24 पैकी 21 चेंडूत शून्य धावा! सुनील नरेनच्या फिरकीसमोर फलंदाजांचं लोटांगण
वेस्ट इंडिजमध्ये सुरु असलेल्या कॅरिबियन प्रीमियर लीग 2026 च्या दुसऱ्या सामन्यात, ट्रिनबागो नाइट रायडर्सचा अनुभवी फिरकी गोलंदाज सुनील नरेननं आपल्या गोलंदाजीनं कहर केला.
Published : August 9, 2026 at 12:04 PM IST
मुंबई Sunil Narine : वेस्ट इंडिजमध्ये सुरु असलेल्या कॅरिबियन प्रीमियर लीग 2026 च्या दुसऱ्या सामन्यात, ट्रिनबागो नाइट रायडर्सचा अनुभवी फिरकी गोलंदाज सुनील नरेननं आपल्या गोलंदाजीनं कहर केला. सेंट किट्स अँड नेव्हिस पॅट्रियट्सविरुद्धच्या या सामन्यात, नरेननं सिद्ध केलं की त्याच्या गोलंदाजीला धार अजूनही कायम आहे. मेजर लीग क्रिकेटमध्ये दाखवलेला तोच घातक फॉर्म कायम ठेवत, नरेननं सीपीएल 2026 ची सुरुवात धमाकेदार केली.
सुनील नरेनविरुद्ध फलंदाज धावा काढताना नाकीनऊ : या सामन्यात, ट्रिनबागो नाइट रायडर्सनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि सुनील नरेननं सामन्याच्या दुसऱ्याच षटकात आपल्या कर्णधाराचा निर्णय योग्य ठरवला. नरेननं सेंट किट्सविरुद्धच्या आपल्या पहिल्याच षटकात आंद्रे फ्लेचर आणि काइल मेयर्स यांना बाद करुन दोन बळी घेतले. पॉवरप्ले दरम्यान फलंदाज मोठे फटके मारण्यास उत्सुक असताना, नरेननं आपल्या गोलंदाजीनं त्यांना हतबल केलं.
Two in the over for Narine! ✌️— CPL T20 (@CPL) August 8, 2026
Sunil Narine is up to his old tricks at Arnos Vale! 🇰🇳 x 🇹🇹#CPL26 #SKNPvTKR #CricketPlayedLouder #BiggestPartyInSport #Carib pic.twitter.com/ZK0bxp5Dob
चार षटकांत दिल्या फक्त 7 धावा : सुनील नरेननं पॉवरप्लेमध्ये एकूण 3 षटकं गोलंदाजी केली आणि केवळ 6 धावा दिल्या. नरीननं पॉवरप्लेचं शेवटचं षटक निर्धाव टाकून ॲलिक अथानासेला बाद केलं. तो तिथंच थांबला नाही; आपल्या चार षटकांत नरीननं केवळ 7 धावा दिल्या आणि 3 बळी घेतले. सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे त्यानं आपल्या 24 चेंडूंच्या स्पेलमध्ये 21 निर्धाव चेंडू टाकले. याचा अर्थ असा की, सेंट किट्सचे फलंदाज त्याच्या 24 पैकी 21 चेंडूंवर एकही धाव काढू शकले नाहीत. परिणामी, ट्रिनबागो नाइट रायडर्सनं सेंट किट्स अँड नेव्हिस पॅट्रियट्सला कमी धावसंख्येवर रोखण्यात यश मिळवलं.
चार फलंदाज शून्यावर बाद : या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या सेंट किट्स अँड नेव्हिस पॅट्रियट्सला 20 षटकांत 9 गडी गमावून केवळ 109 धावाच करता आल्या. नरीन व्यतिरिक्त, टेरेन्स हिंड्सनंही तीन बळी घेतले, तर डॉमिनिक ड्रेक्सनं दोन बळी घेतले. दरम्यान, सेंट किट्स अँड नेव्हिस पॅट्रियट्सकडून केविन विकहॅमनं सर्वाधिक 38 धावा केल्या. या डावात 30 धावांपर्यंत पोहोचणारा तो एकमेव फलंदाज होता. चार खेळाडू खातं न उघडताच पॅव्हेलियनमध्ये परतले.
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