CWG 2026: भारतासाठी सर्वात मोठा दिवस; अनेक खेळांमध्ये पदकं जिंकण्याची संधी, वाचा सविस्तर वेळापत्रक
2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारतासाठी बुधवार (29 जुलै) हा एक महत्त्वाचा दिवस असेल. आज भारताला अनेक खेळांमध्ये पदकं मिळण्याची शक्यता आहे.
Published : July 29, 2026 at 10:17 AM IST
CWG 2026 Today Events : 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारतासाठी बुधवार (29 जुलै) हा एक महत्त्वाचा दिवस असेल. दिवसभरात भारतीय खेळाडू ॲथलेटिक्स, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, जलतरण, पॅरा-जलतरण, पॅरा-ॲथलेटिक्स आणि लॉन बाऊल्स या स्पर्धांमध्ये भाग घेतील. विशेष म्हणजे, पात्रता फेरीच्या सामन्यांसोबतच दिवसभरात अनेक पदकांच्या स्पर्धाही होणार असून, त्यामुळं भारताच्या पदकतालिकेत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
𝐇𝐈𝐆𝐇-𝐏𝐎𝐖𝐄𝐑𝐄𝐃 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐑𝐈𝐍𝐆. 🔔— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 29, 2026
Six of India's finest step into decisive quarter-final bouts, with a Commonwealth Games medal just one victory away. 💪
Watch all the boxing action today 4:45 pm onwards, LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV… pic.twitter.com/jJQZ4YYni5
श्रीशंकर, संजना आणि पारुलवर असतील सर्वांच्या नजरा : भारताचा स्टार लांब उडीपटू मुरली श्रीशंकरनं पहिल्याच प्रयत्नात अंतिम फेरीसाठी पात्रता मिळवली आहे. आता त्याच्याकडून पदक जिंकण्याची अपेक्षा असेल. लोकेश सत्यनाथनही लांब उडीच्या अंतिम फेरीत सहभागी होईल. महिलांच्या गोळाफेकीच्या अंतिम फेरीत मनप्रीत कौर आणि 3000 मीटर स्टीपलचेसच्या अंतिम फेरीत पारुल चौधरी यांच्या सहभागामुळं भारताचा दावा अधिक मजबूत होईल. वेटलिफ्टिंगमध्ये, संजना महिलांच्या 77 किलो वजनी गटाच्या अंतिम फेरीत स्पर्धा करेल, तर अनुभवी तजिंदरपाल सिंग तूर पुरुषांच्या शॉटपुट पात्रता फेरीच्या अंतिम फेरीत स्थान मिळवण्याचा प्रयत्न करेल.
𝐍𝐞𝐰 𝐝𝐚𝐲, 𝐬𝐚𝐦𝐞 𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧! 🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 28, 2026
Day 6️⃣ is here, and Team India is ready to add more glory!
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026, LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026 #GlasgowMeinTiranga… pic.twitter.com/FGeusQ6rze
बॉक्सर्सना पदक मिळवण्याची संधी : भारतीय बॉक्सिंग संघासाठी बुधवारचा दिवसही महत्त्वाचा असेल. साक्षी चौधरी, जस्मिन लंबोरिया, अरुंधती चौधरी, सचिन सिवाच, अंकुश यादव आणि नरिंदर बरवाल उपांत्यपूर्व फेरीत स्पर्धा करतील. या लढती जिंकणारा प्रत्येक भारतीय बॉक्सर किमान एक कांस्य पदक मिळवेल. याचा अर्थ, आज जिंकल्यास बॉक्सर्सना किमान सहा पदकं मिळतील.
DAY 6 OF THE COMMONWEALTH GAMES 🗓️— SPORTS ARENA🇮🇳 (@SportsArena1234) July 28, 2026
14 Medal events on Day 6
Swimming, Athletics, Weightlifting, Bowls and Boxing are the sports that will be in action
Eyes on 🥊 and🏃for 🏅
Keep an eye on Murali, Parul
Couple of Boxing QF as well for medal confirmation
📺 - Sony Liv pic.twitter.com/02Mx4xh1In
जलतरण आणि पॅरा-ॲथलेटिक्समध्येही अपेक्षा : साजन प्रकाश, अनिश एस. गौडा आणि आर्यन नेहरा जलतरणात भारतीय संघाचं नेतृत्व करतील. पॅरा-स्विमिंगमध्ये सुयश नारायण जाधव आणि चैतन्य विश्वास कुलकर्णी आणि पॅरा-ॲथलेटिक्समध्ये देवेंद्र कुमार, सागर थयत, मोहम्मद बासिल आणि दिलीप महादू गावित हे देखील पदक स्पर्धांमध्ये भाग घेऊ शकतात.
हेही वाचा :