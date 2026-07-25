CWG 2026: भारताचं पदकाचं खातं उघडलं, झंडू कुमारनं जिंकलं कांस्यपदक; कधीकाळी घरखर्चासाठी स्वतः विकायचा भाजीपाला
राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या दुसऱ्या दिवशी भारतीय खेळाडूंनी अनेक खेळांमध्ये दमदार कामगिरी केली. झंडू कुमारनं पॅरा-पॉवरलिफ्टिंगमध्ये कांस्यपदक जिंकलं.
Published : July 25, 2026 at 9:22 AM IST
Commonwealth Games 2026 : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या दुसऱ्या दिवशी भारतीय खेळाडूंनी अनेक खेळांमध्ये दमदार कामगिरी केली. दिवसातील सर्वात मोठं यश म्हणजे झंडू कुमारनं पॅरा-पॉवरलिफ्टिंगमध्ये मिळवलेलं कांस्यपदक. बिहारच्या या सुपुत्रानं पॅरा-पॉवरलिफ्टिंगमध्ये भारताचं पहिलं पदक जिंकून इतिहास रचला आहे. झंडूचे वडील शेतकरी आहेत आणि तो घरखर्च भागवण्यासाठी स्वतः भाजीपाला विकायचा. नंतर त्यानं ई-रिक्षा चालवली, आता अनेक वर्षांच्या कठोर परिश्रमानंतर आणि संघर्षानंतर झंडूनं जगातील सर्वात मोठ्या मंचावर इतिहास रचला. विशेष म्हणजे हे त्याचं पहिलंच आंतरराष्ट्रीय पदक आहे.
THIS IS WHAT DREAMS ARE MADE OF! 🇮🇳❤️— The Khel India (@TheKhelIndia) July 24, 2026
Bihar’s Para Powerlifter Jhandu Kumar once sold vegetables and drove an e-rickshaw to support his family during the COVID-19 pandemic.
Today, he stands on the CWG 2026 podium with a medal for Team India🥉
An inspiration for millions! 🥹 https://t.co/CtCor8V5sI pic.twitter.com/9DEKJPYGjm
झंडू कुमारनं जिंकलं कांस्यपदक : भारताचं पहिलं पदक पॅरा-पॉवरलिफ्टर झंडू कुमारनं जिंकलं. त्यानं पुरुषांच्या हेवीवेट गटात कांस्यपदक पटकावलं. बिहारमधील एका शेतकरी कुटुंबातील 28 वर्षीय झंडू कुमारनं पोलिओ, आर्थिक अडचणी आणि अनेक वर्षे मिळेल ते काम करण्यासारख्या कठीण परिस्थितीचा सामना करुन हे यश मिळवलं आहे. त्यानं भाजीपाला विकून उदरनिर्वाह केला आणि नंतर ऑटो-रिक्षा देखील चालवली. झंडू कुमारनं 181 आणि 190 किलोग्रॅम वजन यशस्वीरित्या उचलून एकूण 130.9 गुण मिळवले. मात्र, 196 किलोग्रॅम वजन उचलण्याचा त्याचा अंतिम प्रयत्न अयशस्वी ठरला. नायजेरियाच्या इद्रिस रिलुवाननं सुवर्णपदक आणि मॅथ्यू हार्डिंगनं रौप्यपदक जिंकलं. तर आणखी एक भारतीय खेळाडू, सुधीर, 114.1 गुणांसह सहाव्या स्थानावर राहिला.
𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 𝟏𝐬𝐭 𝐦𝐞𝐝𝐚𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐚𝐭 𝐆𝐥𝐚𝐬𝐠𝐨𝐰 𝐂𝐖𝐆 🔥— India_AllSports (@India_AllSports) July 24, 2026
Jhandu Kumar wins Bronze medal in Power Lifting (Heavyweight). #CWG2026 #CWG2026withIAS pic.twitter.com/SbMKS5YGjc
अशोक मलिकचं पदक हुकलं : पुरुषांच्या लाईटवेट पॅरा पॉवरलिफ्टिंग स्पर्धेत अशोक मलिकचं पदक हुकलं. तो 143.8 गुणांसह चौथ्या स्थानावर राहिला. परमजीत कुमार 135.6 गुणांसह सातव्या स्थानावर राहिला. पॅरा जलतरणात, कार्तिक बुडिगिनानं पुरुषांच्या 100 मीटर फ्रीस्टाइल एस13 प्रकाराच्या अंतिम फेरीत उत्कृष्ट कामगिरी करत चौथं स्थान पटकावलं. त्यानं 57.57 सेकंदांची वेळ नोंदवली आणि त्याचं पदक थोडक्यात हुकलं. त्याचा संघसहकारी, इमाम अली, सातव्या स्थानावर राहिला. दरम्यान, भारतीय जलतरणपटू श्रीहरी नटराज पुरुषांच्या 50 मीटर बॅकस्ट्रोकच्या उपांत्य फेरीत 25.29 सेकंदांची वेळ नोंदवून सातव्या स्थानावर राहिला आणि अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरु शकला नाही.
BRONZE FOR BHARAT! 🇮🇳🥉— Gaurav Gautam (@GauravgGautam) July 24, 2026
History made at #CWG2026 !
Jhandu Kumar opens India’s medal tally with a massive 190kg lift in Men’s Heavyweight Para Powerlifting.
A monumental effort powered by pure grit and unyielding spirit. The entire nation stands proud of this incredible… pic.twitter.com/CbchGfKie9
जादुमणी सिंगची विजयानं सुरुवात : बॉक्सिंगमध्ये भारताच्या जादुमणी सिंगनं पुरुषांच्या 55 किलो वजनी गटात विजय मिळवून आपल्या मोहिमेची दमदार सुरुवात केली आणि उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. भारतीय खेळाडूंनी लॉन बाऊल्समध्ये आपली प्रभावी कामगिरी सुरुच ठेवली. रुपा राणी तिर्की आणि पिंकी सिंग यांच्या महिला दुहेरी संघानं दक्षिण आफ्रिकेला 2-0 नं पराभूत करुन आपला सलग दुसरा विजय नोंदवला. पुरुषांच्या एकेरी गटात, पुतुल सोनोवालनं फॉकलंड बेटांच्या सेसिल अलेक्झांडरला पराभूत करुन पुढील फेरीत प्रवेश केला.
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