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CWG 2026: तिहेरी उडीत भारताचा डबल धमाका; प्रवीण चित्रवेलनं रौप्यपदक तर सेल्वानं जिंकलं कांस्यपदक

राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारताची प्रभावी कामगिरी सुरुच आहे. स्पर्धेच्या दहाव्या दिवशी पुरुषांच्या तिहेरी उडी स्पर्धेत भारतानं दुहेरी यश मिळवलं.

Commonwealth Games 2026
तिहेरी उडीत भारताचा डबल धमाका (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 1, 2026 at 5:07 PM IST

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ग्लासगो Commonwealth Games 2026 : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारताची प्रभावी कामगिरी सुरुच आहे. स्पर्धेच्या दहाव्या दिवशी पुरुषांच्या तिहेरी उडी स्पर्धेत भारतानं दुहेरी यश मिळवलं. प्रवीण चित्रवेल आणि सेल्वा प्रभू यांनी दमदार कामगिरी करत अनुक्रमे रौप्य आणि कांस्य पदकं पटकावली. जमैकाच्या जॉर्डन स्कॉटनं यात सुवर्णपदक जिंकलं. यापूर्वी, पॅरा ॲथलेटिक्स स्पर्धेत, भारताच्या रमेश षण्मुगमनं पुरुषांच्या टी54 1500 मीटर अंतिम फेरीत 3:23.59 अशी वेळ नोंदवत सातवं स्थान पटकावलं.

भारताची आतापर्यंतची पदकं : प्रवीण चित्रवेलनं 16.58 मीटरच्या उडीसह रौप्य पदक जिंकलं. भारताच्याच सेल्वा प्रभूनं 16.52 मीटरच्या सर्वोत्तम प्रयत्नासह कांस्य पदक जिंकलं. तिहेरी उडीमधील ही एक ऐतिहासिक पदक संधी होती. प्रवीणनं यापूर्वीही पदकं जिंकली आहेत, पण सेल्वानंही जोरदार झुंज दिली. भारतानं सात सुवर्ण, 13 रौप्य आणि सात कांस्य पदकांसह एकूण 27 पदकं जिंकली आहेत. यापैकी दोन सुवर्णपदकं आज बॉक्सिंगमध्ये मिळाली. प्रीती पवार आणि जस्मिन लंबोरिया यांनी सुवर्णपदक जिंकलं.

प्रवीण आणि प्रभू यांची कामगिरी : प्रवीणनं संपूर्ण स्पर्धेत सातत्यपूर्ण कामगिरी केली. त्यानं 16.05 मीटरनं सुरुवात केली, त्यानंतर 15.64 मीटर उडी मारली, तिसऱ्या प्रयत्नात 16.31 मीटरपर्यंत सुधारणा केली आणि चौथ्या प्रयत्नात 16.58 मीटरची सर्वोत्तम उडी मारली. त्याचा पाचवा प्रयत्न 16.40 मीटरचा होता, पण शेवटचा प्रयत्न फाऊल ठरला. दरम्यान, अंतिम फेरी जसजशी पुढे सरकत गेली, तसतसं सेल्वानंही आपली लय पकडली. या 21 वर्षीय खेळाडूनं 15.87 मीटरनं सुरुवात केली, त्यानंतर तिसऱ्या फेरीत 16.17 मीटर आणि 16.43 मीटरपर्यंत सुधारणा केली. चौथ्या प्रयत्नात फाऊल झाल्यानंतर, त्यानं पाचव्या फेरीत 16.52 मीटरच्या शानदार उडीसह कांस्यपदक मिळवलं आणि अखेरीस 16.08 मीटरची उडी मारली.

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TAGGED:

COMMONWEALTH GAMES 2026
MENS TRIPLE JUMP
INDIAN ATHELETICS
PRAVEEN AND SELVA
COMMONWEALTH GAMES 2026

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