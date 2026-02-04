ETV Bharat / sports

क्रिकेटच्या नियमांमध्ये होतील 73 मोठे बदल; कसोटी सामने होणार अधिक रोमांचक

मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) नं क्रिकेटच्या नियमांमध्ये ऐतिहासिक बदल जाहीर केले आहेत.

प्रातिनिधिक फोटो
मेलबर्न Cricket Rule Change : मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) नं क्रिकेटच्या नियमांमध्ये ऐतिहासिक बदल जाहीर केले आहेत. सर्वात महत्त्वाचा बदल कसोटी क्रिकेटशी संबंधित आहे. आता, जर कसोटी सामन्यात दिवसाच्या शेवटच्या षटकात विकेट पडली तर खेळ तिथंच संपणार नाही. नवीन नियमांनुसार, शेवटचं षटक सर्व परिस्थितीत पूर्ण केलं जाईल आणि विकेट पडल्यास एक नवीन फलंदाज ताबडतोब क्रिजवर येईल. हे बदल एमसीसीनं जाहीर केलेल्या नवीन नियमांचा भाग आहेत, जे 1 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होतील.

नवीन फलंदाज येणार क्रिजवर : एमसीसीनं कायदा 12.5.2 मध्ये सुधारणा केली आहे, ज्यामध्ये स्पष्ट केलं आहे की दिवसाच्या शेवटच्या षटकात विकेट पडल्यास खेळ थांबणार नाही आणि एक नवीन फलंदाज ताबडतोब क्रिजवर येईल. न वापरलेले चेंडू दुसऱ्या दिवसासाठी सोडले जाणार नाहीत. एमसीसीच्या कायदे उपसमितीचा असा विश्वास होता की जुना नियम फलंदाजी करणाऱ्या संघाच्या बाजूनं पक्षपाती होता आणि सामन्यातील उत्साह हिरावून घेतला होता.

एमसीसीनं काय म्हटलं : एमसीसीनं म्हटलं आहे की, "जर क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघानं शेवटच्या षटकात विकेट घेतली आणि फलंदाजी करणाऱ्या संघाला नवीन फलंदाज पाठवण्याची आवश्यकता नसेल तर ते अन्याय्य आहे." हा काळ बहुतेकदा गोलंदाजांसाठी अनुकूल असतो आणि खेळाचा उत्साह कमी होतो.' एमसीसीनं असंही स्पष्ट केलं की हा बदल वेळ वाचवण्यासाठी नाही, कारण उर्वरित चेंडू दुसऱ्या दिवशी पूर्ण करावे लागतील.

73 महत्त्वपूर्ण बदल : एमसीसीनं म्हटलं आहे की यावेळी क्रिकेट नियमांमध्ये एकूण 73 महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत, तसंच काही भाषिक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. 2017 च्या संहितेनंतर नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची ही तिसरी वेळ आहे. हे बदल प्रथम 2019 मध्ये आणि नंतर 2022 मध्ये करण्यात आले. हे बदल आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (ICC) क्रिकेट समितीच्या पुढील बैठकीत खेळण्याच्या परिस्थितीत समाविष्ट करण्यासाठी चर्चा करतील. मात्र, हे बदल देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये लागू केले जातील की नाही हे राष्ट्रीय क्रिकेट मंडळांवर सोडलं आहे.

लॅमिनेटेड बॅटचा वापर कायदेशीर : प्रौढांच्या मनोरंजनात्मक क्रिकेटमध्ये लॅमिनेटेड बॅटचा वापर एमसीसीनं देखील मंजूर केला आहे. लॅमिनेटेड बॅट वेगवेगळ्या प्रकारच्या लाकडापासून बनवल्या जातात. त्या नियमित बॅटपेक्षा खूपच स्वस्त आहे आणि लाकडाच्या जास्तीत जास्त तीन तुकड्यांपासून बनवता येते. एमसीसीनं स्पष्ट केलं की इंग्लिश विलोला परिपक्व होण्यासाठी 15 वर्षांपेक्षा जास्त वेळ लागतो आणि जागतिक मागणी वेगानं वाढत आहे. म्हणूनच बॅट महाग होत आहेत. 2017 मध्ये ज्युनियर क्रिकेटसाठी या बॅटांना आधीच मान्यता देण्यात आली होती. आता, लॉर्ड्स इथं झालेल्या बैठकीनंतर आणि जागतिक बॅट उत्पादकांशी झालेल्या चर्चेनंतर, एमसीसीनं त्यांना प्रौढ क्लब क्रिकेटसाठी देखील मान्यता दिली आहे.

हिटविकेट कायद्यात बदल : हिटविकेटबाबतची परिस्थिती आता कायदे 35.1.1 आणि 35.2 अंतर्गत स्पष्ट करण्यात आली आहे. जर एखादा फलंदाज शॉट खेळल्यानंतर तोल गमावतो आणि काही पावलं टाकल्यानंतर स्टंपवर पडतो, तर त्याला आउट हिटविकेट मानलं जाईल, जरी चेंडू आधीच खेळला गेला असला तरीही. मात्र, जर फलंदाज क्षेत्ररक्षकाशी आदळला आणि स्टंपवर पडला तर तो हिटविकेटमधून बाहेर पडणार नाही. जर बॅट हातातून निघून थेट विकेटवर आदळली तर फलंदाज आउट होईल. मात्र, जर बॅट प्रथम विकेटकीपर किंवा इतर कोणत्याही खेळाडूला लागली आणि नंतर विकेट पडली, तर फलंदाजाला नॉट आऊट घोषित केलं जाईल.

ओव्हरथ्रोची नवीन व्याख्या (कायदा 19.8) : एमसीसीनं कायदा 19.8 मधील अस्पष्ट भाषा काढून टाकली आहे आणि स्पष्ट व्याख्या दिली आहे-

  • ओव्हरथ्रो : जेव्हा धाव रोखण्यासाठी किंवा रन आउट करण्यासाठी चेंडू जाणूनबुजून स्टंपकडे फेकला जातो.
  • मिसफील्ड : जर चेंडू थांबवण्याचा किंवा पास करण्याचा प्रयत्न केला गेला तर तो ओव्हरथ्रो मानला जाणार नाही.

डेड बॉल नियमात मोठा बदल (कायदा 20.1.1.1) : आता, डेड बॉल घोषित करण्यासाठी गोलंदाज किंवा विकेटकीपरच्या हातात असणं आवश्यक नाही. नवीन नियमानुसार, चेंडू कोणत्याही क्षेत्ररक्षकाच्या हातात किंवा जमिनीवर विश्रांती घेत असलेल्याच्या हातात असू शकतो. शेवटी डेड बॉल आहे की नाही हे ठरवण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य पंचांना असेल. जवळच्या सामन्यांच्या शेवटच्या चेंडूंमध्ये हा बदल विशेषतः महत्त्वाचा मानला जातो.

