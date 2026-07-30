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CWG 2026: मुरली श्रीशंकरनं सलग दुसऱ्यांदा जिंकलं रौप्यपदक; आतापर्यंत भारताच्या झोळीत किती पदकं?

ग्लासगो इथं सुरु असलेल्या 2026 राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत ॲथलेटिक्स स्पर्धांना सुरुवात झाल्यानं भारताच्या पदकतालिकेत वेगानं वाढ होत आहे.

CWG 2026
मुरली श्रीशंकरनं सलग दुसऱ्यांदा जिंकलं रौप्यपदक (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 30, 2026 at 9:38 AM IST

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CWG 2026 : ग्लासगो इथं सुरु असलेल्या 2026 राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत ॲथलेटिक्स स्पर्धांना सुरुवात झाल्यानं भारताच्या पदकतालिकेत वेगानं वाढ होत आहे. 2026 राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या सातव्या दिवशी, स्टार लांब उडीपटू मुरली श्रीशंकरवर सर्वांच्या नजरा खिळल्या होत्या, ज्यानं 8.09 मीटरची उडी मारुन रौप्य पदक पटकावत कोणाचीही निराशा केली नाही. बर्मिंगहॅम इथं 2022 मध्ये झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील रौप्य पदकासह, मुरली श्रीशंकरनं आता राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या इतिहासात सलग दोन रौप्य पदकं जिंकली आहेत.

सुवर्णपदकापासून थोडक्यात हुकला : 2026 राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत पुरुषांच्या लांब उडी स्पर्धेत मुरली श्रीशंकर सुवर्णपदक जिंकेल अशी भारतीय चाहत्यांना अपेक्षा होती, परंतु तो थोडक्यात चुकला. या स्पर्धेतील सुवर्णपदक जमैकाच्या तेजय गेलनं जिंकले, ज्यानं 8.15 मीटरची उडी मारली. जर मुरलीनं थोडी जास्त उंच उडी मारली असती, तर तो विजेता ठरला असता. मुरलीनं पहिल्या फेरीत 8.09 मीटरची उडी मारली, परंतु चौथ्या फेरीत तेजयनं त्याला मागे टाकलं. त्याच स्पर्धेत भाग घेतलेल्या लोकेश या दुसऱ्या भारतीय खेळाडूचं पदक थोडक्यात हुकलं आणि 7.97 मीटरच्या उडीसह तो चौथ्या स्थानावर राहिला.

आतापर्यंत या भारतीय खेळाडूंनी जिंकली पदकं : भारतानं आतापर्यंत एकूण 15 पदकं जिंकली आहेत आणि काही स्पर्धांमधील पदकं निश्चित झाल्यामुळं ही संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. मीराबाई चानू, दिलीप गवीत आणि शर्मिला यांनी सुवर्णपदकं जिंकून आतापर्यंत तीन सुवर्णपदकं पटकावली आहेत. ऋषिकांत सिंग चानंबम, राजा मुथुपांडी, वल्लुरी अजय बाबू, ज्ञानेश्वरी यादव, हरजिंदर कौर, गुलवीर सिंग, मोहम्मद बेसिल मोरसिंगनकथ, सर्वेश अनिल कुशारे आणि मुरली श्रीशंकर यांनी रौप्यपदकं जिंकली, तर बिंदियारानी देवी सोरोखैबम, झंडू कुमार आणि शिल्पा कांचुगारकोप्पलू शैला यांनी कांस्यपदकं जिंकली आहेत.

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