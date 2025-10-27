कसोटी मालिकेसाठी संघाची घोषणा; नव्या कर्णधारासह 15 खेळाडूंना संघात स्थान
पुढील महिन्यात होणाऱ्या कसोटी मालिकेसाठी संघाची घोषणा करण्यात आली आहे.
Published : October 27, 2025 at 3:08 PM IST
नवी दिल्ली IND vs SA Test Series : दक्षिण आफ्रिकेचा क्रिकेट संघ दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळण्यासाठी भारत दौऱ्यावर येणार आहे. दोन्ही संघांमधील पहिला कसोटी सामना 14 नोव्हेंबर रोजी खेळला जाईल. या मालिकेसाठी आता दक्षिण आफ्रिकेचा संघ जाहीर करण्यात आला आहे. टेम्बा बावुमा संघाचं नेतृत्व करणार असून संघात एकूण 15 खेळाडूंचा समावेश करण्यात आला आहे.
टेम्बा बावुमाचं संघात पुनरागमन : दक्षिण आफ्रिकेच्या संघानं अलीकडेच पाकिस्तानविरुद्ध दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळली होती, परंतु टेम्बा बावुमाला पायाच्या दुखापतीमुळं वगळण्यात आलं होतं. तो आता कसोटी संघात परतला आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली आफ्रिकन संघानं 2025 च्या जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेचा अंतिम सामना जिंकला होता. पाकिस्तानविरुद्ध संघाचं नेतृत्व करणाऱ्या एडेन मार्करामचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे.
🚨 SQUAD ANNOUNCEMENT 🚨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 27, 2025
The South African Men’s selection panel has announced the 15-player squad for the two-match Test series against India from 14 - 26 November in the subcontinent.
Test captain Temba Bavuma returns to the side after missing the recent Pakistan Test series… pic.twitter.com/dOGTELaXUu
दक्षिण आफ्रिकेच्या संघात 3 फिरकीपटूंचा समावेश : भारताविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत तीन प्रमुख फिरकीपटूंचा समावेश करण्यात आला आहे. यात सायमन हार्मर, केशव महाराज आणि सेनुरन मुथुसामी यांचा समावेश आहे. कागिसो रबाडा जलद गोलंदाजीचं नेतृत्व करेल अशी अपेक्षा आहे. त्याला पाठिंबा देण्यासाठी कॉर्बिन बॉश, मार्को जॅन्सेन आणि विआन मुल्डर यांची निवड करण्यात आली आहे.
दक्षिण आफ्रिकेचे प्रशिक्षक काय म्हणाले : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिला कसोटी सामना 14 नोव्हेंबरपासून कोलकाता येथील ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स क्रिकेट मैदानावर खेळला जाईल. दुसरा सामना 22 नोव्हेंबरपासून गुवाहाटी इथं खेळला जाईल. दक्षिण आफ्रिकेचे मुख्य प्रशिक्षक सू कॉनराड म्हणाले, "आम्ही पाकिस्तानविरुद्धच्या मालिकेत खेळलेल्या बहुतेक खेळाडूंना संधी दिली आहे. मालिकेत मागे पडल्यानंतर या खेळाडूंनी तिथं चांगली कामगिरी केली आणि मालिका बरोबरीत आणण्यासाठी कठोर परिश्रम केले. आम्हाला भारतातही अशाच आव्हानाचा सामना करावा लागेल अशी अपेक्षा आहे आणि त्या परिस्थितीत टिकून राहिलेले अनेक खेळाडू पुन्हा एकदा आमच्यासाठी महत्त्वाचे ठरतील."
South Africa announce their 15-member squad for the India Tests.#WTC27 | #INDvSA— ICC (@ICC) October 27, 2025
Read more 👇https://t.co/WiEsNt3xGt
भारताविरुद्धच्या कसोटीसाठी दक्षिण आफ्रिकेचा कसोटी संघ :
टेम्बा बावुमा (कर्णधार), एडन मार्कराम, रायन रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेन, डेवाल्ड ब्रेविस, झुबेर हमझा, टोनी डी झोर्झी, कॉर्बिन बॉश, विआन मुल्डर, मार्को जॅनसेन, केशव महाराज, सेनुरान मुथुसामी, कागिसो रबाडा,
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका कसोटी मालिकेचं संपूर्ण वेळापत्रक :
- पहिला कसोटी सामना : 14 ते 18 नोव्हेंबर, ईडन गार्डन्स, कोलकाता
- दुसरा कसोटी सामना : 22 ते 26 नोव्हेंबर, ACA स्टेडियम, गुवाहाटी
हेही वाचा :