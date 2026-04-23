IPL दरम्यान तीन क्रिकेटपटू तात्काळ निलंबित; प्रशिक्षकावर प्राणघातक हल्ला आणि मारहाणीचा खेळाडूंवर आरोप
पुदुचेरीच्या देशांतर्गत संघाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या तीन प्रथम-श्रेणी खेळाडूंबाबत एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे.
Published : April 23, 2026 at 10:42 AM IST
पुदुचेरी Cricket Association of Pondicherry : क्रिकेटच्या मैदानावर खेळाडूच्या कामगिरीवर अनेकदा चर्चा होत असली तरी, पुदुचेरीच्या देशांतर्गत संघाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या तीन प्रथम-श्रेणी खेळाडूंबाबत एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या डिसेंबरमध्ये राज्याच्या 19 वर्षांखालील संघाचे प्रशिक्षक व्यंकटरमण यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्याप्रकरणी पुदुचेरी क्रिकेट असोसिएशननं तिन्ही खेळाडूंना तात्काळ निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
#capondicherry #cricketassociationofpondicherry pic.twitter.com/SCPiQPv5zu— Cricket Association of Pondicherry (@CApondicherry) April 22, 2026
तिघांवरही हत्येचा प्रयत्न आणि मारहाणीचा आरोप : पुदुचेरी क्रिकेट असोसिएशननं निलंबित केलेल्या तीन खेळाडूंमध्ये जे. कार्तिकेयन, ए. अरविंद्रराज आणि एस. संतोष कुमारन यांचा समावेश आहे. या तिघांनीही रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी आणि सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये पुदुचेरीचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. पुदुचेरी क्रिकेट असोसिएशननं जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, त्यांच्यावर हत्येचा प्रयत्न आणि व्यंकटरमण यांच्यावर हल्ला केल्याचा आरोप आहे. सेदुरापेट पोलीस स्टेशनच्या एसएचओनं एफआयआर 100/2025 अंतर्गत या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केलं असून, हे प्रकरण पुदुचेरी येथील न्यायिक दंडाधिकारी-4 न्यायालयात प्रलंबित आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, व्यंकटरमनच्या कपाळावर 20 टाके पडले असून त्याचा खांदा फ्रॅक्चर झाला आहे.
Three Puducherry cricketers have been suspended from " all cricketing activities" conducted by the cricket association of puducherry, following charges of assault on an under-19 coach https://t.co/BHPsR1gdjL— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) April 23, 2026
तिन्ही खेळाडू राज्य संघटनेच्या कोणत्याही सुविधा वापरु शकणार नाही : या तिन्ही निलंबित खेळाडूंना कोणत्याही कॅम्पसमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी नाही आणि ते राज्य संघटनेच्या कोणत्याही सुविधा वापरु शकत नाहीत. इतकंच नव्हे, तर ते कोणत्याही राष्ट्रीय किंवा परदेशी स्पर्धांमध्ये भाग घेऊ शकत नाहीत. जोपर्यंत न्यायालय त्यांना सर्व आरोपांमधून निर्दोष मुक्त करत नाही, तोपर्यंत हे निलंबन लागू राहील. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीसाठी पुदुचेरी क्रिकेट संघात निवड न झाल्यानं गेल्या वर्षी एका प्रशिक्षकावर हल्ला केल्याचा आरोप या तिन्ही खेळाडूंवर आहे, ज्यामुळं प्रशिक्षक गंभीर जखमी झाले आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल करावं लागलं. या तिन्ही निलंबित प्रथम-श्रेणी क्रिकेटपटूंना राज्य क्रिकेट संघटनेच्या नीती अधिकारी/लोकपाल यांच्याकडे अपील करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.
