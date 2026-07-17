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महान अष्टपैलू क्रिकेटपटू सर गॅरी सोबर्स यांचे वयाच्या 89 व्या वर्षी निधन; बीसीसीआयनं शेअर केली आठवण

सर्वोत्तम अष्टपैलू खेळाडू मानले जाणारे सर गारफिल्ड सोबर्स यांचे शुक्रवारी बार्बाडोस येथील त्यांच्या निवासस्थानी निधन झाले.

Cricket legend Sir Garfield Sobers
अष्टपैलू क्रिकेटपटू सर गॅरी सोबर्स (Source- IANS)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 17, 2026 at 9:58 PM IST

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नवी दिल्ली- क्रिकेट विश्वातील आतापर्यंतचे सर्वात महान अष्टपैलू खेळाडू मानले जाणारे सर गारफील्ड सोबर्स (गॅरी) यांचे वयाच्या 89 व्या वर्षी निधन झाले. एका अत्यंत लोकप्रिय आणि प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्त्वाच्या असाधारण कारकिर्दीचा आणि जीवनाचा प्रवास थांबल्याची भावना क्रिकेटप्रेमीसह दिग्गज खेळाडूमधून व्यक्त होत आहे.

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CRICKET LEGEND SIR GARFIELD
सर गारफिल्ड सोबर्स
SIR GARFIELD SOBERS

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