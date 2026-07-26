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CWG 2026: वेटलिफ्टर मीराबाई चानूची सुवर्णपदकांची हॅटट्रिक! नवा विक्रम करत रचला इतिहास; भारताच्या झोळीत तिसरं पदक

स्कॉटलंडमधील ग्लासगो इथं सुरु असलेल्या राष्ट्रकुल खेळांमध्ये भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानूनं महिलांच्या 48 किलो वजनी गटात सुवर्णपदक पटकावलं आहे.

CWG 2026
मीराबाई चानू (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 26, 2026 at 8:31 PM IST

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CWG 2026 : भारतीय वेटलिफ्टिंगची राणी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सैखोम मीराबाई चानूनं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा एकदा भारताचा तिरंगा उंचावला आहे. 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत महिलांच्या 48 किलो वजनी गटातील मीराबाईच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळं भारताला सुवर्णपदक मिळाले आहे. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या इतिहासातील हे तिचं सलग तिसरं सुवर्णपदक असून, तिनं नव्या विक्रमासह इतिहास रचला आहे. तसंच 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील भारताचं हे पहिलंच सुवर्णपदक ठरलं आहे.

(सविस्तर वृत्त लवकरच...)

TAGGED:

MIRABAI CHANU
MIRABAI CHANU WINS GOLD MEDAL
GOLD MEDAL IN WEIGHTLIFTING
INDIA 1ST GOLD MEDAL
CWG 2026

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