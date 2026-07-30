मराठमोळ्या दिलीप गावीतची कमाल! पॅरा ॲथलेटिक्समध्ये भारताने इतिहास रचत जिंकलं सुवर्णपदक
राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत पॅरा ॲथलेटिक्समध्ये भारताने इतिहास रचला.
Published : July 30, 2026 at 6:59 AM IST|
Updated : July 30, 2026 at 7:06 AM IST
ग्लासगो : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत पॅरा ॲथलेटिक्समध्ये भारताने इतिहास रचला. पुरुषांच्या 100 मीटर टी47 अंतिम फेरीत मराठमोळ्या दिलीप महादू गावितनं सुवर्णपदक आणि मोहम्मद बासिल मोरसिंगनाकथने रौप्यपदक पटकावत ऐतिहासिक पहिले-दुसरे स्थान मिळवले.
दिलीप गावित यांनी ग्लासगोत सुरू असलेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत 100M run मध्ये भारताला तिसरं सुवर्णपदक मिळवून दिलं आहे. दिलीप गावित हा महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्याचे रहिवासी आहे. एका अपघातात कोपराच्या खालून त्याचा उजवा हात निकामी झाला होता. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत प्रशिक्षक वैजनाथ काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्याने हे आंतरराष्ट्रीय यश मिळवले आहे.
दिलीप गावितनं 10.71 सेकंदांची खेळांमधील विक्रम आणि हंगामातील सर्वोत्तम वेळ नोंदवून अव्वल स्थान पटकावले, तर बासिलनं 10.83 सेकंदांची आपली हंगामातील सर्वोत्तम वेळ नोंदवून अटीतटीच्या शर्यतीत दुसरे स्थान मिळवले.
इंग्लंडच्या केविन सँटोसने 10.85 सेकंदांची वेळ नोंदवून कांस्यपदक पटकावले. मीराबाई चानूच्या महिलांच्या 48 किलो वजनी गटातील वेटलिफ्टिंग स्पर्धेतील आणि शर्मिला धनकरच्या महिलांच्या एफ57 पॅरा ॲथलेटिक्स प्रकारातील शॉटपुटमधील विजयानंतर, ग्लासगो राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील हे भारताचं तिसरं सुवर्णपदक आहे.