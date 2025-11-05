कसोटी सामन्याच्या 15 दिवसांआधीच संघाची घोषणा; दोन 'अनकॅप्ड' खेळाडूंचा समावेश
ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यातील ऐतिहासिक अॅशेस कसोटी मालिका 21 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे, ज्यासाठी ऑस्ट्रेलियानं पर्थमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या पहिल्या सामन्यासाठी आपला संघ जाहीर केला आहे.
Published : November 5, 2025 at 9:28 AM IST
पर्थ Australia Squad for 1st Ashes Test : क्रिकेट ऑस्ट्रेलियानं यंदा 21 नोव्हेंबरपासून सुरु होत असलेल्या पाच सामन्यांच्या प्रतिष्ठित अॅशेस मालिकेचं आयोजन केलं आहे. इंग्लंडनं या कसोटी मालिकेसाठी बराच आधीच आपला संघ जाहीर केला होता, तर क्रिकेट ऑस्ट्रेलियानं आता पर्थमध्ये होणाऱ्या पहिल्या सामन्यासाठी 15 सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे, ज्यामध्ये दोन अनकॅप्ड खेळाडूंचा समावेश आहे. अॅशेस मालिकेच्या पहिल्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियन संघ नियमित कर्णधार पॅट कमिन्सशिवाय खेळेल, ज्यामध्ये अनुभवी फलंदाज स्टीव्ह स्मिथ ही भूमिका घेईल.
Steve Smith to lead in the absence of injured skipper Pat Cummins as Australia reveal their squad for the first Ashes Test against England 🙌#AUSvENG | #WTC27
More 👉 https://t.co/JzvnHjLkCf pic.twitter.com/qVZFPuoiH8
जेक वेदरल्ड पदार्पण करण्याची शक्यता : ऑस्ट्रेलियन संघानं पर्थमध्ये होणाऱ्या पहिल्या अॅशेस कसोटी सामन्यासाठी 15 सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे, ज्यामध्ये तीन अनकॅप्ड खेळाडूंचा समावेश आहे. यापैकी एक नाव जेक वेदरल्ड आहे, ज्यानं गेल्या काही वर्षांत देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये प्रभावी कामगिरी केली आहे आणि त्याला आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करण्याची संधी मिळू शकते. या संघात शेफील्ड शिल्डमध्ये फलंदाजीनं उत्कृष्ट फॉर्म दाखविणारा मार्नस लाबुशेन देखील आहे. या परिस्थितीत, जेक वेदरल्ड उस्मान ख्वाजासोबत डावाची सुरुवात करु शकतो, तर मार्नस लाबुशेन तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी शकतो.
स्टार्क आणि हेझलवूड यांच्यावर वेगवान गोलंदाजीची जबाबदारी : इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या अॅशेस कसोटीसाठी ऑस्ट्रेलियानं ब्रेंडन डॉगेट आणि शॉन अॅबॉटसह दोन अनकॅप्ड वेगवान गोलंदाजांचा संघात समावेश केला आहे. मात्र हे दोन्ही खेळाडू अंतिम अकरा जणांमध्ये स्थान मिळवण्याची शक्यता कमी आहे. पर्थ कसोटीत स्कॉट बोलंडसह मिचेल स्टार्क आणि जोश हेझलवूड खेळण्याची अपेक्षा आहे. अॅलेक्स केरी यष्टीरक्षकाची जबाबदारी देखील सांभाळेल, जोश इंगलिसचा त्याच्या बॅकअप म्हणून समावेश असेल.
SQUAD: 15 of the very best vying for a spot in our first men's #Ashes XI.
Bring on November 21!
Bring on November 21! pic.twitter.com/26WY0zmzKr
ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडमधील अॅशेस कसोटी मालिकेचे वेळापत्रक :
- पहिला कसोटी सामना : 21-25 नोव्हेंबर, पर्थ स्टेडियम
- दुसरा कसोटी सामना : 4-8 डिसेंबर, ब्रिस्बेन
- तिसरा कसोटी सामना : 17-21 डिसेंबर, अॅडलेड ओव्हल
- चौथा कसोटी सामना : 26-30 डिसेंबर, मेलबर्न
- पाचवा कसोटी सामना : 4-8 जानेवारी, सिडनी
पहिल्या अॅशेस कसोटीसाठी ऑस्ट्रेलियाचा संघ : स्टीव्ह स्मिथ (कर्णधार), शॉन अॅबॉट, स्कॉट बोलंड, अॅलेक्स केरी, ब्रेंडन डॉगेट, कॅमेरॉन ग्रीन, जोश हेझलवूड, ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंगलिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नॅथन लायन, मिचेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड, ब्यू वेबस्टर.
2025-26 च्या अॅशेस मालिकेसाठी इंग्लंडचा संघ :
बेन स्टोक्स (कर्णधार), जोफ्रा आर्चर, गस अॅटकिन्सन, शोएब बशीर, जेकब बेथेल, हॅरी ब्रूक (उपकर्णधार), ब्रायडन कार्स, झॅक क्रॉली, बेन डकेट, विल जॅक्स, ऑली पोप, मॅथ्यू पॉट्स, जो रूट, जेमी स्मिथ, जोश टंग, मार्क वूड
