CWG 2026: भारताला मिळालं दुसरं पदक, वेटलिफ्टिंगमध्ये ऋषिकांत सिंहची 'चांदी'; 9 किलोनं हुकलं गोल्ड
राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारताचा 28 वर्षीय वेटलिफ्टर चनंबम ऋषिकांत सिंह यानं पुरुषांच्या 60 किलो वजनी गटात शानदार कामगिरी करत रौप्यपदक जिंकलं आहे.
Published : July 26, 2026 at 5:12 PM IST
ग्लासगो CWG 2026 : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2026 मधून भारतासाठी आणखी एक मोठी आणि आनंदाची बातमी आली आहे. भारताचा 28 वर्षीय वेटलिफ्टर चनंबम ऋषिकांत सिंह यानं पुरुषांच्या 60 किलो वजनी गटात शानदार कामगिरी करत रौप्यपदक जिंकलं आहे. या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील भारताचं हे एकूण दुसरं पदक आहे. यापूर्वी, पॅरा-पॉवरलिफ्टर झंडू कुमारनं भारतासाठी पहिलं कांस्यपदक जिंकलं होतं.
Glasgow 2026 Commonwealth Games | Rishikant Singh from India won Silver Medal in the Men’s 60kgs Weightlifting event. pic.twitter.com/ZY9OpfPBMv— ANI (@ANI) July 26, 2026
स्नॅच फेरीत विक्रम प्रस्थापित करुन घेतली आघाडी : ऋषिकांतनं सामन्याच्या सुरुवातीलाच जबरदस्त फॉर्म दाखवला. त्यानं आपले तिन्ही स्नॅच प्रयत्न (116 किलो, 119 किलो आणि 121 किलो) यशस्वीरित्या पूर्ण केले. आपल्या तिसऱ्या प्रयत्नात त्यानं 121 किलो वजन उचलून केवळ वैयक्तिक सर्वोत्तम कामगिरीच केली नाही, तर राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील स्नॅचचा नवीन विक्रमही प्रस्थापित केला. स्नॅच फेरीच्या अखेरीस, तो मलेशियाच्या बिन कासदान मोहम्मद अनिकसोबत पहिल्या स्थानावर बरोबरीत होता.
GREAT PERFORMANCE BY RISHIKANTA 🥈— The Khel India (@TheKhelIndia) July 26, 2026
- Wins India’s 2nd Medal at CWG 2026
- Lifted Successfully 264kg [ 121+143]
- Breaks Games Record in Snatch
WELL DONE!!!!!! 🇮🇳👏 pic.twitter.com/f9zX0Th0fu
क्लीन अँड जर्कचा थरार अन् रौप्यपदक : क्लीन अँड जर्कच्या फेरीत, ऋषिकांतनं आपल्या पहिल्याच प्रयत्नात 143 किलो वजन सहज उचललं. मात्र, दुसऱ्या प्रयत्नात तो 148 किलो वजन उचलण्यात अयशस्वी ठरला. त्यानंतर या मलेशियन खेळाडूनं 149 किलो वजन उचलून आघाडी घेतली. सुवर्णपदक जिंकण्यासाठी, ऋषिकांतनं आपल्या अंतिम प्रयत्नात 151 किलो वजन उचलण्याचा मोठा प्रयत्न केला, पण तो त्यात अयशस्वी ठरला. ऋषिकांतनं एकूण 264 किलो (स्नॅच 121 किलो + क्लीन अँड जर्क 143 किलो) वजन उचलून रौप्यपदक जिंकलं, तर मलेशियाच्या अनिकनं (273 किलो) सुवर्णपदक पटकावलं.
|| #IndiaAtCWG || Weightlifting 🏋️🇮🇳— All India Radio News (@airnewsalerts) July 26, 2026
𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚 𝐰𝐢𝐧𝐬 𝐬𝐢𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐦𝐞𝐝𝐚𝐥!🥈
Weightlifter Rishikanta Singh wins the silver medal in the men's 60-kg category at #CWG2026.#TeamIndia #CommonwealthGames #Glasgow2026 #Cheer4Bharat #RishikantaSingh@mansukhmandviya… pic.twitter.com/BEdBQel2V5
विक्रम करत पोहोचला राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत :
- ऋषिकांतनं आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीची सुरुवात 2022 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत 55 किलो वजनी गटात केली. त्यानंतर त्यानं वजनी गट बदलून 60/61 किलो वजनी गटात आपलं स्थान निर्माण केलं.
- 2024 च्या राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग चॅम्पियनशिपमध्ये, त्यानं 61 किलो स्नॅच प्रकारात 124 किलो वजन उचलून राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित केला.
- यानंतर, 2025 च्या राष्ट्रकुल वेटलिफ्टिंग चॅम्पियनशिपमध्ये, त्यानं स्नॅचमध्ये 120 किलो, क्लीन अँड जर्कमध्ये 151 किलो आणि एकूण 271 किलो वजन उचलून सुवर्णपदक जिंकलं.
- हा एकूण आकडा एक भारतीय राष्ट्रीय विक्रमही ठरला आणि या कामगिरीमुळं तिला सलग दुसऱ्यांदा राष्ट्रकुल खेळांमध्ये खेळण्याची संधी मिळाली.
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