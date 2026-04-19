175 हून अधिक धावांचं लक्ष्य गाठताना CSK ला फुटतो घाम; मागील 18 सामन्यांचा रेकॉर्ड कसा?

आयपीएल 2026 च्या 27व्या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सला सनरायझर्स हैदराबादकडून 10 धावांनी पराभव पत्करावा लागला.

175 हून अधिक धावांचं लक्ष्य गाठताना CSK ला फुटतो घाम (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 19, 2026 at 9:24 AM IST

हैदराबाद SRH Beat CSK : आयपीएल 2026 च्या 27व्या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सला सनरायझर्स हैदराबादकडून 10 धावांनी पराभव पत्करावा लागला. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना हैदराबादनं चेन्नईसमोर 195 धावांचं लक्ष्य ठेवलं, परंतु त्यांचा संघ हे लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरला. आयपीएल 2020 पासून, जेव्हा जेव्हा चेन्नईला 175 किंवा त्याहून अधिक धावांचं लक्ष्य देण्यात आलं आहे, तेव्हा त्यांच्या संघाला अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. 175 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करणं हे चेन्नईच्या फलंदाजांसाठी एक संघर्ष ठरलं आहे.

सीएसकेनं केवळ दोनदाच 175 हून अधिक धावांचं लक्ष्य गाठलं : आयपीएल 2020 पासून, सीएसकेला 175 पेक्षा जास्त धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. या कालावधीत सीएसकेला 18 सामन्यांमध्ये 175 किंवा त्याहून अधिक धावांचं लक्ष्य देण्यात आलं असून, त्यांनी केवळ दोन सामने जिंकले आहेत आणि 16 गमावले आहेत. याचा अर्थ असा की, जेव्हा जेव्हा सीएसकेसमोर 175 किंवा त्याहून अधिक धावांचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे, तेव्हा त्यांना बहुतेक सामन्यांमध्ये पराभव पत्करावा लागला आहे. हे एक असं क्षेत्र आहे जिथे त्यांच्या फलंदाजांना लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.

शेवटच्या वेळी 2019 साली गाठलं होतं 180 पेक्षा जास्त धावांचं लक्ष्य : चेन्नई सुपर किंग्सनं आयपीएलमध्ये 180 पेक्षा जास्त धावांचं लक्ष्य शेवटच्या वेळी 2019 साली पूर्ण केलं होतं. तेव्हापासून चेन्नई सुपर किंग्सला 14 वेळा 180 पेक्षा जास्त धावांचं लक्ष्य देण्यात आलं आहे, परंतु प्रत्येक वेळी ते लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरले आहेत. 2019 पासून चेन्नईनं दोनदा (2021 आणि 2023) ट्रॉफी जिंकली असली तरी, ज्या सामन्यांमध्ये त्यांना 180 पेक्षा जास्त धावांचं लक्ष्य देण्यात आलं होतं, त्या सामन्यांमध्ये ते लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरले आहेत. त्या सामन्यांमध्ये चेन्नई संघाला पराभवाला सामोरं जावं लागलं आहे.

या हंगामात सीएसकेनं कशी कामगिरी केली : आयपीएल 2026 मधील चेन्नई सुपर किंग्सच्या कामगिरीबद्दल बोलायचं झाल्यास, त्यांनी आतापर्यंत एकूण सहा सामने खेळले असून, त्यापैकी फक्त दोन जिंकले आहेत आणि चार गमावले आहेत. चार गुणांसह ते गुणतालिकेत सातव्या स्थानावर आहेत. चेन्नईनं या हंगामात दिल्ली कॅपिटल्स आणि कोलकाता नाइट रायडर्स यांच्याविरुद्ध आपले दोन सामने जिंकले आहेत. चेन्नईचा पुढील सामना 23 एप्रिल रोजी मुंबई इंडियन्सविरुद्ध आहे.

