भारत दौऱ्यासाठी कांगारुंच्या 'खास' संघाची घोषणा; तीन खेळाडूंना बनवलं कर्णधार
ऑस्ट्रेलियाचा महिला 'अ' क्रिकेट संघ पुढील महिन्यात भारत दौऱ्यावर येणार आहे. दोन्ही देशांमध्ये कसोटी, टी-20 आणि वनडे अशा तिन्ही फॉरमॅटमध्ये सामने खेळले जातील.
Published : August 4, 2026 at 10:13 AM IST
हैदराबाद Ausw A Tour of India : ऑस्ट्रेलियाचा महिला 'अ' क्रिकेट संघ पुढील महिन्यात भारत दौऱ्यावर येणार आहे. दोन्ही देशांमध्ये कसोटी, टी-20 आणि वनडे अशा तिन्ही फॉरमॅटमध्ये सामने खेळले जातील. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियानं या मालिकेसाठी आपल्या महिला 'अ' संघाची अधिकृत घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे, ऑस्ट्रेलियानं तिन्ही फॉरमॅटसाठी स्वतंत्र कर्णधारांची नियुक्ती केली आहे.
कुठं होणार सामने : क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाच्या राष्ट्रीय निवड समितीनं 4 ऑगस्ट रोजी संघाची घोषणा केली. या दौऱ्याची सुरुवात न्यू चंदीगड इथं तीन टी-20 सामन्यांनी होईल. त्यानंतर मोहाली इथं तीन 50-षटकांचे सामने होतील आणि धर्मशाळा येथील सुंदर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर चार दिवसीय सामन्यानं या दौऱ्याची सांगता होईल.
Quicks Darcie Brown and Tayla Vlaeminck will spearhead a strong Australia A side that will tour India next month, with three T20s, three 50-over fixtures and a four-day match planned.— cricket.com.au (@cricketcomau) August 4, 2026
DETAILS: https://t.co/loEErQrXiD pic.twitter.com/kYh8yaPaGm
तिन्ही फॉरमॅटसाठी निवडले वेगवेगळे कर्णधार : विशेष म्हणजे ऑस्ट्रेलियानं तिन्ही फॉरमॅटसाठी वेगवेगळ्या कर्णधारांची निवड केली आहे. निकोल फाल्टम टी-20 संघाचं नेतृत्व करेल, तर टाहलिया विल्सन 50-षटकांच्या सामन्यांचं नेतृत्व करेल. रेचेल ट्रेनामन चार दिवसीय सामन्यांमध्ये संघाचं नेतृत्व करेल. या दौऱ्याचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे वेगवान गोलंदाज डार्सी ब्राऊन आणि टायला व्ह्लेमिंक यांचं पुनरागमन. डार्सी ब्राऊन केवळ मर्यादित षटकांच्या सामन्यांमध्ये खेळणार आहे, तर टायला व्ह्लेमिंकही बऱ्याच कालावधीनंतर ऑस्ट्रेलियन जर्सीमध्ये दिसणार आहे. हे दोन्ही अनुभवी गोलंदाज तरुण खेळाडूंसाठी मार्गदर्शकाची भूमिका बजावतील.
काय म्हणाले प्रशिक्षक : ऑस्ट्रेलियाचे सहाय्यक प्रशिक्षक, गॅविन ट्विनिंग यांची या दौऱ्यासाठी मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, मिक डेलानी आणि कॅमेरॉन बॉईस हे सहाय्यक प्रशिक्षक असतील. निवड समितीचे सदस्य शॉन फ्लेगलर यांनी सांगितलं की, तरुण खेळाडूंच्या विकासासाठी भारतीय खेळपट्टीवर खेळण्याचा अनुभव अत्यंत महत्त्वाचा आहे. उपखंडातील खेळपट्ट्यांवर खेळल्यानं खेळाडू आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील आव्हानांसाठी अधिक चांगल्या प्रकारे तयार होतील. डार्सी ब्राऊन आणि टायला व्ह्लेमिंक यांच्यासारख्या अनुभवी खेळाडूंच्या उपस्थितीमुळं तरुण खेळाडूंना शिकण्याची एक मौल्यवान संधी मिळेल, असंही त्यांनी सांगितलं.
ऑस्ट्रेलिया महिला 'अ' संघ : डार्सी ब्राउन, मॅटलेन ब्राउन, निकोल फाल्टम, टेस फ्लिंटॉफ, सिएना जिंजर, चार्ली नॉट, अनिका लेरॉइड, केटी मॅक, लिली मिल्स, फ्रँकी निक्लिन, हेली सिल्व्हर-होम्स, रॅशेल ट्रेनामन, कोर्टनी वेब, टाहलिया विल्सन, टायला व्लामिंक.
ऑस्ट्रेलिया 'अ' महिला संघाचं भारत दौऱ्याचं वेळापत्रक -
- 12 सप्टेंबर : पहिला टी-20 सामना, महाराजा यादवेंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, न्यू चंदीगड
- 15 सप्टेंबर: दुसरा टी-20 सामना, न्यू चंदीगड
- 17 सप्टेंबर: तिसरा टी-20 सामना, न्यू चंदीगड
- 20 सप्टेंबर: पहिला 50 षटकांचा सामना, आय.एस. बिंद्रा पंजाब क्रिकेट स्टेडियम, मोहाली
- 23 सप्टेंबर: दुसरा 50 षटकांचा सामना, मोहाली
- 25 सप्टेंबर: तिसरा 50 षटकांचा सामना, मोहाली
- 29 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर: चार दिवसीय सामना, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाळा
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