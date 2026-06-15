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कूपर कॉनोलीनं वाचवली ऑस्ट्रेलियाची प्रतिष्ठा; 149 धावांवर बाद होणारा ठरला पाचवा खेळाडू

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघानं बांगलादेशविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील अंतिम सामना एका विकेटनं जिंकून आपली प्रतिष्ठा वाचवली.

AUS Beat BAN
कूपर कॉनोलीनं वाचवली ऑस्ट्रेलियाची प्रतिष्ठा (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 15, 2026 at 10:22 AM IST

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मिरपूर AUS Beat BAN : ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघानं बांगलादेशविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील अंतिम सामना एका विकेटनं जिंकून आपली प्रतिष्ठा वाचवली. पहिले दोन वनडे सामने जिंकून बांगलादेशनं मालिकेत आधीच 2-0 अशी अभेद्य आघाडी घेतली होती. तिसऱ्या वनडे सामन्यात क्लीन स्वीप करण्याच्या तयारीत होते. प्रथम फलंदाजी करताना बांगलादेशनं 50 षटकांत 274 धावा केल्या, ज्याचा पाठलाग ऑस्ट्रेलियानं 9 गडी गमावून आणि तीन चेंडू शिल्लक असताना पूर्ण केला. कूपर कॉनॉलीनं 149 धावा करुन फलंदाजीत ऑस्ट्रेलियाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

कॉनॉलीचं पहिलं वनडे शतक : कूपर कॉनॉलीनं बांगलादेशविरुद्धच्या तिसऱ्या वनडे सामन्यात केवळ आपलं पहिलं शतकच झळकावलं नाही, तर तो एका विशेष यादीचा भागही बनला. वनडे क्रिकेटच्या इतिहासात 149 धावांवर बाद होणारा कॉनॉली आता केवळ पाचवा खेळाडू ठरला आहे. कॉनॉलीनं या सामन्यात 134 चेंडूंचा सामना करत 13 चौकार आणि 6 षटकार मारले. लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियन संघ नियमित अंतरानं विकेट गमावत असताना, कूपर कॉनॉलीनं एक बाजू सांभाळत संघाला विजयाकडे स्थिरपणे नेलं. मात्र, जेव्हा कॉनॉली 149 धावांवर बाद झाला, तेव्हा ऑस्ट्रेलियाला विजयासाठी आणखी चार धावांची गरज होती आणि अ‍ॅडम झाम्पानं चौकार मारुन संघाला विजय मिळवून दिला.

वनडे सामन्यांमध्ये 149 धावांवर बाद झालेले खेळाडू :

  • व्हिव्हियन रिचर्ड्स (वेस्ट इंडीज)
  • अ‍ॅडम गिलक्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया)
  • एबी डिव्हिलियर्स (दक्षिण आफ्रिका)
  • स्टीव्ह स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)
  • कूपर कॉनॉली (ऑस्ट्रेलिया)

बांगलादेशची गोलंदाजी प्रभावी : या वनडे मालिकेत बांगलादेशच्या अनेक खेळाडूंनी प्रभावी कामगिरी केली, ज्यात शोरिफुल इस्लामनं तिसऱ्या सामन्यात आपल्या गोलंदाजीनं सर्वांना प्रभावित केलं. शोरिफुलनं या सामन्यात 48 धावांत 6 बळी घेत आपल्या कारकिर्दीतील सर्वोत्तम कामगिरी केली, तर तस्किन, मुस्तफिजुर आणि मेहिदी यांनी प्रत्येकी 1 बळी घेतला. आता हे दोन संघ 17 जूनपासून तीन टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांची मालिका खेळवतील, ज्यातील सर्व सामने चित्तगाव स्टेडियमवर होतील.

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COOPER CONNOLLY
5TH PLAYER TO BE OUT ON 149 RUNS
AUS BEAT BAN BY 1 WICKET
COOPER CONNOLLY OUT ON 149
COOPER CONNOLLY

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