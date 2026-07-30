CWG 2026: 'गोल्डन बॉय' नीरजसह तिन्ही भारतीय भालाफेकपटू अंतिम फेरीत; पाकिस्तानच्या अर्शदचं काय झालं?
2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील भालाफेक स्पर्धेतून भारताला एक उत्कृष्ट बातमी मिळाली आहे.
Published : July 30, 2026 at 5:07 PM IST
ग्लासगो Commonwealth Games 2026 : 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील भालाफेक स्पर्धेतून भारताला एक उत्कृष्ट बातमी मिळाली आहे. प्रदीर्घ कालावधीनंतर राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत पुनरागमन करणारा स्टार भालाफेकपटू नीरज चोप्रा पुरुषांच्या भालाफेक स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पात्र ठरला आहे. विशेष म्हणजे, केवळ नीरजच नाही, तर तिन्ही भारतीय भालाफेकपटूंनी पात्रतेचं आव्हान यशस्वीपणे पार केलं आहे. रोहित यादव आणि यशवीर सिंग यांनीही चांगली कामगिरी करुन अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. तसंच पाकिस्तानचा ऑलिम्पिक चॅम्पियन अर्शद नदीम यानंही पुढील फेरीत प्रवेश केला आहे. विशेष म्हणजे, पात्रता फेरीत नीरजनं नदीमपेक्षा जास्त अंतरावर भाला फेकला होता.
🚨 ALL THREE INDIAN JAVELIN THROWERS QUALIFIES FOR THE FINAL 🔥— The Khel India (@TheKhelIndia) July 30, 2026
5th - Neeraj Chopra - 79.61m ✅
9th - Rohit Yadav - 78.37m ✅
10th - Yash Vir Singh - 78.36m ✅
Finals on 31st July at 10:15 PM IST pic.twitter.com/pVDmhnAfxU
नीरजनं ओलांडला 79 मीटरचा टप्पा : ग्लासगो इथं झालेल्या पात्रता फेरीत, नीरज चोप्रानं आपल्या सर्वोत्तम प्रयत्नात 79.61 मीटर भाला फेकला होता. जरी तो 84.00 मीटरचा थेट पात्रतेचा टप्पा गाठू शकला नाही, तरी दोन्ही पात्रता गटांच्या एकूण कामगिरीच्या आधारावर पाचवं स्थान मिळवून त्यानं 12 जणांच्या अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. या स्पर्धेत हवामानामुळं खेळाडूंसमोर मोठं आव्हान उभं राहिलं. ग्लासगोमधील थंड आणि ढगाळ हवामानामुळं, कोणताही खेळाडू 84 मीटरचा थेट पात्रतेचा टप्पा गाठू शकला नाही. त्यामुळं, दोन्ही गटांतील सर्वोत्तम कामगिरीच्या आधारावर अंतिम फेरीतील खेळाडू ठरवण्यात आले.
|| #IndiaAtCWG ||— All India Radio News (@airnewsalerts) July 30, 2026
Neeraj Chopra, Rohit Yadav and Yash Vir Singh qualify for the men's javelin throw final at the Commonwealth Games 2026.#CWG2026 | #Cheer4Bharat | #Glasgow2026 pic.twitter.com/70zh3Oht44
तिन्ही भारतीय खेळाडूंचा अंतिम फेरीत प्रवेश : भारतासाठी सर्वात मोठी आनंदाची बाब ही होती की तिन्ही खेळाडू अंतिम फेरीत पोहोचले. रोहित यादवनं 78.37 मीटरच्या सर्वोत्तम थ्रोसह नवव्या स्थानावर पात्रता मिळवली, तर यशवीर सिंगनं 78.36 मीटरच्या प्रयत्नासह दहाव्या स्थानावर राहून अंतिम फेरीत प्रवेश केला. यामुळं आता भारताकडे पदकासाठी तीन प्रबळ दावेदार आहेत.
श्रीलंकेचा रुमेश थरंगा अव्वल : श्रीलंकेच्या रुमेश थरंगा पाथिराजेनं पात्रता फेरीत आघाडी घेतली. त्यानं 82.84 मीटरच्या थ्रोसह प्रथम स्थान पटकावलं. दरम्यान, पाकिस्तानच्या अर्शद नदीमला त्याच्या पहिल्या प्रयत्नानंतर अंतरात सुधारणा करता आली नाही, परंतु 78.63 मीटरच्या थ्रोसह सातव्या स्थानावर राहून त्यानं अंतिम फेरीत स्थान मिळवलं. आता सर्वांच्या नजरा अंतिम सामन्यावर असतील, ज्यात नीरज चोप्रा पुन्हा एकदा मोठ्या मंचावर सुवर्णपदक जिंकण्याचा प्रयत्न करेल. तीन भारतीय खेळाडू अंतिम फेरीत पोहोचल्यामुळं पदक जिंकण्याच्या आशा लक्षणीयरीत्या वाढल्या आहेत.
TOPS Core athlete Neeraj Chopra, NCOE & Khelo India athlete Rohit Yadav, and Khelo India athlete Yash Vir Singh have all qualified for the Men's Javelin Throw Final at the Commonwealth Games 2026.— SAI Media (@Media_SAI) July 30, 2026
Neeraj qualified with a throw of 79.61m to finish 5th, while Rohit and Yash… pic.twitter.com/72U89pcycB
अंतिम फेरीत पोहोचणारे अव्वल 12 खेळाडू :
- रुमेश पाथिरागे (श्रीलंका) - 82.84 मीटर
- अँडरसन पीटर्स (ग्रीस) - 81.29 मीटर
- डाऊ स्मिथ (दक्षिण आफ्रिका) - 80.64 मीटर
- बेन ईस्ट (इंग्लंड) - 80.38 मीटर
- नीरज चोप्रा (भारत) - 79.61 मीटर
- कॅमेरॉन मॅकिंटायर (ऑस्ट्रेलिया) - 78.91 मीटर
- अर्शाद नदीम (पाकिस्तान) - 78.63 मीटर
- कीशॉन स्ट्रॅचन (बहरीन) - 78.60 मीटर
- रोहित यादव (भारत) - 78.37 मीटर
- यशवीर सिंग (भारत) - 78.36 मीटर
- केशॉर्न वॉलकॉट (त्रिनिदाद आणि टोबॅगो) - 78.26 मीटर
- चिनेचेरेम न्नामदी (नायजेरिया) - 75.27 मीटर
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