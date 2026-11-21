सँडपेपरगेट प्रकरणावर क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचा मोठा निर्णय; पॅट कमिन्सला दिलासा
सँडपेपरगेट प्रकरण पुन्हा समोर आल्यानंतर, सध्याचा ऑस्ट्रेलियन कसोटी कर्णधार पॅट कमिन्सच्या पदाबाबतच्या अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर क्रिकेट ऑस्ट्रेलियानं आता एक मोठं निवेदन जारी केलं आहे.
Published : November 21, 2026 at 5:13 PM IST
मेलबर्न Cricket Australia : 2018 वर्षीच्या सँडपेपरगेट प्रकरणाची जागतिक क्रिकेटमध्ये पुन्हा एकदा चर्चा होत असून, यामागे ऑस्ट्रेलियाचा माजी खेळाडू उस्मान ख्वाजा हे प्रमुख कारण आहे. आपल्या 'सबर' या आत्मचरित्रात उस्मान ख्वाजानं खुलासा केला आहे की, सध्याचा कसोटी कर्णधार पॅट कमिन्ससह संपूर्ण ऑस्ट्रेलियन संघ या घटनेत सामील होता. यामुळं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून, कमिन्सला पुढं येऊन माध्यमांसमोर निवेदन जारी करावं लागलं आहे. यामुळं कमिन्सच्या कर्णधारपदाबाबतही अनिश्चितता निर्माण झाली होती, जी आता क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाच्या अधिकृत निवेदनाद्वारे स्पष्ट झाली आहे.
Pat Cummins gets unanimous support from Cricket Australia 🤝 https://t.co/lwK5CQ8MQb— Cricinfo (@cricinfo) November 21, 2026
क्रिकेट ऑस्ट्रेलियानं जारी केलं निवेदन : सध्या सुरु असलेल्या सँडपेपरगेट प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचे अध्यक्ष डेव्हिड बून आणि सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग यांनी 20 नोव्हेंबर रोजी सिडनीमध्ये पॅट कमिन्सची भेट घेतली. या भेटीत न्यूझीलंडविरुद्धच्या आगामी मालिकेसह अनेक विषयांवर चर्चा झाली. कमिन्ससोबतच्या भेटीनंतर, क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचे अध्यक्ष डेव्हिड बून म्हणाले, "या अत्यंत कठीण काळात समर्पण आणि संयमानं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटला पुढं नेण्यासाठी, प्रत्येकाची मतं ऐकण्यासाठी आणि त्यातून शिकण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे वचनबद्ध आहोत. हे लक्षात घेऊन, आम्ही या आठवड्यात एका स्वतंत्र मंचाची घोषणा केली आहे. मंडळ सर्व खेळाडूंना आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांना उपस्थित राहून आपली मतं मांडण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे. आम्ही लवकरच त्याच्या अटी व शर्ती जाहीर करु. आम्ही पॅट कमिन्सला आमचा पाठिंबा देतो आणि 2018 च्या दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यातील घटनांमुळे प्रभावित झालेल्या सर्वांबद्दल चिंता व्यक्त करतो. पॅटच्या सचोटीला किंवा विश्वासार्हतेला धक्का पोहोचल्याचे कोणतेही आरोप आम्ही पूर्णपणे फेटाळून लावतो."
पॅट कमिन्स काय म्हणाला? : डेव्हिड बून आणि टॉड ग्रीनबर्ग यांच्यासोबतच्या भेटीनंतर एका निवेदनात पॅट कमिन्स म्हणाला, "त्यांच्याशी बोलणं माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. ऑस्ट्रेलियन कर्णधार असणं ही एक मोठी जबाबदारी आहे, आणि मी ती कधीही हलकेपणानं घेतली नाही आणि घेणारही नाही. या कठीण काळात क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचं नेतृत्व करणं हे डेव्हिड आणि टॉड यांच्यासाठी एक खूप कठीण काम असेल. 2018 च्या दौऱ्यात सहभागी असलेल्या माझ्याशी आणि इतर अनेक खेळाडू व सहाय्यक कर्मचाऱ्यांशी त्यांनी संपर्क साधल्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. मी याला पूर्ण पाठिंबा देतो आणि मी उपस्थित राहणार आहे. मी ज्या सर्व खेळाडू आणि कर्मचाऱ्यांशी बोललो आहे, ते उपस्थित राहण्यास आणि आपली मतं मांडण्यास उत्सुक आहेत. अनेक कठीण चर्चा होतील, पण सध्या हेच आवश्यक आहे. त्यापलीकडे, माझं संपूर्ण लक्ष पर्थमध्ये ऑस्ट्रेलियन संघाचं कर्णधारपद भूषवण्यावर असेल, जी माझी जबाबदारी देखील आहे.
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