CWG 2026: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत आज कोणते भारतीय खेळाडू उतरणार मैदानात? जाणून घ्या वेळापत्रक
राष्ट्रकुल खेळांच्या पहिल्या दिवशी दमदार सुरुवात केल्यानंतर, भारतीय संघ आता दुसऱ्या दिवशी आपल्या पदकतालिकेत वाढ करण्याच्या प्रयत्नात असेल.
Published : July 24, 2026 at 11:18 AM IST
CWG 2026 Day 2: राष्ट्रकुल खेळांच्या पहिल्या दिवशी दमदार सुरुवात केल्यानंतर, भारतीय संघ आता दुसऱ्या दिवशी आपल्या पदकतालिकेत वाढ करण्याच्या प्रयत्नात असेल. बॉक्सर लव्हलिना बोरगोहेननं स्पर्धा सुरु होण्यापूर्वीच पदक मिळवलं, तर पुतुल सोनोवालनं पुरुष एकेरी स्पर्धेत विद्यमान विश्वविजेता रायन बेस्टरला पराभूत करुन मोठा धक्का दिला. भारताच्या सर्वात मोठ्या अपेक्षा शुक्रवारच्या पॅरा पॉवरलिफ्टिंगवर असतील, ज्यात अनेक भारतीय खेळाडू अंतिम फेरीत स्पर्धा करतील. याव्यतिरिक्त, भारतीय खेळाडू बॉक्सिंग, जलतरण, पॅरा-जलतरण, जिम्नॅस्टिक्स आणि लॉन बाऊल्समध्ये आपल्या मोहिमेला सुरुवात करतील.
पॅरा पॉवरलिफ्टिंगमध्ये अनेक पदकांची अपेक्षा : भारताची दिवसातील सर्वात महत्त्वाची स्पर्धा पॅरा पॉवरलिफ्टिंग असेल. अशोक आणि परमजीत कुमार पुरुषांच्या लाइटवेट अंतिम फेरीत पदकासाठी आव्हान देतील. जसप्रीत कौर आणि सुमन देवी महिलांच्या लाइटवेट अंतिम फेरीत सहभागी होतील. रात्रीच्या सत्रात होणाऱ्या महिलांच्या हेवीवेट अंतिम सामन्यात कस्तुरी राजामणी भारताच्या आशांचे ओझे वाहणार आहे. दरम्यान, मध्यरात्रीनंतर होणाऱ्या पुरुषांच्या हेवीवेट अंतिम सामन्यात सुधीर आणि झंडू कुमार पदकाच्या उद्देशानं लढतील. जादुमणी सिंग भारताच्या बॉक्सिंग मोहिमेची सुरुवात करेल. पुरुषांच्या 55 किलो वजनी गटातील 32 जणांच्या फेरीत त्याचा सामना स्कॉटलंडच्या ॲरन कलनशी होईल. हा विजय मिळवून जादुमणी पुढील फेरीत प्रवेश करेल, अशी भारताला आशा असेल.
