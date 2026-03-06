भारतीय संघ यंदा इतिहास घडवेल यात शंका नाही; लिटिल मास्टर सुनील गावसकरांना विश्वास
अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडचंही आव्हान नक्कीच असेल. मात्र भारत जिंकेल असा विश्वास लिटिल मास्टर सुनील गावसकर यांनी व्यक्त केला आहे.
Published : March 6, 2026 at 5:20 PM IST|
Updated : March 6, 2026 at 5:27 PM IST
मुंबई Sunil Gavaskar : माजी भारतीय क्रिकेटपटू सुनील गावसकर यांच्या पुढाकारानं आर्थिक विवंचनेत असलेल्या जेष्ठ खेळांडूकरीता कार्यरत असलेल्या 'द चँप फाऊंडेशन'च्यावतीनं मुंबईत सेलिब्रिटी गोल्फ स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं. देशासाठी खेळाच्या मैदानात योगदान दिलेल्या, मात्र आपल्या उतारवयात आर्थिक विवंचनेत असलेल्या सर्व क्रीडा प्रकारातील खेळाडूंन ही संस्था दरमहा आर्थिक मदत करते. त्यामुळं जगभरातील खेळाडू या संस्थेकरता मदत करत असतात. या गोल्फ टूर्नामेंटसाठी शुक्रवारी मुंबईत अनेक दिग्गजांनी आपली हजेरी लावली होती.
सेलिब्रिटी गोल्फच्या माध्यमातून मदतनिधी : गावसकरांच्या या सेवाभावी संस्थेनं आयोजित केलेल्या या उपक्रमात शुक्रवारी द बॉम्बे प्रेसिडेंसी गोल्फ क्लबमध्ये अनेक दिग्गज खेळाडूंनी आपली हजेरी लावली. यात युवराज सिंग, मुरली विजय, मुरली कार्तिक, एस. बद्रिनाथ, व्यंकटेश प्रसाद, गुंडप्पा विश्वनाथ या माजी भारतीय क्रिकेटर्ससह इऑन मॉर्गन आणि मायकल वॉर्नसारख्या इंग्लंडच्या माजी खेळाडूंचीही हजेरी होती. त्याचबरोबर भारताचा ऑलिप्मियन टेनिसस्टार लिएंडर पेससह भारताचे आघाडीचे गोल्फर गौरव घई आणि रिधिमा दिलावरी यांचीही विशेष उपस्थिती होती. या मदतनिधी सोहळ्याची सुरुवात युवराज सिंह, लिएंडर पेसनं गौरव घई आणि रिधिमा दिलावरीनं पहिला शानदार स्ट्रोक देत केली.
खेळाडूंकरता एखादी विमा योजना असवी हा उद्देश : या उपक्रमाबद्दल बोलताना सुनील गावसकर यांनी सांगितलं की, 1999 मध्ये गुंडप्पा विश्वनाथ सोबत बोलताना ही कल्पना सुचली होती. जगात आरोग्य, शिक्षण यांसह इतर अनेक बाबींरता विमायोजना उपलब्धय, मात्र खेळाडूंकरता कोणताही विमा उपलब्ध नाही. त्यामुळं उतारवयात काही खेळाडूंचे फार हाल होताना आम्ही पाहिलेत. ते कुठेतरी कमी करण्यासाठी ही योजना सुरु केली. तसंच केवळ जेष्ठ खेळाडूंना वैद्यकीय मदतच नाही, तर आर्थिक विवंचनेत असलेल्या काही उदयोन्मुख खेळाडूंनाही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहचण्याकरता द चँप्स फाऊंडेशननं मदत केल्याचं सुनील गावसकर यांनी सांगितलं.
'द चँप्स फाऊंडेशन'चं उद्दीष्ट काय : खेळाच्या मैदानात भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नाव मिळवून दिलेले असे अनेक हिरो आहेत ज्यांना उतारवयात आर्थिकदृष्ट्या फार कठिण दिवस पाहावे लागतात. अशा हिरोंसाठी कार्यरत आहे 'द चँप्स फाऊंडेशन'. लिटिल मास्टर सुनील गावसकर यांच्यासह गुंडप्पा विश्वनाथ आणि अन्य काहीजणांनी पुढाकार घेत 1999 मध्ये 'द चँप्स फाऊंडेशन'ची स्थापना केली. जगभरातील अनेकांनी सढळहस्ते दिलेल्या देणग्या आणि इतर स्वरुपात केलेल्या मदतीमुळं आपल्या 27 वर्षांच्या कार्यकाळात या फाऊंडेशननं हालाखित जगत असलेल्या अनेक खेळाडूंना आर्थिक मदतीचा हात दिलाय. ज्यात केवळ दोन क्रिकेटर्सचा समावेश असून जास्तीत जास्त क्रिकेटेत्तर खेळांतील खेळाडूंचा समावेश आहे, हे विशेष.
टीम इंडिया यंदा इतिहास घडवेल, गावसकरांना विश्वास : यावेळी गुरुवारी मुंबईत झालेल्या भारत विरुद्ध इग्लंड या सेमी फायनलबद्दल बोलताना सुनील गावसकर म्हणाले की, "मी काल माझी सगळी नख खाऊन संपवली, इतका सामना रोमांचक होता. इतका विशाल स्कोअर होऊनही शेवटपर्यंत सामना दोलायमान स्थितीत होता. पण अखेर भारतानं बाजी मारली, या टीमचं वैशिष्ठ्य म्हणजे ही टीम इंडिया कुणा एका खेळाडूवर अवलंबून नाही. एक मागे पडत असेल तर लगेच दुसरा त्याची जागा घ्यायला पुढं येतो. अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडचंही आव्हान नक्कीच असेल. मात्र भारतीय संघाचा सध्याचा फॉर्म पाहता सलग दुसऱ्यांदा टी-20 विश्वचषक जिंकून हा संघ इतिहास घडवेल यात शंका नाही."
हेही वाचा :
- नाद असावा तर असा...! साखरपुड्याच्या कार्यक्रमात मोठ्या स्क्रीनवर लावली मॅच; टीम इंडिया विजयी झाल्यानंतरत झाली 'रिंग-सेरिमनी'
- इस्रायल-इराण युद्धाचा क्रिकेटवरही परिणाम; आयसीसीकडून सामने पुढं ढकलण्याचा निर्णय
- 'फायनलही भारतच जिंकेल', टीम इंडियाच्या विजयानंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांना विश्वास; सामन्याला अनेक बॉलिवूड अभिनेत्यांची मांदियाळी