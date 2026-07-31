CWG 2026: देश झोपेत असताना 388 किलो वजन उचलत लवप्रीतनं जिंकलं सिलव्हर मेडल; सुवर्ण पदकाची थोडक्यात हुलकावणी
राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत पुरुषांच्या 110+ किलो वजनी गटातील वेटलिफ्टिंग प्रकारात, अमृतसरच्या 28 वर्षीय वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंगनं रौप्यपदक जिंकलं.
Published : July 31, 2026 at 9:24 AM IST
ग्लासगो Lovepreet Singh : 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारतीय खेळाडूंची प्रभावी कामगिरी सुरुच आहे. पुरुषांच्या 110+ किलो वजनी गटातील वेटलिफ्टिंग प्रकारात, अमृतसरच्या 28 वर्षीय वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंगनं रौप्यपदक जिंकून भारताला सन्मान मिळवून दिला. 2022 च्या बर्मिंगहॅम राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत कांस्य पदक विजेता असलेल्या लवप्रीतनं यावेळी आपल्या पदकाचा रंग बदलला. त्यानं एकूण 388 किलो वजन उचलून भारताच्या पदकांच्या यादीत आणखी एका पदकाची भर घातली.
Birmingham 2022 🥉— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 30, 2026
Glasgow 2026 🥈
Lovepreet Singh lifts a brilliant 388kg total to claim silver in the Men's +110kg Weightlifting event, falling just 1kg short of gold in a thrilling finish.
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स्नॅचमध्ये राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचा नवा विक्रम प्रस्थापित : लवप्रीत सिंग स्पर्धेच्या सुरुवातीपासूनच उत्कृष्ट लयीत होता. स्नॅचच्या फेरीत, त्यानं आपल्या तीन प्रयत्नांमध्ये 168 किलो, 173 किलो आणि तब्बल 176 किलो वजन यशस्वीरित्या उचलले. आपल्या तिसऱ्या स्नॅच प्रयत्नात त्यानं 176 किलो वजन उचलून राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचा नवा विक्रम प्रस्थापित केला. क्लीन अँड जर्कच्या फेरीत, लवप्रीतनं त्याच्या पहिल्या दोन प्रयत्नांत अनुक्रमे 205 किलो आणि 212 किलो वजन सहज उचलून 388 किलोचा एकूण स्कोर मिळवला, ज्यामुळं भारताचं पदक निश्चित झालं.
Congratulations to Lovepreet Singh on clinching the Silver Medal in the Men's 110+ kg weightlifting event at the Commonwealth Games with a total lift of 388kg.#Cheer4Bharat #CWG2026 pic.twitter.com/pYffsUZdeS— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) July 30, 2026
केवळ 1 किलोनं हुकलं सुवर्णपदक : सुवर्णपदकासाठीची शर्यत अत्यंत रोमांचक आणि अटीतटीची होती. न्यूझीलंडच्या डेव्हिड अँड्र्यू लिटीनं एकूण 389 किलो वजन उचलून सुवर्णपदक जिंकलं. त्याने स्नॅचमध्ये 166 किलो आणि क्लीन अँड जर्कच्या दुसऱ्या प्रयत्नात 223 किलो वजन उचलून, लवप्रीतला केवळ 1 किलोनं मागे टाकत सुवर्णपदक पटकावलं.
Glasgow, Scotland: India's Lovepreet Singh won the silver medal in the men's +110kg weightlifting event at the Commonwealth Games 2026, lifting 176kg in snatch and 212kg in clean & jerk for a total of 388kg, finishing just 1kg behind New Zealand's David Liti, who claimed gold… pic.twitter.com/WzIRbxQXoB— IANS (@ians_india) July 30, 2026
भारताचं वेटलिफ्टिंगमधील 8वं पदक : लवप्रीत सिंगच्या यशामुळं ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 मध्ये भारताला वेटलिफ्टिंगमध्ये एकूण 8वं पदक आहे. या खेळांमधील भारताचं एकमेव सुवर्णपदक स्टार लिफ्टर सैखोम मीराबाई चानूनं महिलांच्या 48 किलो गटात जिंकलं होतं. यापूर्वी याच स्पर्धेत, भारताची 18 वर्षीय मार्टिना राणी मैबाम हिनं देखील महिलांच्या 86+ किलो वजनी गटात भाग घेतला होता. तिनं स्नॅचमध्ये 105 किलो आणि क्लीन अँड जर्कमध्ये 140 किलो असं एकूण 245 किलो वजन उचललं, परंतु ती पहिल्या तीनमध्ये स्थान मिळवू शकली नाही आणि तिचं पदक हुकलं.
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