र लिहून, उर्वरित आयपीएल सामन्यांसाठी नवीन वेळापत्रक जारी करण्याची मागणी केली.

Published : May 17, 2026 at 3:35 PM IST

नवी दिल्ली IPL 2026 : आयपीएल 2026 ला 28 मार्च रोजी सुरुवात झाली. तेव्हापासून, या स्पर्धेतील संघांनी हवाई आणि रस्त्यानं लाखो किलोमीटरचा प्रवास केला असण्याची शक्यता आहे. संघांचं वेळापत्रक आणि वेगवेगळ्या शहरांमध्ये नियोजित सामने पाहता, हा प्रवास योग्यच आहे. मात्र, अमेरिका-इराण युद्धामुळं सध्याची परिस्थिती बदलली आहे आणि आयपीएल दरम्यानच्या हवाई प्रवासामुळं भारत सरकारवर अतिरिक्त दबाव येऊ शकतो. या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर, दिल्ली आणि देशातील व्यापारी आणि उद्योजकांची सर्वोच्च संघटना असलेल्या चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्रीचे (CTI) अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल यांनी केंद्रीय क्रीडा मंत्री मनसुख मांडविया यांना पत्र लिहून, हवाई प्रवास कमी करुन उर्वरित आयपीएल सामन्यांसाठी नवीन वेळापत्रक जारी करण्याची मागणी केली आहे.

उर्वरित आयपीएल सामने प्रेक्षकांशिवाय आयोजित करण्याची मागणी : ब्रिजेश गोयल यांनी क्रीडा मंत्र्यांकडे मागणी केली आहे की, उर्वरित सामने प्रेक्षकांशिवाय मर्यादित मैदानांवर आयोजित केले जावेत. त्यांनी सांगितलं की, कोविड-19 महामारीच्या काळातही आयोजकांनी मर्यादित मैदानांवर आयपीएलचं यशस्वीपणे आयोजन केलं होतं. ते म्हणाले की, सरासरी एका सामन्याला सुमारे 50,000 प्रेक्षक उपस्थित असतात, ज्यामुळं हजारो लिटर पेट्रोल आणि डिझेल लागते. त्यामुळं, प्रेक्षकांशिवाय आयपीएल आयोजित केल्यास तेवढ्या इंधनाची बचत होऊ शकते.

आयपीएल संघ हवाई प्रवासावर किती इंधन वापरतात? : सीटीआयच्या मते, आयपीएल संघांकडून सामान्यतः वापरली जाणारी चार्टर्ड विमानं, जसं की बोईंग 737 किंवा एअरबस ए320, प्रति तास सरासरी 2400 ते 3000 लिटर इंधन वापरतात. त्यामुळं, जर विमानप्रवास अंदाजे दोन तास चालला, तर अंदाजे 5000 ते 6000 लिटर एव्हिएशन फ्यूएल (ATF) वापरलं जातं. ते म्हणाले की, जर विमान मोठं असेल किंवा जास्त अंतरासाठी जास्त वजन वाहून नेत असेल, तर हा आकडा 7000 ते 8000 लिटरपर्यंत वाढू शकतो. या इंधन वापराला संघांच्या अंदाजे 10 हवाई प्रवासांनी गुणल्यास, असं म्हणता येईल की प्रत्येक संघ अंदाजे 50,000 ते 70,000 लिटर विमान इंधन वापरत आहे.

पेट्रोल आणि डिझेल वाचवण्याची मागणी : पंतप्रधान मोदींच्या सल्ल्यानुसार प्रत्येक सरकारी विभाग, राजकारणी, अधिकारी आणि सामान्य नागरिक अनावश्यक खर्च टाळण्याचा प्रयत्न करत असताना, या कठीण काळात आयपीएल हा एकमेव कार्यक्रम आहे जो कोणत्याही संकटापासून अलिप्त असल्याचं दिसतं. सीटीआयचे अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल म्हणाले की, उर्वरित आयपीएल सामन्यांचं वेळापत्रक बदलून ते प्रेक्षकांशिवाय मर्यादित मैदानांवर आयोजित करणं ही काळाची गरज आहे, ज्यामुळं लाखो लिटर इंधन, पेट्रोल आणि डिझेलची बचत होईल आणि देशावरील भार कमी होईल.