India's schedule for Day 1 of Commonwealth Games 2026!! 🇮🇳📃— Khel Now (@KhelNow) July 24, 2026
After yesterday's stunning win, Putul Sonowal will once again be in action today while Srihari Natraj will start his campaign. 🤩https://t.co/s2Gvyb9DTy pic.twitter.com/FYeAloFCo1
जलतरण, जिम्नॅस्टिक्स आणि लॉन बाऊल्सवरही असेल लक्ष : आर्टिस्टिक जिम्नॅस्टिक्समध्ये तपन मोहंती, स्वातिश केपी, तपेश्वरनाथ दास आणि योगेश्वर सिंग पुरुषांच्या सांघिक अंतिम सामन्यात आणि वैयक्तिक पात्रता फेरीत स्पर्धा करतील. जलतरणामध्ये, श्रीहरी नटराज पुरुषांच्या 50 मीटर बॅकस्ट्रोकच्या प्राथमिक फेरीत भाग घेईल, तर पॅरा-जलतरणामध्ये, रवी वीरा वेंकट भवानी, कार्तिक बुडिग्ना आणि इमाम अली पुरुषांच्या एस13 100 मीटर फ्रीस्टाइलच्या प्राथमिक फेरीत भाग घेतील. पात्र ठरल्यास, दोन्ही खेळाडू रात्रीच्या अंतिम फेरीत खेळतील, तर श्रीहरी नटराज उपांत्य फेरीतही पोहोचू शकतो. लॉन बाऊल्सच्या महिला दुहेरी प्रकारात, पिंकी आणि रुपा राणी तिर्की यांची जोडी दक्षिण आफ्रिकेच्या थाबेलो मुव्हान्गो आणि जॅकी यान्सी व्हॅन रेन्सबर्ग यांच्याविरुद्ध खेळेल. पुरुष एकेरी प्रकारात, पहिल्या दिवशी विश्वविजेत्याला पराभूत करणाऱ्या पुतुल सोनोवालचा सामना फॉकलंड बेटांच्या सेसिल अलेक्झांडरशी होईल.
राष्ट्रकुल खेळात दुसऱ्या दिवशी भारताचे प्रमुख सामने (भारतीय वेळेनुसार) :
कलात्मक जिम्नॅस्टिक्स -
- दुपारी 2:30 वाजता - पुरुष सांघिक अंतिम फेरी आणि वैयक्तिक पात्रता फेरी
- खेळाडू : तपन मोहंती, स्वातिश केपी, तपेश्वरनाथ दास, योगेश्वर सिंग
जलतरण आणि पॅरा जलतरण -
- दुपारी 3:40 वाजता - पुरुष एस13 100 मीटर फ्रीस्टाइल प्राथमिक फेरी
- खेळाडू : रवी वीरा, व्यंकट भवानी, कार्तिक बुद्धिग्ना
- दुपारी 3:40 वाजता - पुरुष एस13 100 मीटर फ्रीस्टाइल प्राथमिक फेरी
- खेळाडू : इमाम अली
- दुपारी 3:56 वाजता - पुरुष 50 मीटर बॅकस्ट्रोक प्राथमिक फेरी
- खेळाडू : श्रीहरी नटराज
पॅरा पॉवरलिफ्टिंग -
- सायंकाळी 5:40 वाजता - पुरुष लाइटवेट अंतिम फेरी
- खेळाडू : अशोक, परमजीत कुमार
- सायंकाळी 7:24 वाजता - महिला लाइटवेट अंतिम फेरी
- खेळाडू : जसप्रीत कौर, सुमन देवी
लॉन बाऊल्स -
- संध्याकाळी 7:30 वाजता - महिला दुहेरी विभागीय सामना
- भारत : पिंकी, रूपा राणी तिर्की
- प्रतिस्पर्धी : थाबेलो मुव्हान्गो आणि जॅकी यान्सी व्हॅन रेन्सबर्ग (दक्षिण आफ्रिका)
- रात्री 10:20 वाजता - पुरुष एकेरी विभागीय सामना
- भारत : पुतुल सोनोवाल
- प्रतिस्पर्धी : सेसिल अलेक्झांडर (फॉकलंड बेटे)
पॅरा पॉवरलिफ्टिंग -
- रात्री 10:40 वाजता - महिला हेवीवेट अंतिम सामना
- खेळाडू : कस्तुरी राजामणी
बॉक्सिंग -
- रात्री 11:00 वाजता - पुरुष 55 किलो 32 जणांची फेरी
- भारत : जादुमणी सिंग
- प्रतिस्पर्धी : एरॉन कलन (स्कॉटलंड)
पॅरा पॉवरलिफ्टिंग -
- मध्यरात्री 12:29 (25 जुलै) - पुरुष हेवीवेट अंतिम फेरी
- खेळाडू : सुधीर, झंडू कुमार
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