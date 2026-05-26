सूर्यकुमार यादवचं रहस्यमय ट्विट!, नविन प्रवासाला सुरवात, 'T60 Life'चं रहस्य काय?
सूर्यकुमार यादव यांनी आज T60Life असं ट्विट करत नव्या प्रवासाची घोषणा केली. या ट्विटमुळं चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झालीय.
Published : May 26, 2026 at 5:08 PM IST
मुंबई : T60 Life भारताच्या टी 20 संघाचा यशस्वी कर्णधार आणि 'मिस्टर 360' सूर्यकुमार यादव यांनी आज एक रहस्यमय ट्विट केलंय. या ट्विटमुळं क्रिकेट जगतात चर्चेला उधान आलं आहे. आयपीएल हंगाम सुरू असतानाच त्यांनी हे ट्विट केलं, “मित्रांनो, मी आता एका अधिक मोठ्या प्रवासाला निघालो आहे. जीवनाच्या नव्या अध्यायात पाऊल टाकत आहे. वेगळ्या गतीनं. यालाच म्हणतात T60Life, असं त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे. या ट्विटनंतर सूर्यकुमार यांच्या लाखो चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. सोशल मीडियावर ट्विट व्हायरल झालं असून, कमेंट्समध्ये “स्काय कुठे निघाले?”, “नवीन निर्णय काय आहे?” असे प्रश्न विचारले जात आहेत.
Hey Guys, I’m stepping into something bigger. A new chapter. At a different pace. It’s called the #T60Life— Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) May 26, 2026
Stay Tuned!
#Ad
नव्या जीवनप्रवासाची सुरुवात : सूर्यकुमार यादव हे केवळ आक्रमक फलंदाज आणि यशस्वी कर्णधार म्हणूनच नव्हे, तर भारतीय क्रिकेटचे एक महत्त्वाचे आधार स्तंभ आहेत. 2026 टी-20 विश्वचषक जिंकणाऱ्या भारतीय संघाचे नेतृत्व त्यांनी केलंय. मुंबई इंडियन्ससाठीही ते अत्यंत महत्त्वाचे खेळाडू आहेत. अशा व्यस्त आयुष्यात अचानक आलेलं हे ट्विट चाहत्यांसाठी आश्चर्यकारक ठरलं आहे. दरम्यान, सूर्यकुमार यादव आणि त्यांच्या पत्नी देविशा यांच्या घरात 'लक्ष्मी' या नावाची नवजात कन्या आली असल्याची आनंददायी बातमीही समोर आली आहे. अनेक क्रिकेटप्रेमी आणि सेलिब्रिटींनी या आनंदात सहभागी होत जोडप्याला शुभेच्छा दिल्या आहेत. अनेकांचा अंदाज आहे की, T60Life हे ट्विट नव्या पितृत्वाच्या आनंदाशी आणि व्यक्तिगत जीवनातील नव्या टप्प्याशी संबंधित असावं.
सूर्यकुमार यादव हे आपल्या 360 डिग्री फलंदाजीशैलीसाठी प्रसिद्ध आहेत. आयपीएल आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये त्यांनी अनेक विक्रम नोंदवले आहेत. मात्र, या ट्विटमुळं आता क्रिकेटपलीकडील त्यांच्या जीवनातील नव्या अध्यायाकडे सर्वांचं लक्ष वळलं आहे. सूर्यकुमार यांच्या या घोषणेमुळं क्रिकेट विश्वात देखील चर्चा रंगली असून, त्यांच्या भविष्यातील निर्णयांवर सर्वांचं लक्ष केंद्रित झालं आहे. T60Life हा हॅशटॅग ट्रेंडिंग झाला असून, यामागील खरा अर्थ काय आहे, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
हे वाचलंत का :
- 15 षटकार, 252 चा स्ट्राईक रेट... नवख्या फलंदाजाची टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ऐतिहासिक खेळी
- 25 वर्षांनंतर WWE चे दिग्गज AEW मध्ये चॅम्पियन; प्रसिद्ध कुस्तीपटूची 183 दिवसांची विजेतेपदाची कारकीर्द संपुष्टात
- French Open: सामन्यापूर्वी घराजवळ झालेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यानंतर मार्टा कोस्त्युक ढसाढसा रडली; नंतर सामन्यात मिळवला विजय