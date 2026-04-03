IPL 2026 : CSK vs PBKS सामन्याचा पूर्ववृत्तांत, खेळपट्टीचा अहवाल आणि संभाव्य संघ

चेन्नई सुपर किंग्स विरुद्ध पंजाब किंग्स IPL 2026 चा 7वा रोमांचक सामना आज चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर सायंकाळी 7:30 वाजता खेळवला जाणार आहे.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 3, 2026 at 3:00 PM IST

चेन्नई : चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) आणि पंजाब किंग्स (PBKS) यांच्यातील आयपीएल 2026 चा सातवा सामना आज शुक्रवार, 3 एप्रिल रोजी चेन्नईच्या ऐतिहासिक एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) येथे रंगणार आहे. भारतीय वेळेनुसार सामना सायंकाळी 7:30 वाजता सुरू होईल, तर टॉस 7 वाजता होणार आहे. दोन्ही संघांचे कर्णधार ऋतुराज गायकवाड आणि श्रेयस अय्यर यांच्यात टॉससाठी चुरस पाहायला मिळेल.

चेन्नई सुपर किंग्स सामना जिंकण्याची संधी : पंजाब किंग्सनं आपल्या पहिल्या सामन्यात गुजरात टायटन्सला हरवून चांगली सुरुवात केली आहे. दुसरीकडं, चेन्नई सुपर किंग्सला राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध 8 विकेट्सनं मोठी हार पत्करावी लागली. या पराभवामुळं त्यांचा नेट रनरेटही प्रभावित झाला आहे. चेन्नईला आजच्या सामन्यात केवळ विजयच नव्हे, तर नेट रनरेट सुधारण्याचीही गरज आहे. घरच्या मैदानावर CSK आपला किल्ला पुन्हा मजबूत करण्याचा प्रयत्न करेल.

CSK vs PBKS खेळपट्टी अहवाल : एम.ए. चिदंबरम स्टेडियमची खेळपट्टी ही पारंपारिकपणे फिरकी गोलंदाजांना (स्पिनर्सना) अनुकूल असल्याचं मानलं जातं. या खेळपट्टीवर चेंडू वळतो आणि बॅटवर थोडा संथ गतीनं येतो, ज्यामुळं फिरकी गोलंदाजांना मदत मिळते. तथापि, गेल्या काही वर्षांत या खेळपट्टीच्या स्वरूपात बदल झाला आहे. आता ही खेळपट्टी फलंदाजीसाठी अधिक अनुकूल बनली आहे; चेंडू बॅटवर चांगल्या प्रकारे येतो, ज्यामुळं मोठे शॉट खेळणं अधिक सोपं झाले आहे.

Twenty-20 विश्वचषकादरम्यान, या मैदानावर पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या 197 इतकी होती. एका सामन्यात, भारतानं झिम्बाब्वेविरुद्ध एकूण 254 धावा उभारल्या होत्या. आयपीएलमध्ये, येथील पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या साधारणपणे 164 धावांच्या आसपास आहे. फिरकी गोलंदाजांना (Spinners) खेळपट्टीकडून काही प्रमाणात मदत मिळण्याची शक्यता आहे; मात्र, फलंदाज मोठे शॉट खेळू शकतील. नाणेफेक जिंकणारा संघ सहसा प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतो. संध्याकाळच्या वेळी दवबिंदूंचा (Dew) प्रभावही जाणवू शकतो, ज्यामुळं दुसऱ्या डावात गोलंदाजांसमोर आव्हान उभं राहू शकतं.

  • एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) IPL रेकॉर्ड
वर्णनआकडेवारी
एकूण सामने91
पहिले बॅटिंग करून जिंकलेले सामने51 (56.04%)
चेस करून जिंकलेले सामने40 (43.96%)
टॉस जिंकून जिंकलेले सामने47 (51.65%)
टॉस हरून जिंकलेले सामने44 (48.35%)
सर्वोच्च स्कोअर246/5
सर्वात कमी स्कोअर70
चेसमध्ये सर्वोच्च स्कोअर201/6
सरासरी रन प्रति विकेट25.93
सरासरी रन प्रति ओवर8.05
पहिल्या इनिंग्सचा सरासरी स्कोअर163.87

ही आकडेवारी एमए चिदंबरम स्टेडियमवर आयपीएलमध्ये आतापर्यंत झालेल्या 91 सामन्यांची आहे. या आकडेवारीनुसार, चेपॉकवर प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाला थोडासा फायदा होत असल्याचं दिसून येतं; तरीही, लक्ष्याचा पाठलाग करणेही शक्य आहे. CSK vs PBKS सामना अत्यंत धावांचा (high-scoring) होईल, अशी अपेक्षा आहे.

  • CSK vs PBKS संभावित प्लेइंग XI

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK): ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), आयुष म्हात्रे, कार्तिक शर्मा, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, जेमी ओव्हरटन, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, मॅट हेन्री.

पंजाब किंग्स (PBKS): प्रभसिमरन सिंह (यष्टीरक्षक), प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), नेहाल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जेनसेन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, हरप्रीत बराड़, युजवेंद्र चहल.

सामन्याचे महत्त्व : मोठ्या फटक्यांसाठी CSK संघ संजू सॅमसन आणि शिवम दुबे यांच्यावर विसंबून असेल. नूर अहमदसारखे फिरकी गोलंदाज घरच्या मैदानावर प्रभावी ठरू शकतात. PBKS संघाकडे प्रियांश आर्या आणि प्रभसिमरन सिंग यांचा समावेश असलेली आक्रमक आघाडीची फळी, तसंच युझवेंद्र चहल आणि अर्शदीप सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील अनुभवी गोलंदाजी फळी आहे. CSK साठी हा पहिला होम गेम आहे. राजस्थानविरुद्धच्या पराभवानंतर त्यांना बाऊन्सबॅकची गरज आहे. पंजाब किंग्स आत्मविश्वासानं भरलेली आहे. दोन्ही संघांमध्ये चुरसपूर्ण लढत अपेक्षित आहे. स्पिनर्स आणि मधल्या फळीची कामगिरी सामन्याचा निकाल ठरवणार आहे.

