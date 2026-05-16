10 चेंडूंमध्ये 52 धावा; आयपीएलच्या इतिहासात 'असं' पहिल्यांदाच घडलं

आयपीएल 2026 मध्ये आपल्या प्रभावी गोलंदाजीनं छाप पाडणाऱ्या अंशुल कंबोजनं लखनऊ सुपर जायंट्सविरुद्ध एक नकोसा विक्रम रचला.

Published : May 16, 2026 at 10:45 AM IST

लखनऊ Anshul Kamboj : आयपीएल 2026 मध्ये आपल्या प्रभावी गोलंदाजीनं छाप पाडणाऱ्या अंशुल कंबोजसाठी 15 मे हा दिवस एक दुःस्वप्न ठरला. चेन्नई सुपर किंग्सच्या या युवा गोलंदाजानं लखनऊ सुपर जायंट्सविरुद्ध एक नकोसा विक्रम रचला, जो आयपीएलच्या इतिहासात यापूर्वी कधीही पाहिला गेला नव्हता. लखनऊच्या एकाना स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात अंशुल कंबोजच्या गोलंदाजीवर धावांचा पाऊस पडला. एकाच सामन्यात दोन वेगवेगळ्या षटकांमध्ये सलग चार षटकार खाणारा तो आयपीएलच्या इतिहासातील पहिलाच गोलंदाज ठरला.

मिचेल मार्शनं कंबोजला धुतलं : एलएसजीचा स्फोटक फलंदाज मिचेल मार्शनं अंशुलच्या गोलंदाजीवर पूर्ण ताकदीनं हल्ला चढवला. सामन्याच्या पाचव्या षटकात मार्शनं त्याच्या पहिल्या चार चेंडूंवर सलग चार षटकार ठोकले. त्यानंतर, 17 व्या षटकात अंशुलच्या पहिल्या चार चेंडूंवर थेट चौकार गेले आणि त्यानंतर आणखी सलग चार षटकार ठोकले गेले. यामुळं अंशुल कंबोज आयपीएलच्या इतिहासात एका डावात एकूण आठ षटकार देणारा केवळ दुसरा गोलंदाज ठरला. यापूर्वी हा लाजिरवाणा विक्रम यश दयालच्या नावावर होता. यश दयालनं आयपीएल 2023 मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध खेळताना 8 षटकार दिले होते.

कंबोजनं दिल्या 60 हून अधिक धावा : अंशुलनं या सामन्यात एकूण 2.4 षटकं टाकली आणि 63 धावा दिल्या. त्यानं 16 चेंडू टाकले, त्यापैकी 11 चेंडूंवर चौकार किंवा षटकार मारले गेले. शेवटच्या 10 चेंडूंमध्ये अंशुलनं 8 षटकार आणि 1 चौकार दिला, तर एक चेंडू निर्धाव होता. अशाप्रकारे, त्यानं 10 चेंडूंमध्ये 52 धावा दिल्या. किमान 2 षटकं टाकणाऱ्या गोलंदाजांमध्ये आयपीएलच्या इतिहासातील ही सर्वात खराब गोलंदाजी होती. फक्त वॉशिंग्टन सुंदरचा विक्रम याहून वाईट आहे, ज्यानं 2024 मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध 12 चेंडूंमध्ये 10 चौकार दिले होते.

इतकंच नाही, तर अंशुल कंबोज 3 किंवा त्यापेक्षा कमी षटकं टाकून 60 पेक्षा जास्त धावा देणारा चेन्नई सुपर किंग्सचा दुसरा गोलंदाज ठरला आहे. यापूर्वी, खलील अहमदनं 2025 मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुविरुद्ध 65 धावा दिल्या होत्या. मात्र, अंशुल आयपीएल 2026 मध्ये सीएसकेचा सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज आहे. 12 सामन्यांमध्ये 19 बळी घेऊन तो पर्पल कॅपच्या शर्यतीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्याच्या पुढं कागिसो रबाडा आणि भुवनेश्वर कुमार आहेत.

