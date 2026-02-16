भारताचा पाकिस्तानवर दणदणीत विजय; कोल्हापूर-इचलकरंजीत चाहत्यांचा जल्लोष, पाहा व्हिडिओ

ETV Bharat / sports

कोल्हापूर-इचलकरंजीत चाहत्यांचा जल्लोष (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 16, 2026 at 10:28 AM IST

कोल्हापूर Fans Celebration After IND vs PAK Match : टी-20 विश्वचषकात भारतीय क्रिकेट संघानं पारंपारिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानवर दणदणीत विजय मिळवल्यानंतर कोल्हापूर आणि इचलकरंजी क्रिकेट प्रेमींच्या आनंदाला उधाण आलं. कोल्हापुरातील छत्रपती शिवाजी चौकात तर इचलकरंजीत मलाबादे चौकात सामन्याचा निकाल भारताच्या बाजूनं लागल्यानंतर एकत्र येत फटाक्यांची आतिषबाजी आणि वाद्याच्या गजरात आनंद साजरा केला, आता भारतानं विश्वचषकावर नाव कोरावं अशा अपेक्षा क्रिकेट रसिकांनी व्यक्त केल्या आहेत.

कोल्हापूर-इचलकरंजीत चाहत्यांचा जल्लोष (ETV Bharat Reporter)

देशभरात जल्लोषाला सुरुवात : कोलंबो येथील आर प्रेमदासा स्टेडियमवर झालेल्या भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यात भारतानं पाकिस्तानवर 61 धावांनी दणदणीत विजय मिळवल्यानंतर संपूर्ण देशभर जल्लोषाला सुरुवात झाली. कोल्हापुरातील मध्यवर्ती ठिकाण छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात तरुणांचे जथेच्या जथे मोटरसायकल वरुन हातात तिरंगा आणि भारत माता की जयच्या घोषणा देत एकत्र आले. चक दे इंडिया, वंदे मातरम च्या घोषणांनी छत्रपती शिवाजी चौक दणादून गेला. यामध्ये तरुण महिला आणि लहान मुलांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश होता. हातातील तिरंगा झेंडा फडकावत क्रीडा रसिकांनी आनंद साजरा केला. हलगी ढोल ताशांच्या गजरात अनेकांनी ठेका धरला तर हे सबंध चित्र मोबाईल कॅमेऱ्यात टिपण्यासाठी ही अनेक जण सरसावले. कोल्हापूर पोलीस दलाच्या वतीनं या परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात केला होता, गर्दी वाढत असल्यामुळं बिंदू चौकाकडून छत्रपती शिवाजी चौकात येणारी वाहतूक काही काळ बंद करण्यात आली तर शहरात अनेक ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

कोल्हापूरसह इचलकरंजीत जल्लोष (ETV Bharat Reporter)

वस्त्र नगरीतही क्रीडा रसिकांच्या जल्लोषाला उधाण : वस्त्र नगरी म्हणून ओळख असलेल्या इचलकरंजीतही भारतानं पाकिस्तानवर विजय मिळवल्यानंतर क्रिकेट प्रेमी मध्यवर्ती मलाबादे चौकात एकत्र आले. भारताच्या विजयाच्या घोषणा आणि फटाक्यांची आतिषबाजी करत क्रीडाप्रेमींनी जल्लोष साजरा केला. भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव, डावखुरा फलंदाज ईशान किशन यांचं छायाचित्र हातात घेऊन क्रिकेट प्रेमी या चौकात आनंद साजरा करत होते. रात्री उशिरापर्यंत क्रीडाप्रेमी या चौकात होते पोलिसांनीही खबरदारीचा उपाय म्हणून शहरात अनेक ठिकाणी पोलिस बंदोबस्त ठेवला होता.


कोल्हापूरसह इचलकरंजीत जल्लोष (ETV Bharat Reporter)

