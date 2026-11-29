क्रिकेटपटू मोहम्मद शमी भाजपात जाणार?; राजधानीत नितीन नवीनची भेट घेतल्यानं चर्चांना उधाण
भारतीय क्रिकेट संघाचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीनं रविवारी नवी दिल्लीत भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांची भेट घेतली.
Published : November 29, 2026 at 5:12 PM IST
नवी दिल्ली Mohammed Shami : भारतीय क्रिकेट संघाचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीनं रविवारी नवी दिल्लीत भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांची भेट घेतली, ज्यामुळं कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्त झाल्यानंतर काही आठवड्यांतच त्याच्या संभाव्य राजकीय पदार्पणाबद्दल चर्चा सुरु झाली आहे. या बैठकीदरम्यान भाजपा अल्पसंख्याक मोर्चाचे अध्यक्ष कुंवर बासित अली हेही उपस्थित होते, मात्र त्यांच्या भेटीत काय चर्चा झाली, याचा तपशील अद्याप कळलेला नाही.
मोहम्मद शमी भाजपामध्ये जाणार? : भारतीय क्रिकेटपटू युझवेंद्र चहल भाजपामध्ये सामील झाल्यानंतर अवघ्या एका आठवड्यात शमीची ही भेट झाली आहे. पक्षानं चहलला आपल्या ओबीसी मोर्चाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीवर विशेष निमंत्रित म्हणून नियुक्त केलं आहे, ज्यामुळं खेळाडूंच्या राजकारणातील प्रवेशाबद्दलच्या चर्चांना उधाण आलं आहे.
Indian cricketer Mohammed Shami meets with BJP National President Nitin Nabin. BJP Minority Morcha President Kunwar Basit Ali was also present during the meeting. (Pic Source: BJP Minority Morcha) https://t.co/dVfDsGBl1n— ANI (@ANI) November 29, 2026
यापूर्वीही राजकीय नेत्यांना भेटला शमी : शमीची एखाद्या राजकीय व्यक्तीसोबतची भेट चर्चेत येण्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये, उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय मंत्री आणि राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) प्रमुख जयंत चौधरी यांच्यासोबतच्या त्याच्या भेटीमुळं बरीच चर्चा झाली होती. मात्र, आरएलडीनं स्पष्ट केले की, अमरोहामधील क्रीडा सुविधांसाठी निधी दिल्याबद्दल जयंत चौधरी यांचे आभार मानण्यासाठी शमी आला होता.
2025 मध्ये खेळला भारतासाठी शेवटचा सामना : 36 वर्षीय शमी भारतासाठी शेवटचा सामना 2025 च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडविरुद्ध खेळला होता आणि 6 नोव्हेंबर रोजी त्यानं कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. शमीनं 64 कसोटी सामन्यांमध्ये 229 बळी घेतले आणि 2023 च्या वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध शेवटचा कसोटी सामना खेळला.
कसोटी क्रिकेटमधून घेतली निवृत्ती : कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्त होताना, शमीनं स्पष्ट केलं होतं की तो टी-20 आंतरराष्ट्रीय आणि वनडे अशा व्हाईट-बॉल फॉरमॅटमध्ये खेळणं सुरु ठेवेल. आयपीएलमध्ये लखनऊ सुपर जायंट्सचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शमीच्या या नवीन भेटीमुळं आता क्रिकेट आणि राजकीय वर्तुळात त्याच्या पुढील वाटचालीबद्दलची उत्सुकता वाढली आहे.
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