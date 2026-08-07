पोलिसांची गाडी अडवणाऱ्या रियाचा सत्कार करणाऱ्या राज ठाकरेंनी 'गोल्डन बॉय'ला ठेवलं ताटकळत; संतप्त दिलीप न भेटताच माघारी
नाशिक दौऱ्यावर असलेले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी देशासाठी सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या मराठी खेळाडूला दोन तास ताटकळत ठेवल्याचा प्रकार समोर आलाय.
Published : August 7, 2026 at 9:28 AM IST
नाशिक Dilip Gavit : नाशिक दौऱ्यावर असलेले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या दौऱ्यादरम्यान देशासाठी सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या मराठी खेळाडूचा अपमान झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. ग्लासगो इथं नुकत्याच झालेल्या कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये देशासाठी गोल्ड मेडल जिंकणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यातील दिलीप गावित आणि त्यांचे प्रशिक्षक वैजनाथ काळे यांना राज ठाकरे यांच्या भेटीसाठी तब्बल अडीच तास ताटकळत बसावं लागलं. मात्र प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतरही भेट न झाल्यानं अत्यंत संतप्त झालेल्या दिलीप गावित आणि त्यांच्या प्रशिक्षकांनी राज ठाकरेंची भेट न घेताच नाशिकच्या शासकीय विश्रामगृह येथून काढता पाय घेतला.
नेमकं काय घडलं : मिळालेल्या माहितीनुसार, मनसेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी सुवर्णपदक विजेते दिलीप गावित व प्रशिक्षक वैजनाथ काळे यांना नाशिक येथील विश्रामगृहात आलेले मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या भेटीचं निमंत्रण दिलं होतं. मात्र, राज ठाकरे यांच्या व्यस्त दिनक्रमामुळं भेटीसाठी वेळ लागल्यानं, भेट द्यायची नव्हती तर बोलावलं कशाला? असा प्रश्न प्रशिक्षक वैजनाथ काळे यांनी पदाधिकाऱ्यांना विचारला. यानंतर मनसे पदाधिकाऱ्यांनी त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, माध्यमांनी यासंदर्भात विचारणा केली असता, प्रशिक्षकांनी विषयावर पडदा टाकत आपली कोणतीही नाराजी नसल्याचं स्पष्ट केलं. खेळाडूच्या सरावाची वेळ निश्चित असल्यानं आणि पुढील सराव चुकू नये यासाठी आपण निघत असल्याचं सांगत त्यांनी माघारी जाणं पसंत केलं.
भुजबळांनी भेटून दिल्या शुभेच्छा : ग्लासगो इथं पार पडलेल्या कॉमनवेल्थ गेम्स मध्ये पुरुषांच्या 100 मीटर टी-47 अंतिम शर्यतीत सुवर्णपदक पटकावत भारताची मान अभिमानानं उंचावणारा, नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्याचा सुपुत्र, भारतीय पॅरा ॲथलीट दिलीप गावित आणि त्याचे प्रशिक्षक वैजनाथ काळे यांचा राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सत्कार करुन अभिनंदन केलं. आदिवासी पाड्यातील दिलीप गावितचं हे यश राज्यातील आणि देशातील असंख्य युवकांसाठी प्रेरणादायी आहे. शारीरिक आव्हानांवर मात करत, अथांग मेहनतीच्या जोरावर त्यानं मिळवलेलं हे यश केवळ कौतुकास्पद नसून अत्यंत गौरवास्पद असल्याचं भूजबळ म्हणाले. याप्रसंगी दिलीप गावितच्या पाठीवर कौतुकाची थाप देत त्याला पुढील वाटचालीसाठी मंत्री छगन भुजबळ यांनी शुभेच्छा दिल्या.
कोण आहे दिलीप गावित : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये नाशिक जिल्ह्यातील दिलीप महादू गावितनं पॅरा-ॲथलेटिक्समधील पुरुषांच्या 100 मीटर टी-47 प्रकारात सुवर्णपदक जिंकत इतिहासात आपलं नाव कोरलं आहे. या विजय मागे त्याचा मोठा संघर्ष आहे. दिलीप गावित याचा खडतर प्रवास नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्यातील तोरण डोंगरी या छोट्याशा डोंगराळ भागातील पाड्यापासून सुरु झाला. वयाच्या अवघ्या पाचव्या वर्षी झाडावरुन पडून त्याचा अपघात झाला. अशात वेळेवर उपचार न मिळाल्यानं त्याला आपला उजवा हात गमवावा लागला. तिथूनच त्याचं एकहाती जगणं सुरु झालं. त्यामुळं दिलीपला शिक्षणापासून इतर अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्यानं नैराश्यामध्ये असलेल्या दिलीप काही वर्षानंतर गावातील मित्रांबरोबर तळ्यात खेकडे, मासे व इतर शिकारींसाठी जायला लागला. मित्रांसोबत राहतांना व्यसनाच्या खाईत जाऊ लागला. अशात दिलीपचे गुरु प्रशिक्षक वैजनाथ काळे यांनी त्याच्यातील स्पोर्ट स्पिरिट ओळखून त्याला हेरलं आणि याच्या आयुष्याची संपूर्ण दिशाच बदलून टाकली.
हेही वाचा :