CWG 2026: तिसऱ्या दिवशी भारताचे अनेक धुरंदर दाखवणार जलवा; जलतरण आणि जिम्नॅस्टिक्समध्ये पदकाची अपेक्षा
स्कॉटलंडमधील ग्लासगो इथं राष्ट्रकुल खेळांना 23 जुलै रोजी सुरुवात झाली. आज तिसऱ्या दिवशी भारत 3x3 व्हीलचेअर बास्केटबॉलमध्ये आपल्या मोहिमेला सुरुवात करेल.
Published : July 25, 2026 at 10:54 AM IST
CWG 2026 Day 3 : स्कॉटलंडमधील ग्लासगो इथं राष्ट्रकुल खेळांना 23 जुलै रोजी सुरुवात झाली. राष्ट्रकुल खेळांच्या दुसऱ्या दिवशी, बिहारच्या झंडू कुमारनं पॅरा-पॉवरलिफ्टिंगमध्ये कांस्य पदक जिंकून भारताला पहिलं पदक जिंकवून दिलं. आता सर्वांचं लक्ष तिसऱ्या दिवशी भारतीय खेळाडूंच्या कामगिरीवर असेल. 25 जुलै रोजी, भारत 3x3 व्हीलचेअर बास्केटबॉलमध्ये आपल्या मोहिमेला सुरुवात करेल, तर बॉक्सिंग, जलतरण आणि कलात्मक जिम्नॅस्टिक्स स्पर्धा सुरु राहतील. जर कलात्मक जिम्नॅस्टिक्स आणि जलतरणपटू अंतिम फेरीत पात्र ठरले, तर पदक मिळण्याची शक्यता आहे.
Another day, another chance to cheer for Team India! 🇮🇳🙌— Olympic Khel ™ (@OlympicKhel) July 25, 2026
Here's your complete Day 2️⃣ schedule for the Commonwealth Games 2026. 💪#Glasgow2026 pic.twitter.com/bWpSu1re8H
बॉक्सिंगमध्ये सचिन सिवाचवर असेल लक्ष : राष्ट्रकुल खेळ 2026 मधील भारताच्या तिसऱ्या दिवसाच्या वेळापत्रकानुसार, बॉक्सिंगमध्ये सचिन सिवाच चर्चेत असेल, जो पुरुषांच्या 60 किलो वजनी गटात 32 च्या फेरीत कॅनडाच्या केओमा अल-अहमदियेहचा सामना करेल. लॉन बाऊल्समध्ये, महिलांच्या जोडीच्या विभागीय सामन्यात भारताचा सामना टोंगाशी होईल. जलतरणामध्ये, दक्षन शशिकुमार आणि आर्यन नेहरा पात्रता फेरी पार केल्यास पुरुषांच्या 400 मीटर फ्रीस्टाइल प्रकारात पदकासाठी दावा करु शकतील. याव्यतिरिक्त, भारतीय महिला संघ 3x3 व्हीलचेअर बास्केटबॉलच्या पूल फेरीमध्ये 'बी' गटात वेल्सविरुद्ध खेळेल.
Another massive day awaits in Glasgow. ⚡— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 25, 2026
Can #TeamIndia add more medals to the tally today?🥇
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026 today, 12:30 pm onwards, LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #GlasgowMeinTiranga… pic.twitter.com/iP1HGHBI3B
राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2026 मधील भारताच्या तिसऱ्या दिवसाचं वेळापत्रक :
- दुपारी 2:30 वाजता - कलात्मक जिम्नॅस्टिक्स: महिला सांघिक आणि वैयक्तिक फेऱ्या: प्रणती नायक, निश्का अग्रवाल, इशिता रेवाले, प्रतिष्ठा सामंत (पदक स्पर्धा)
- दुपारी 3:50 वाजता - लॉन बाऊल्समध्ये महिलांच्या जोडीच्या विभागीय सामन्यात भारत विरुद्ध टोंगा.
- दुपारी 4 वाजता - बॉक्सिंग: पुरुषांच्या 60 किलो गटातील 32 जणांच्या फेरीत सचिन सिवाच विरुद्ध केओमा अल-अहमदियेह.
- दुपारी 4:19 वाजता - जलतरणातील पुरुषांच्या 400 मीटर फ्रीस्टाइल शर्यतीच्या प्राथमिक फेरीत दक्षिण शशिकुमार आणि आर्यन नेहरा (अंतिम फेरी रात्री 11:30 वाजता, पात्र ठरल्यास पदकाचा सामना).
- दुपारी 4:43 वाजता - 3x3 व्हीलचेअर बास्केटबॉलमध्ये महिलांच्या पूल फेरीतील 'बी' गटात भारत विरुद्ध वेल्स.
- सायंकाळी 7:30 वाजता - लॉन बाऊल्समध्ये पुरुषांच्या एकेरी विभागीय सामन्यात पुतुल सोनोवाल विरुद्ध शमीर झुल्के.
- मध्यरात्री 12:20 वाजता (26 जुलै) - जलतरणात श्रीहरी नटराज पात्र ठरल्यास पुरुषांच्या 50 मीटर बॅकस्ट्रोक शर्यतीच्या अंतिम फेरीत पोहोचू शकतो.
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