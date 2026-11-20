सिराजला प्लेइंग 11 मधून वगळल्यानं राजकीय वातावरण तापलं! गंभीर आरोप करत काँग्रेस खासदार म्हणाले...
वेलिंग्टनमधील बेसिन रिझर्व्ह इथं न्यूझीलंड क्रिकेट संघाविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीसाठी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजला प्लेइंग 11 मधून वगळल्याचा मुद्द्यावरुन आता राजकीय वाद सुरु झाला आहे.
Published : November 20, 2026 at 1:05 PM IST
नवी दिल्ली Mohammed Siraj : वेलिंग्टनमधील बेसिन रिझर्व्ह इथं न्यूझीलंड क्रिकेट संघाविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीसाठी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजला प्लेइंग 11 मधून वगळल्याचा मुद्द्यावरुन आता राजकीय वाद सुरु झाला आहे. काँग्रेस खासदार इम्रान मसूद यांनी सिराजच्या नावाशी आणि ओळखीशी संबंध जोडून, भारतीय संघात निवड न झाल्याबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
इम्रान मसूद सिराजबद्दल काय म्हणाले? : मोहम्मद सिराजला प्लेइंग 11 मधून वगळल्याबद्दल प्रतिक्रिया देताना इम्रान मसूद म्हणाले की, "संघात स्थान मिळवण्यासाठी त्याची अलीकडील कामगिरी पुरेशी होती." तसंच या निर्णयामागील हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत काँग्रेस खासदार म्हणाले, "त्याचं नाव सिराज आहे, हे पुरेसं कारण नाही का? जर तो चांगली कामगिरी करत असूनही त्याची निवड होत नसेल, तर दुसरं काय कारण असू शकते? केवळ हेच कारण असू शकते, दुसरं कोणतेही कारण असू शकत नाही."
Delhi: On the non-selection of pacer Mohammed Siraj in the Indian cricket team, Congress MP Imran Masood says, "His name is Siraj—isn't that reason enough? If he is performing and still not getting selected, what else could be the reason behind it? This alone can be the reason; there can be no other reason besides this"— IANS (@ians_india) November 20, 2026
चार गोलंदाजांमध्येही नव्हतं सिराजचं नाव : गुरुवारी वेलिंग्टनमध्ये सुरु झालेल्या पहिल्या कसोटी सामन्यासाठी, भारतीय संघ व्यवस्थापनानं युवा वेगवान गोलंदाज अंशुल कंबोजसह जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा आणि आकाश दीप यांचा समावेश असलेल्या चार गोलंदाजांचं आक्रमण मैदानात उतरवलं. सध्याच्या डब्ल्यूटीसी चक्रात भारताचा सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज असूनही, अनुभवी सिराजला संघातून वगळण्याच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळं क्रिकेट चाहत्यांमध्ये मोठी चर्चा सुरु झाली आहे.
प्रशिक्षकांनी सांगितलं वगळण्याचं कारण : दुसरीकडे, भारतीय फलंदाजी प्रशिक्षक सितांशु कोटक यांनी मोहम्मद सिराजला वगळण्याच्या संघ व्यवस्थापनाच्या निर्णयाचा जोरदार बचाव केला. पहिल्या दिवसाचा खेळ संपल्यानंतर कोटक म्हणाले की, कर्णधार आणि व्यवस्थापनानं परिस्थितीनुसार सर्वात मजबूत संघ मैदानात उतरवला आहे. कोटक म्हणाले, "सर्वोत्तम संघ संयोजनाच्या आधारावर प्लेइंग इलेव्हन निवडण्याची जबाबदारी संघ व्यवस्थापन आणि कर्णधाराची आहे. मला वाटते की प्रत्येकाला वाटलं की ही शक्य असलेली सर्वात मजबूत प्लेइंग इलेव्हन आहे आणि त्यांनी तीच निवडली. मला या निर्णयात काहीही चुकीचं दिसत नाही."
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