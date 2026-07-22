गुरुवारपासून सुरु होणार कॉमनवेल्थ गेम्स; कधी होणार सामने, वाचा सविस्तर
कॉमनवेल्थ गेम 2026 ग्लासगोमधील भारताच्या मोहिमेची सुरुवात गुरुवारी लॉन बाऊल्स स्पर्धेनं होईल.
Published : July 22, 2026 at 5:00 PM IST
Commonwealth Games 2026 : कॉमनवेल्थ गेम 2026 ग्लासगोमधील भारताच्या मोहिमेची सुरुवात गुरुवारी लॉन बाऊल्स स्पर्धेनं होईल. मागील म्हणजेच 2022 च्या बर्मिंगहॅम गेम्समध्ये भारतानं या गेममध्ये एक सुवर्ण आणि एक रौप्य पदक जिंकलं होतं. यावेळी, कमी झालेल्या रोस्टरमध्ये, भारताच्या मुख्य पदकाची आशा ॲथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंग आणि बॉक्सिंगवर आहे.
32 वर्षातील सर्वात लहान कॉमनवेल्थ गेम : बर्मिंगहॅम, इंग्लंड इथं झालेल्या 2022 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील 20 खेळांच्या तुलनेत ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम स्पर्धेत केवळ 10 खेळांचा समावेश करण्यात आला आहे. गेल्या 32 वर्षांतील कोणत्याही राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत समाविष्ट झालेल्या इव्हेंटची ही सर्वात कमी संख्या आहे. शेवटच्या वेळी 10 स्पर्धा व्हिक्टोरिया, कॅनडात 1994 मध्ये झालेल्या कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये झाल्या होत्या. ग्लासगो 2026 मधील खेळांमध्ये कपात केल्यामुळं भारताचं मोठं नुकसान होणार आहे, ज्यानं कुस्ती, नेमबाजी, बॅडमिंटन, टेबल टेनिस इत्यादी सर्व खेळांना पदकतालिकेत उच्च स्थान मिळवून दिलं आहे, या वेळी यादीतून गहाळ झाले आहे.
A special Scottish welcome for athletes from across the 🌍 at Glasgow Airport! ✈️#Glasgow2026 pic.twitter.com/ctkndMtjig— Glasgow 2026 (@Glasgow_2026) July 21, 2026
भारताचे प्रमुख पदकाचे दावेदार कोण :
- ॲथलेटिक्स : भालाफेक स्टार नीरज चोप्रा हा सुवर्णपदकाचा मुख्य दावेदार आहे, जिथं त्याची सर्वात मोठी स्पर्धा पाकिस्तानचा सध्याचा ऑलिम्पिक चॅम्पियन अर्शद नदीमशी असेल. याशिवाय मुरली श्रीशंकर (लांब उडी), प्रवीण चित्रवेल (तिहेरी उडी) आणि गुलवीर सिंग (अंतर धावणं) यांच्याकडूनही पदकाच्या आशा आहेत.
- वेटलिफ्टिंग : ऑलिम्पिक पदक विजेती मीराबाई चानू ही महिलांच्या 48 किलो गटात सुवर्णपदकाची प्रबळ दावेदार आहे. त्यांच्यासोबत बिंद्याराणी देवी आणि ज्ञानेश्वरी यादव याही व्यासपीठावर पोहोचण्याच्या शर्यतीत आहेत.
- मुष्टियुद्ध : ऑलिम्पिक पदक विजेती लोव्हलिना बोर्गोहेन आणि जागतिक विजेती जास्मिन लॅम्बोरिया या तुकडीचे नेतृत्व करत आहेत. याशिवाय साक्षी चौधरी आणि प्रीती पवार याही सुवर्णपदकाच्या शर्यतीत आहेत.
- इतर खेळ : ज्युदोमधील तुलिका मान, लॉन बॉल्स संघ आणि पॅरा-ॲथलेटिक्समधील जागतिक पदक विजेता सोमण राणा हे भारताच्या प्रमुख पदक दावेदारांपैकी आहेत.
कॉमनवेल्थ गेम्सचे सामने भारतात कुठं पाहता येतील? : कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क आणि दूरदर्शन स्पोर्ट्सवर थेट प्रक्षेपित केले जातील. दर्शक त्यांना डीडी फ्री डिशवर देखील पाहू शकतात. त्याच वेळी, या गेम्सचं थेट प्रक्षेपण सोनी लाइव्ह ॲपवर उपलब्ध असेल.
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