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विराट कोहली आणि एकनाथ शिंदेंची थेट लंडनमध्ये भेट; दोघांमध्ये कोणत्या मुद्द्यांवर झाली चर्चा?

राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एका कार्यक्रमासाठी लंडनमध्ये गेले असता तिथं भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार विराट कोहलीनं त्यांची भेट घेतली.

Virat Kohli
विराट कोहली आणि एकनाथ शिंदेंची थेट लंडनमध्ये भेट (Eknath Shinde X Account)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2026 at 7:09 AM IST

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लंडन Virat Kohli : दिग्गज भारतीय क्रिकेटपटू विराट कोहली सध्या आपला बहुतेक वेळ लंडनमध्ये घालवतो. जेव्हा जेव्हा तो भारताला भेट देतो, तेव्हा त्याच्याबाबत अनेक चर्चा रंगतात. तो आता लवकरच भारतात परतणार असून वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या आगामी मालिकेत भारतीय संघाकडून खेळणार आहे. दरम्यान, राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एका कार्यक्रमासाठी लंडनमध्ये होते, जिथं दोघांची भेट झाली. एकनाथ शिंदे यांनी कोहलीला शाल देऊन सन्मानित केलं आणि त्यांनी विविध विषयांवर चर्चा केली.

काय म्हणाले एकनाथ शिंदे : विराटची भेट घेतल्यानंतर उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, विराट कोहली खूप साधेपणाने वागतो. कोहलीचं कौतुक करताना शिंदेंनी म्हटलं, "तो एक महान क्रिकेटपटू असूनही खूप साधेपणाने वागतो." त्यांनी स्पष्ट केलं की ते कोहलीला यापूर्वीही भेटले आहेत, पण यावेळी थेट संवाद झाला. तसंच दोघांनी महाराष्ट्रातील विविध कल्याणकारी योजनांवर चर्चा केली. याशिवाय कोहलीला पायाभूत सुविधांबद्दलही माहिती दिल्याचं एकनाथ शिंदेंनी सांगितलं.

लंडनमध्ये शिंदेंना 'ग्लोबल प्राईड ऑफ महाराष्ट्र' पुरस्कार प्रदान : राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुरुवारी लंडन इथं दाखल झाले. एका सांस्कृतिक कार्यक्रमात महाराष्ट्र मंडळातर्फे त्यांना 'ग्लोबल प्राईड ऑफ महाराष्ट्र' पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. या कार्यक्रमादरम्यान शिंदे म्हणाले की, येत्या काळात लंडनमध्ये आंतरराष्ट्रीय मराठी साहित्य महोत्सव आयोजित केला पाहिजे. यापूर्वी, शिंदे यांनी भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आदरांजली वाहण्यासाठी लंडनमधील त्यांच्या निवासस्थानी भेट दिली होती.

विराट कोहली सप्टेंबरमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध दिसणार मैदानात : विराट कोहलीनं कसोटी आणि टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. तो सध्या फक्त वनडे सामने खेळतो. वेस्ट इंडिजचा संघ सप्टेंबरच्या अखेरीस भारतात येत असून, यादरम्यान तीन वनडे सामने खेळले जातील. या मालिकेसाठी भारतीय संघाची अद्याप घोषणा झाली नसली तरी, संघात त्याचा समावेश होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं कोहली लवकरच भारतात दाखल होईल. मालिकेतील पहिला सामना 27 सप्टेंबर रोजी तिरुवनंतपुरम इथं खेळला जाईल. त्या दिवशी कोहली क्रिकेटच्या मैदानावर दिसणार आहे.

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