क्रिस्टियानो रोनाल्डोचा आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलला गुडबाय! सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत म्हणाला...
पोर्तुगालचे प्रशिक्षक जॉर्ज जीझस यांच्यासोबत झालेल्या वादानंतर पोर्तुगीज फुटबॉलचा दिग्गज खेळाडू क्रिस्टियानो रोनाल्डोनं आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्ती घेतली आहे.
Published : November 5, 2026 at 4:50 PM IST
मुंबई Cristiano Ronaldo : पोर्तुगालचे प्रशिक्षक जॉर्ज जीझस यांच्यासोबत झालेल्या वादानंतर पोर्तुगीज फुटबॉलचा दिग्गज खेळाडू क्रिस्टियानो रोनाल्डोनं आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्ती घेतली आहे. 41 वर्षीय रोनाल्डो 146 गोलांसह पोर्तुगालचा आतापर्यंतचा सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू आहे. त्यानं आपल्या देशाचं 232 सामन्यांमध्ये प्रतिनिधित्व केलं आणि देशाला 2016 च्या युरोपियन चॅम्पियनशिपमध्ये विजय मिळवून दिला.
सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर करुन केली पुष्टी : पाच वेळा बॅलोन डी'ओर विजेता क्रिस्टियानो रोनाल्डोनं सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर करुन आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्त होण्याच्या आपल्या निर्णयाची पुष्टी केली. रोनाल्डोनं पोर्तुगालला युरो 2016 चं विजेतेपद मिळवून दिलं आणि 234 सामन्यांमध्ये 146 गोलांसह आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधील आतापर्यंतचा सर्वाधिक गोल करणारा आणि सर्वाधिक सामने खेळलेला खेळाडू म्हणून आपल्या कारकिर्दीचा शेवट केला.
Portugal estará sempre em mim https://t.co/dnFj51rxmh— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026
41 वर्षीय रोनाल्डोनं नोव्हेंबरमधील आंतरराष्ट्रीय सामन्यांच्या विश्रांतीनंतर 7 क्रमांकाची जर्सी परत करणार असल्याची घोषणा केली आहे. पोर्तुगालच्या लोकांना उद्देशून तो व्हिडिओमध्ये म्हणाला, "पोर्तुगालच्या लोकांनो, तो दिवस आला आहे जेव्हा मी माझ्या राष्ट्रीय संघाची 7 क्रमांकाची जर्सी परत करत आहे. मला कधीच असं वाटलं नाही की ती फक्त माझीच आहे. पण 23 वर्षे, मला ती जर्सी घालण्याचा, तिचं रक्षण करण्याचा आणि जगभरातील स्टेडियममध्ये ती सोबत घेऊन जाण्याचा मान आणि जबाबदारी लाभली.
रोनाल्डोनं किती वेळा घेतला विश्वचषकात भाग : रोनाल्डो दोन दशकांहून अधिक काळ पोर्तुगीज संघाचा आधारस्तंभ होता, त्यानं संघाला युरो 2016 चं विजेतेपद आणि दोन युएफा नेशन्स लीगचं विजेतेपद मिळवून दिलं. त्यानं सहा विश्वचषकांमध्ये आपल्या देशाचं प्रतिनिधित्व केलं आणि त्याची शेवटची मोहीम या वर्षीच्या फिफा विश्वचषकाच्या राऊंड ऑफ 16 मध्ये स्पेनविरुद्ध 1-0 च्या पराभवानं संपली. या स्पर्धेच्या सहा वेगवेगळ्या आवृत्त्यांमध्ये गोल करणारा एकमेव खेळाडू असण्याचा मानही रोनाल्डोच्या नावावर आहे. मात्र, त्याची प्रभावी वैयक्तिक कामगिरी आणि प्रदीर्घ आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द असूनही, विश्वचषकाचं विजेतेपद त्याला नेहमीच हुलकावणी देत राहिलं.
आपल्या कारकिर्दीबद्दल बोलताना, रोनाल्डोनं कबूल केलं की आपली आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द संपवण्याचा निर्णय सोपा नव्हता. या पोर्तुगीज दिग्गजानं सांगितलं की आता पुढच्या पिढीकडे सूत्रं सोपवण्याची वेळ आली आहे. तो पुढं म्हणाला, "आज ही जबाबदारी भावी पिढीकडे सोपवण्याची वेळ आली आहे. हा निर्णय सोपा नव्हता. कारण काही निर्णय केवळ डोक्यानं घेतले जात नाहीत, ते हृदयानं घेतले जातात. ऑगस्ट 2003 मध्ये सुरु झालेला आणि माझं आयुष्य कायमचं बदलून टाकणारा हा प्रवास आता संपला आहे."
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