Shocking! संघात निवड न झाल्यानं नाराज क्रिकेटपटूंनी कोचला केली मारहाण; डोक्यावर लागले 20 टाके
पाँडिचेरी क्रिकेट असोसिएशनच्या प्रशिक्षण केंद्रात तीन स्थानिक क्रिकेटपटूंनी हल्ला केल्याचा आरोप आहे.
Published : December 10, 2025 at 4:12 PM IST
पाँडिचेरी Cricketers Assault Coach : पाँडिचेरी क्रिकेट असोसिएशन (CAP) ला धक्का बसला जेव्हा त्यांचे 19 वर्षांखालील मुख्य प्रशिक्षक एस. वेंकटरमन यांच्यावर असोसिएशनच्या प्रशिक्षण केंद्रात तीन स्थानिक क्रिकेटपटूंनी हल्ला केल्याचा आरोप आहे. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) साठी निवड न झाल्यामुळं हे क्रिकेटपटू नाराज होते. ही घटना इनडोअर नेट प्रॅक्टिस दरम्यान घडली, ज्यामुळं त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आणि त्यांना 20 टाके लागले आणि खांदा फ्रॅक्चर झाला.
आरोपी खेळाडू फरार : 'इंडियन एक्सप्रेस'नं दिलेल्या वृत्तानुसार या प्रकरणी पोलिसांनी सेदारपेट पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदवला आहे. उपनिरीक्षक एस. राजेश यांनी दुखापतींच्या तीव्रतेची पुष्टी केली आहे आणि सांगितलं की आरोपी खेळाडू फरार आहेत आणि त्यांना शोधण्याचं प्रयत्न सुरु आहेत. वेंकटरमन यांनी त्यांच्या पोलीस तक्रारीत कार्तिकेयन जयसुंदरम, ए. अरविंदराज आणि एस. संतोष कुमारन यांचं नाव हल्लेखोर म्हणून घेतलं आहे. त्यांनी असाही आरोप केला आहे की या तिघांनी भारतीदासन पाँडिचेरी क्रिकेटर्स फोरमचे सचिव जी. चंद्रन यांच्या सूचनेनुसार काम केलं.
शिवीगाळ करत मारहाण : प्रशिक्षक वेंकटरमन यांनी सांगितलं की, 8 डिसेंबर 2025 रोजी सकाळी 11 वाजता तो सीएपी कॅम्पसमधील इनडोअर नेटवर सराव करत होते तेव्हा पुद्दुचेरीचे वरिष्ठ क्रिकेटपटू कार्तिकेयन, अरविंदराज आणि संतोष कुमारन आले आणि त्यांना शिवीगाळ करु लागले. त्यांनी दावा केला की सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी संघात त्यांची निवड न होण्याचं कारण तेच होतं. अरविंदराजनं त्याला धरलं, तर कार्तिकेयननं संतोष कुमारनची बॅट हिसकावून घेतली आणि त्याला मारण्याच्या उद्देशानं त्याच्यावर हल्ला केला. त्याला मारहाण करताना त्यानं असा दावा केला की चंद्रनने त्याला सांगितलं होतं की जर त्यानं त्याला मारलं तरच त्याला संधी मिळेल.
पाँडिचेरी क्रिकेटवर भ्रष्टाचाराचे आरोप : पाँडिचेरी क्रिकेट असोसिएशन (CAP) मध्ये दीर्घकाळापासून सुरु असलेला तणाव तपासात उघड झाल्यानंतर एका दिवसातच ही हिंसक घटना घडली. स्थानिक खेळाडूंना नियमितपणे कसं बाजूला केलं जात होते, तर बाहेरील क्रिकेटपटूंना बनावट शैक्षणिक प्रमाणपत्रे आणि आधार कार्ड वापरून संघात स्थान देण्यात आल्याचंही तपासात उघड झालं आहे. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये, पाँडिचेरीनं एलिट ग्रुप सी मध्ये चांगली कामगिरी केली आणि बडोदा, बंगाल आणि हरियाणा सारख्या दिग्गजांना पराभूत केले. मात्र, सात सामन्यांपैकी चार विजयांसह, ते 12 डिसेंबरपासून सुरु होणाऱ्या सुपर लीगसाठी पात्र ठरू शकले नाहीत.
हेही वाचा :