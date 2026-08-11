दिग्गज क्रिकेटपटूला बलात्काराच्या आरोपाखाली अटक; क्रिकेटविश्वात खळबळ
आयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळणाऱ्या बंगालचा क्रिकेटपटू अभिषेक पोरेलला एका गुन्हेगारी प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे.
Published : August 11, 2026 at 3:35 PM IST
कोलकाता Abishek Porel : आयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळणाऱ्या बंगालचा क्रिकेटपटू अभिषेक पोरेलला एका गुन्हेगारी प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. एका वैद्यकीय विद्यार्थिनीनं अभिषेकवर लग्नाचं खोटं आमिष दाखवून बलात्कार करणं, मारहाण करणं आणि गुन्हेगारी धमकी दिल्याचा आरोप केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दमदम पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील इमामी सिटीमधून या क्रिकेटपटूला अटक करण्यात आली.
News Alert! Cricketer Abhishek Porel arrested by Bengal police on rape charges: Official pic.twitter.com/QSAwfJbzM4— Press Trust of India (@PTI_News) August 11, 2026
विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अभिषेकविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 64(1)/66/69/74/75(2)/79/115(2)/117(2)/124(1)/127(2)/109/308(2)/351(2)/351(3)/316(2)/318(3)/61(2)/3(5) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 66E/72 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
तीन वर्षांपासून संबंधात असल्याचा दावा : तक्रारीनुसार, महिलेचा दावा आहे की ती आणि अभिषेक पोरेल सुमारे तीन वर्षे संबंधात होते. मात्र, गेल्या वर्षी दोघांमध्ये मतभेद निर्माण झाले. महिलेचा आरोप आहे की त्यानंतर पोरेलनं तिच्यापासून अंतर ठेवण्यास सुरुवात केली. महिलेच्या म्हणण्यानुसार, पोरेलनं तिच्याशी लग्न करण्याचं वचन दिलं होतं, परंतु नंतर त्यानं तसं करण्यास नकार दिला. तक्रारीत असा आरोप आहे की, पोरेलनं तिच्याशी लग्न करण्याचं वचन देऊन तिच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवलं. या महिलेनं क्रिकेटपटूवर मारहाण आणि गुन्हेगारी धमकी दिल्याचाही आरोप केला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अटक : कलकत्ता उच्च न्यायालयानं या प्रकरणात क्रिकेटपटूला अटक करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले होते. यानंतर पोलिसांनी कारवाई करत पोरेलला अटक केली. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, तक्रार मिळाल्यानंतर तपास सुरु करण्यात आला. अभिषेक पोरेलनं यापूर्वी आपल्यावरील आरोप फेटाळले आहेत.
आयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्स संघाचा भाग : अभिषेक पोरेल हा डावखुरा आघाडीचा फलंदाज असून तो 2023 पासून आयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळत आहे. मागील हंगामात त्यानं दिल्ली कॅपिटल्ससाठी चार डावांत 108 धावा केल्या होत्या. पोरेलनं भारत 'अ' संघासोबत इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियाचा दौराही केला आहे. त्यानं 2021-22 हंगामात बंगालकडून प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. त्यानं आतापर्यंत 32 प्रथम-श्रेणी आणि 23 लिस्ट ए सामने खेळले आहेत. पोलीस सध्या या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. त्या महिलेच्या आरोपांची चौकशी होऊन कायदेशीर प्रक्रिया पुढं सरकल्यानंतरच या प्रकरणाचं संपूर्ण स्वरुप स्पष्ट होईल.
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