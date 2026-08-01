नीरज-यशवीरचे विक्रमी 'थ्रो'; भालाफेकमध्ये भारताला मिळाले दोन पदक
2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या नवव्या दिवशी भारतानं भालाफेकीत दोन पदकं जिंकून शानदार कामगिरी केली.
Published : August 1, 2026 at 9:44 AM IST
Commonwealth Games : 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या नवव्या दिवशी भारतानं भालाफेकीत दोन पदकं जिंकून शानदार कामगिरी केली. सर्वांचं लक्ष भारताचा स्टार भालाफेकपटू नीरज चोप्रावर होतं, ज्यानं 85.83 मीटर भालाफेक करुन रौप्यपदक जिंकलं, तर यशवीर सिंगनं 85.41 मीटर भालाफेक करुन कांस्य पदक पटकावलं. या स्पर्धेतील सुवर्णपदक श्रीलंकेच्या रुमेश थरंगा पाथिरागेने पटकावलं, ज्यानं 89.75 मीटर भालाफेक केली.
Result Update🚨: Athletics, Men's Javelin Throw— SAI Media (@Media_SAI) July 31, 2026
HISTORIC DOUBLE PODIUM FOR BHARAT! 🇮🇳
TOPS Core athlete Neeraj Chopra wins Silver with a best throw of 85.83m, while Khelo India athlete Yash Vir Singh claims Bronze with 85.41m in the Men's Javelin Throw.
For the first time in… pic.twitter.com/nFYmBRtAHW
नीरजची दुसऱ्या प्रयत्नात हंगामातील सर्वोत्तम कामगिरी : स्कॉटलंडमधील ग्लासगो इथं सुरु असलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील भालाफेक अंतिम फेरीसाठी एकूण 12 खेळाडू पात्र ठरले होते, ज्यात भारताचे सर्वाधिक तीन खेळाडू होते. नीरज चोप्रानं या पदक स्पर्धेत आपल्या पहिल्या प्रयत्नात 80.97 मीटर भाला फेकला होता, परंतु दुसऱ्या प्रयत्नात त्यानं 85.83 मीटरची या हंगामातील सर्वोत्तम कामगिरी करत काही काळ अव्वल स्थान कायम राखलं. नीरजनं तिसऱ्या फेरीत 81.29 मीटर आणि चौथ्या फेरीत 80.73 मीटर भाला फेकला, पण तो रोमेश थरंगा पाथिरागेला अव्वल स्थानावरुन हटवू शकला नाही. पाचव्या आणि सहाव्या फेरीत, भाला फेकल्यानंतर नीरजनं जाणूनबुजून फाऊल करून रौप्यपदक मिळवलं.
|| #IndiaAtCWG ||— All India Radio News (@airnewsalerts) July 31, 2026
𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐂 𝐃𝐎𝐔𝐁𝐋𝐄 𝐏𝐎𝐃𝐈𝐔𝐌 𝐅𝐎𝐑 𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀 𝐈𝐍 𝐉𝐀𝐕𝐄𝐋𝐈𝐍! 🇮🇳🔥
🥈 Neeraj Chopra wins Silver.
🥉 Yash Vir Singh clinches Bronze.
A memorable 1-2 podium finish for India in the Men's Javelin Throw at the Commonwealth Games 2026! 🇮🇳… pic.twitter.com/ryjjNyvKmX
यशवीर सिंगनं पलटवला खेळ : भालाफेकीच्या पदक स्पर्धेत नीरज चोप्रा सोबत सहभागी असलेल्या यशवीर सिंग आणि रोहित यादव यांनी 81.56 मीटर भालाफेक करुन सातवं स्थान पटकावले. यशवीर सिंगनं सहाव्या, अंतिम फेरीत बाजी पलटवली. तो पाचव्या फेरीपर्यंत सहाव्या स्थानावर होता, पण आपल्या अंतिम प्रयत्नात त्यानं 85.41 मीटर भाला फेकून तिसरं स्थान मिळवलं आणि कांस्यपदक जिंकलं. ही त्याची वैयक्तिक सर्वोत्तम कामगिरी देखील होती.
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