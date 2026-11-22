भारतीय संघाबाहेर असलेला चहल थेट भाजपात! पक्षात मोठ्या पदावर नियुक्ती
संघाबाहेर असलेला भारतीय लेग-स्पिनर युझवेंद्र चहलनं थेट राजकारणात प्रवेश केला आहे.
Published : November 22, 2026 at 9:28 AM IST
नवी दिल्ली Yuzvendra Chahal Joins BJP : संघाबाहेर असलेला भारतीय लेग-स्पिनर युझवेंद्र चहलनं थेट राजकारणात प्रवेश केला आहे. तो सध्या सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये खेळत असून त्यानं अद्याप आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलेली नाही. दरम्यान, चहलनं भारतीय जनता पक्षात (भाजपा) प्रवेश केला असून भाजपाच्या ओबीसी मोर्चाच्या राष्ट्रीय संघात त्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी ओबीसी मोर्चाच्या राष्ट्रीय संघातील नियुक्तीचा भाग म्हणून चहलची या भूमिकेवर नियुक्ती केली आहे. चहलचा दिल्लीतून विशेष निमंत्रित म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. ओडिशाचे प्राध्यापक अद्वैत चरण गडनायक आणि उत्तर प्रदेशच्या वकील सीमा समृद्धी कुशवाहा यांचाही ओबीसी मोर्चात विशेष निमंत्रित म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
Delhi | Indian cricketer Yuzvendra Chahal has been appointed as a Special Invitee to the Bharatiya Janata Party's (BJP) National Other Backwards Classes (OBC) Morcha executive committee. https://t.co/54RvOnZpaE— ANI (@ANI) November 21, 2026
टी-20 विश्वचषक विजेत्या संघात होता युझवेंद्र चहल : युझवेंद्र चहलनं अलीकडेच प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. तो व्हाईट-बॉल क्रिकेट खेळत आहे. हरियाणातील जिंदचा रहिवासी असलेला चहल आयपीएलमध्ये पंजाब किंग्स संघाचा सदस्य आहे. तो 233 बळींसह लीगच्या इतिहासातील सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाजही आहे. तो बऱ्याच काळापासून भारतीय संघाबाहेर आहे. त्यानं शेवटच्या वेळी 2023 मध्ये भारतीय संघाचं प्रतिनिधित्व केलं होतं, मात्र तो 2024 चा टी-20 विश्वचषक जिंकणाऱ्या भारतीय संघाचा भाग होता.
युझवेंद्र चहलची भारतीय संघासाठी कारकीर्द : 36 वर्षीय युझवेंद्र चहल वनडे आणि टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारतासाठी एक अत्यंत यशस्वी गोलंदाज राहिला आहे. त्यानं 2016 मध्ये आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केलं. आजपर्यंत, त्यानं 72 वनडे सामन्यांमध्ये 121 बळी आणि 80 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 96 बळी घेतले आहेत. मात्र, या लेग-स्पिनरला भारतासाठी कसोटी क्रिकेट खेळता आलेलं नाही. याव्यतिरिक्त, युझवेंद्र चहलनं 49 प्रथम-श्रेणी सामन्यांमध्ये 148 बळी घेतले आहेत. चहलनं 151 लिस्ट ए सामन्यांमध्ये 240 बळी घेतले आहेत. आयपीएलमध्ये पंजाब किंग्सकडून खेळण्यापूर्वी तो मुंबई इंडियन्स, रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर आणि राजस्थान रॉयल्स या संघांकडून खेळला आहे.
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