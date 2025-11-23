ETV Bharat / sports

ऑस्ट्रेलियानं दोन दिवसांत जिंकला कसोटी सामना; मात्र बोर्डाला ₹17.35 कोटींचं नुकसान, कारण काय?

पहिल्या अ‍ॅशेस कसोटीत ऑस्ट्रेलियानं इंग्लंडचा 8 विकेट्सनं पराभव केला. ऑस्ट्रेलिया जिंकला असला तरी त्यांच्या क्रिकेट बोर्डाला मोठं आर्थिक नुकसान सहन करावं लागलं आहे.

Cricket Australia
ऑस्ट्रेलियानं दोन दिवसांत जिंकला कसोटी सामना (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 23, 2025 at 1:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पर्थ Cricket Australia : इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील अ‍ॅशेस मालिकेतील पहिला कसोटी सामना दोन दिवसांत संपला. गोलंदाजांनी शानदार कामगिरी केली आणि विकेट्स सतत पडत राहिल्या. यामुळं सामन्याच्या जलद निकालाला हातभार लागला आणि ऑस्ट्रेलियानं हा सामना 8 विकेट्सनं जिंकला. अ‍ॅशेससारख्या महत्त्वाच्या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा विजय ही खूप चांगली बातमी आहे. मात्र, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्डाला करोडोंचं मोठं नुकसान झालं आहे.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचा नुकसान : ऑस्ट्रेलियाच्या विजयानंतरही क्रिकेट बोर्ड फारसे आनंदी नसल्याचं दिसतंय. अ‍ॅशेस पाहण्यासाठी हजारो चाहते स्टेडियममध्ये आले होते. पहिल्या दिवशी 51,531 प्रेक्षक आणि दुसऱ्या दिवशी 49,983 प्रेक्षक उपस्थित होते. एबीसी स्पोर्ट्सच्या अहवालानुसार, तिसऱ्या आणि चौथ्या दिवसाचा खेळ होणार नसल्यामुळं क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला अंदाजे 3 दशलक्ष ऑस्ट्रेलियन डॉलर्सचं नुकसान झालं आहे, जे भारतीय रुपयांमध्ये अंदाजे 17.35 कोटी रुपये आहे. तिसऱ्या दिवसाची तिकिटं जवळजवळ विकली गेली होती, परंतु सामना त्या टप्प्यावर पोहोचला नाही.

ट्रॅव्हिस हेडनं काय म्हटलं? : ट्रॅव्हिस हेडच्या 123 धावांच्या धमाकेदार खेळीच्या जोरावर ऑस्ट्रेलियानं 205 धावांचं लक्ष्य एकाच सत्रात यशस्वीरित्या पूर्ण केलं. सामन्यानंतर, ट्रॅव्हिस हेडनं तिसऱ्या दिवसापर्यंत खेळ सुरु राहण्याची आशा असलेल्या चाहत्यांची माफी मागितली. तो म्हणाला, "उद्या येऊ न शकलेल्या चाहत्यांसाठी मला वाईट वाटते. मला वाटतं की उद्याही प्रेक्षकांनी भरलेला सामना झाला असता."

ऑस्ट्रेलियानं दोन दिवसांत सामना कसा संपवला? : पर्थमध्ये इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पहिला कसोटी सामना गोलंदाजांसाठी अनुकूल ठरला. इंग्लंडनं सामन्यात प्रथम फलंदाजी केली पण मिशेल स्टार्कने सात विकेट घेतल्याने त्यांचा संघ १७२ धावांवर बाद झाला. प्रत्युत्तरात, ऑस्ट्रेलिया पहिल्या डावात फक्त 132 धावाच करु शकला. इंग्लंडकडे आघाडी होती आणि त्यांना दुसऱ्या डावात 164 धावा करता आल्या. ऑस्ट्रेलियाला जिंकण्यासाठी 205 धावांची आवश्यकता होती. सामना ज्या पद्धतीनं सुरु होता, त्यावरुन असं वाटत होतं की ऑस्ट्रेलियासाठी लक्ष्य कठीण असेल. मात्र, ट्रॅव्हिस हेडनं 83 चेंडूत 123 धावा केल्या आणि मार्नस लाबुशेननं 51 धावा केल्या. यामुळं ऑस्ट्रेलियाला 8 विकेटनं विजय मिळवता आला.

हेही वाचा :

  1. IND vs SA वनडे मालिकेसाठी कधी होणार संघाची घोषणा? गिलच्या अनुपस्थितीत हा खेळाडू होऊ शकतो कर्णधार
  2. Guwahati Test: नव्या परंपरेसह सुरु झालेल्या सामन्याच्या पहिल्या दिवशी आफ्रिकेचं वर्चस्व; भारताकडून कुलदीपच्या 3 विकेट
  3. कांगारुंचं 'साहेबां'विरुद्ध विक्रमी शतक; 1877 पासून 'अशी' कामगिरी करणारा पहिलाच संघ

TAGGED:

CRICKET AUSTRALIA
ASHES TEST AT PERTH
AUSTRALIA FACE FINANCIAL SETBACK
FIRST ASHES TEST
CRICKET AUSTRALIA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.