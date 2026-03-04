ETV Bharat / sports

'विश्वचषकाचा अंतिम सामना अहमदाबादमध्ये नव्हे तर मुंबईत करा', काँग्रेस नेत्याची मागणी; पंतप्रधान मोदींबद्दल केलं वादग्रस्त विधान

सध्या क्रिकेटमधील सर्वात मोठी स्पर्धा मानलं जाणारं टी-20 विश्वचषक भारतात सुरु आहे. दरम्यान, भारतातील राजकीय पक्षांनी विश्वचषकाच्या आयोजनाबाबत वादग्रस्त विधाने करण्यास सुरुवात केली आहे.

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 4, 2026 at 7:24 PM IST

मुंबई T20 World Cup Final : सध्या क्रिकेटमधील सर्वात मोठी स्पर्धा मानलं जाणारं टी-20 विश्वचषक भारतात सुरु आहे. काही सामने श्रीलंकेत झाले होते, तर दोन उपांत्य सामने आणि अंतिम सामना आता भारतात होणार आहेत. टी-20 विश्वचषक 2026 चा अंतिम सामना 8 मार्च रोजी अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियमवर होणार आहे. भारतीय संघ सध्या उपांत्य फेरीत पोहोचला आहे, ज्यात 5 मार्च रोजी ईडन गार्डन्सवर त्यांचा सामना इंग्लंडशी होईल. हा सामना जो संघ जिंकेल तो अंतिम फेरीत पोहोचेल.

सामन्यावरुन राजकारण तापलं : दरम्यान, भारतातील राजकीय पक्षांनी विश्वचषकाच्या आयोजनाबाबत वादग्रस्त विधाने करण्यास सुरुवात केली आहे. भारतीय संघ फक्त उपांत्य फेरीत पोहोचला आहे, परंतु काँग्रेस पक्षानं या स्पर्धेबाबत आधीच वादग्रस्त विधानं करण्यास सुरुवात केली आहे. अशातच, काँग्रेसच्या एका वरिष्ठ नेत्यानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबद्दल एक वादग्रस्त विधान केलं आहे.

हुसेन दलवाई यांचं वादग्रस्त विधान : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभा खासदार हुसेन दलवाई यांनी बुधवारी टी-20 विश्वचषक अंतिम सामना अहमदाबादऐवजी मुंबईत आयोजित करावा असं म्हटलंय. ते म्हणाले की मुंबई हे क्रिकेटचं खरं माहेरघर मानलं जातं आणि म्हणूनच या शहरात अंतिम सामन्यासारखा मोठा सामना आयोजित केला पाहिजे. दलवाई म्हणाले, "अंतिम सामना अहमदाबादमध्ये आयोजित करण्याचं नियोजन तसं नसावं. उपांत्य सामना तिथंच व्हायला हवा, पण अंतिम सामना मुंबईतच व्हायला हवा."

पंतप्रधानांवर टीकास्त्र : त्यांनी आपल्या विधानात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवरही टीका केली. ते म्हणाले, "मोदीजी अनलकी असल्याचं सिद्ध झाले आहे. आपण तिथं आधीच एकदा हरलो आहोत, आपल्याला पुन्हा तोच अनुभव घेण्याची गरज आहे का?" दलवाई यांच्या विधानाकडे राजकीय दृष्टिकोनातूनही पाहिलं जात आहे, कारण त्यांनी अहमदाबादमध्ये अंतिम सामना आयोजित करण्याच्या संभाव्य योजनेवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.

उपांत्य सामन्यावर सर्वांच्या नजरा : आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषकाच्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात भारत इंग्लंडशी भिडणार आहे हे उल्लेखनीय आहे. हा सामना अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे आणि देशभरातील क्रिकेट चाहते या हाय-व्होल्टेज सामन्याकडे पाहत आहेत. टीम इंडियाला इंग्लंडकडून जोरदार आव्हान मिळेल. उपांत्य फेरी जिंकणारा संघ अंतिम फेरीत पोहोचेल. परिणामी, सामन्यापूर्वीच्या स्थळाबाबतच्या वक्तव्यात क्रिकेट आणि राजकारणही तापलं आहे.

