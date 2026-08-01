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CWG 2026: भारतासाठी आज ठरणार 'गोल्डन शनिवार'? 10 बॉक्सर खेळणार फायनल; ॲथलेटिक्समध्येही पदकाची अपेक्षा

राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2026 चा दहावा दिवस भारतासाठी निर्णायक ठरणार आहे. नवव्या दिवशीच्या शानदार कामगिरीनंतर, भारतीय संघाच्या पदकतालिकेनं 23 पदकं पटकावली आहेत.

CWG 2026 Today India Event
भारतासाठी आज ठरणार 'गोल्डन शनिवार'? (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 1, 2026 at 10:35 AM IST

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CWG 2026 Today India Event : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2026 चा दहावा दिवस भारतासाठी निर्णायक ठरणार आहे. नवव्या दिवशीच्या शानदार कामगिरीनंतर, भारतीय संघाच्या पदकतालिकेनं 23 पदकं पटकावली आहेत. आता, शनिवारी, भारतीय खेळाडूंना हा आकडा वेगानं वाढवण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे. सर्वांचं लक्ष बॉक्सिंगवर असेल, जिथं 10 भारतीय बॉक्सर विविध गटांमध्ये अंतिम फेरीत स्पर्धा करतील. जर यापैकी बहुतेक खेळाडू सुवर्णपदक जिंकण्यात यशस्वी झाले, तर हा दिवस भारतीय बॉक्सिंगच्या इतिहासातील सर्वात संस्मरणीय दिवसांपैकी एक ठरु शकतो.

बॉक्सिंगमध्ये सुवर्णपदकांची अपेक्षा : महिलांच्या गटात, लव्हलिना बोरगोहेन (75 किलो), साक्षी चौधरी (51 किलो), प्रीती पवार (54 किलो), जस्मिन लंबोरिया (57 किलो), प्रिया घंघास (60 किलो) आणि अरुंधती चौधरी (70 किलो) विजेतेपदासाठी स्पर्धा करतील. तर पुरुषांच्या गटात, जादुमणी सिंग (55 किलो), सचिन सिवाच (60 किलो), अंकुश पांघल (80 किलो) आणि नरिंदर बरवाल (90+ किलो) यांच्याकडून सुवर्णपदकांची अपेक्षा असेल.

ॲथलेटिक्समध्येही अनेक पदकं पणाला : ॲथलेटिक्समध्ये भारताचं आव्हानही मजबूत असेल. 10,000 मीटरमध्ये रौप्यपदक जिंकल्यानंतर गुलवीर सिंग आता 5,000 मीटरच्या अंतिम फेरीत स्पर्धा करेल. प्रियंका गोस्वामी आणि रवीना गायकवाड महिलांच्या 10,000 मीटर रेस वॉकमध्ये पदकासाठी स्पर्धा करतील. पुरुषांच्या तिहेरी उडीमध्ये प्रवीण चित्रवेल आणि सेल्वा प्रभू थिरुमारन यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा असतील, तर राष्ट्रीय विक्रमधारक देव मीना आणि कुलदीप कुमार हे पोल व्हॉल्टमध्येही सहभागी होतील. मिश्र 4x400 मीटर रिले संघही दिवसाच्या शेवटच्या सत्रात पदकासाठी प्रयत्न करेल.

जुडो आणि पॅरा-ॲथलेटिक्सवरही लक्ष : पहिल्या दिवशी जुडोमध्ये दोन ऐतिहासिक सुवर्णपदकं जिंकल्यानंतर भारतीय खेळाडूंचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. उन्नती शर्मा, करणजीत सिंग मान, हर्ष टोकस आणि इनुंगनाबी तखेल्लंबम आपापल्या गटात आव्हान देतील. पॅरा-ॲथलेटिक्समध्ये शुभम जुयाल, सोमन राणा आणि रमेश षण्मुगम पदकांसाठी प्रयत्नशील असतील.

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