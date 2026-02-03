ज्यांना हातात साधी बॅट पकडता येत नाही असे लोक क्रिकेट संस्थांमध्ये नसावेत - सर्वोच्च न्यायालय
एमसीए निवडणुकांवरील स्थगिती कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयानं क्रीडा संस्थांमध्ये गैर-तज्ज्ञ नेतृत्वावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
नवी दिल्ली : क्रीडा संस्थांचा कारभार गैर-तज्ज्ञांकडून चालवला जात असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी नाराजी व्यक्त केली. क्रिकेट संघटनांचं नेतृत्व अशा व्यक्तींनी करण्याऐवजी निवृत्त क्रिकेटपटूंनी केलं पाहिजे, ज्यांना 'बॅट कशी पकडायची हे देखील माहीत नाही', असे लोक तिथे नसावेत असं न्यायालयानं म्हटलं.
एमसीए निवडणुकांना स्थगिती : सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची तसंच विपुल एम. पंचोली यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठानं, 'घराणेशाही आणि पक्षपाता'च्या आरोपांमुळं 6 जानेवारी रोजी नियोजित असलेल्या महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या (एमसीए) निवडणुकांना स्थगिती देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. न्यायालयीन खंडपीठ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध एमसीएनं दाखल केलेल्या याचिकेसह इतर याचिकांवर सुनावणी करत होते. सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीशांनी एमसीएच्या सदस्यसंख्येत झालेल्या अचानक वाढीबद्दल प्रश्न विचारला. नोंदींकडं लक्ष वेधत खंडपीठानं नमूद केलं की, 1986 ते 2023 दरम्यान संघटनेचे 164 सदस्य होते, परंतु त्यानंतर लगेचच नवीन सदस्यांचा मोठ्या प्रमाणात ओघ सुरू झाला.
2023 पासून सदस्यांची भरती : "1986 ते 2023 पर्यंत तुमचे 164 सदस्य होते आणि 2023 पासून तुम्ही सदस्यांची बंपर भरती केली?" असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी विचारला. एमसीए आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्यासह याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करताना ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितलं की, एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनं या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवली होती, ज्यामध्ये 48 सदस्यांना नाकारून इतरांना सदस्यत्व देण्यात आलं.
बॅट कशी पकडायची हे देखील माहीत नाही : धर्मादाय आयुक्तांनी मंत्रिमंडळाचा सल्ला न घेता प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. सरन्यायाधीशांनी यावर जोर दिला की, जर संघटनेला आपली सदस्यसंख्या 300 पर्यंत वाढवायची असेल, तर ती पदे नामांकित, निवृत्त आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंसाठी राखीव ठेवली पाहिजेत. "हा असा देश आहे जिथे उत्कृष्ट क्रिकेटपटू आहेत, जे निवृत्त झाले आहेत ते त्यांच्या काळातील सर्वोत्तम खेळाडू होते," असंही सरन्यायाधीश म्हणाले. "तुम्ही कोणाला आणत आहात? ज्यांना खेळाबद्दल काहीच माहिती नाही, ज्यांना बॅट कशी पकडायची हे देखील माहीत नाही. काय चाललं आहे यावर आम्हाला आमच्या भावना जास्त व्यक्त करायला लावू नका," असं ते म्हणाले.
क्रीडा संघटना खेळाडूंमुळं अस्तित्वात : सरन्यायाधीशांनी पुढे नमूद केलं की, क्रीडा संघटना खेळाडूंमुळं अस्तित्वात असतात, प्रशासकांमुळं नाही. "क्रिकेट क्रिकेटपटूंमुळे आहे. हॉकी संघटना हॉकी खेळाडूंमुळं ओळखली जाते. किमान इतका तरी आदर त्यांना दिला पाहिजे". हा कायदेशीर लढा तेव्हा सुरू झाला जेव्हा भारताचा माजी क्रिकेटपटू आणि भाजपा नेते केदार जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. जाधव यांनी आरोप केला होता की, सुमारे 401 सदस्यांच्या अचानक समावेशामुळं मतदार यादीत फेरफार केला जात आहे.
प्रकरणाचा निकाल लवकरात लवकर लावावा : जाधव यांच्या याचिकेनुसार, नवीन समाविष्ट केलेल्यांपैकी बरेचजण राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांचे जवळचे नातेवाईक किंवा व्यावसायिक भागीदार आहेत. खंडपीठानं याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली आणि त्यांना सर्व मुद्दे मुंबई उच्च न्यायालयासमोर मांडण्याचे निर्देश दिले, जिथे या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. "उच्च न्यायालयानं या मुद्द्यांचा विचार करावा आणि या प्रकरणाचा लवकरात लवकर निकाल लावावा," असे आदेश खंडपीठाने दिले.
