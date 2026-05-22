अल-नस्रनं जिंकली सौदी प्रो लीग; क्रिस्टियानो रोनाल्डोचा अनोखा जल्लोष
क्रिस्टियानो रोनाल्डोची तीन वर्षांची प्रतीक्षा संपली आहे. अल-नस्रनं दमाकचा 4-1 नं पराभव करुन सौदी प्रो लीगचं विजेतेपद पटकावलं.
Published : May 22, 2026 at 10:32 AM IST
Saudi Pro League : क्रिस्टियानो रोनाल्डोची तीन वर्षांची प्रतीक्षा संपली आहे. अल-नस्रनं दमाकचा 4-1 नं पराभव करुन सौदी प्रो लीगचं विजेतेपद पटकावलं. क्लबमध्ये सामील झाल्यापासून रोनाल्डोनं जिंकलेली ही पहिली मोठी ट्रॉफी आहे. विजयानंतर त्याच्या डोळ्यात अश्रूही आले. 2023 मध्ये जेव्हा क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल-नस्रमध्ये सामील झाला, तेव्हा संपूर्ण फुटबॉल जग थक्क झालं होतं. मँचेस्टर युनायटेड सोडून सौदी प्रो लीगमध्ये सामील झालेल्या रोनाल्डोनं लीगची लोकप्रियता नव्या उंचीवर नेली. तो सातत्यानं गोल करत असूनही, ट्रॉफीसाठीची त्याची प्रतीक्षा लांबत चालली होती. आता, ती प्रतीक्षा अखेर संपली आहे.
It means so much to us 🏆 YALLA NASSR! 🟡🔵 pic.twitter.com/Uw1HSc6smC— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 21, 2026
रोनाल्डोनं केले दोन शानदार गोल : या सामन्यात सादियो माने आणि किंग्स्ले कोमन यांनीही अल-नस्रसाठी गोल केले, पण रोनाल्डो हा सर्वाधिक चर्चेत असलेला खेळाडू होता. त्यानं दुसऱ्या हाफमध्ये दोन गोल करुन सामना पूर्णपणे अल-नस्रच्या बाजूनं फिरवला. रोनाल्डोनं प्रथम एका शानदार फ्री-किकवर गोल केला आणि नंतर सामना संपण्याच्या आठ मिनिटं आधी जवळून केलेल्या एका उत्कृष्ट गोलनं संघाचा विजय निश्चित केला. हे त्याचे या हंगामातील 27 वे आणि 28 वे लीग गोल होते.
विजयानंतर रोनाल्डोचा अनोखा जल्लोष : जेतेपद जिंकल्यानंतर रोनाल्डोचा जल्लोष सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. एका व्हिडिओमध्ये, तो डोक्याला कापड बांधून हातात ट्रॉफी घेऊन आनंदानं ड्रम वाजवताना दिसत आहे. स्टेडियममधील चाहतेही या जल्लोषात सामील झाले. सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करताना रोनाल्डोनं लिहिलं, "हे आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. याल्ला नसर!"
🇸🇦 Ronaldo in tears after winning his first Saudi Pro League title with Al Nassr, three full seasons after joining.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 21, 2026
He's now won league titles in Portugal, England, Spain, Italy, and Saudi Arabia.
Considering he arrived in January 2023 with the biggest contract in football… pic.twitter.com/uTaU1AswLa
विश्वचषकापूर्वी आत्मविश्वास वाढला : सौदी लीगचं विजेतेपद जिंकून, रोनाल्डोनं आता पाच वेगवेगळ्या देशांमध्ये देशांतर्गत लीग ट्रॉफी जिंकण्याचा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. वयाच्या 41 व्या वर्षीही रोनाल्डोनं सिद्ध केले आहे की त्याची आवड आणि भूक तशीच आहे. त्याची तंदुरुस्तीही उल्लेखनीय आहे. पोर्तुगालच्या विश्वचषक संघात रोनाल्डोचा समावेश करण्यात आला आहे. हा त्याचा विक्रमी सहावा विश्वचषक असेल.
