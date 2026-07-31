CWG 2026: 10 बॉक्सर उतरणार रिंगमध्ये, नीरज चोप्राही अंतिम फेरीत; राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत आज किती पदकं मिळणार?
ग्लासगो इथं सुरु असलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2026 च्या नवव्या दिवशी (शुक्रवार, 31 जुलै) भारत अनेक महत्त्वाच्या स्पर्धांमध्ये भाग घेणार आहे.
Published : July 31, 2026 at 12:25 PM IST
Commonwealth Games 2026 : ग्लासगो इथं सुरु असलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2026 च्या नवव्या दिवशी (शुक्रवार, 31 जुलै) भारत अनेक महत्त्वाच्या स्पर्धांमध्ये भाग घेणार आहे. यात सर्वांचं लक्ष स्टार भालाफेकपटू नीरज चोप्रावर असेल, जो पुरुषांच्या भालाफेक स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत खेळेल. रोहित यादव आणि यशवीर सिंग हे देखील अंतिम फेरीत भारताचं प्रतिनिधित्व करतील.
𝐀 𝐁𝐈𝐆 𝐃𝐀𝐘 𝐀𝐖𝐀𝐈𝐓𝐒! ⚡— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 30, 2026
With 10 boxing semi-finals and the men's javelin throw final on the schedule, #TeamIndia is set for a blockbuster Day 8️⃣ at the Commonwealth Games Glasgow 2026.
Watch the action from 2:30 PM LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels &… pic.twitter.com/pCD6yOCa0Z
बॉक्सिंगमध्ये पदकाची सर्वात मोठी अपेक्षा : आजचा दिवस भारतीय बॉक्सर्ससाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ऑलिम्पिक पदक विजेती लव्हलिना बोरगोहेनसह एकूण 10 भारतीय बॉक्सर्स उपांत्य फेरीत खेळतील. विजय मिळवल्यास त्यांना अंतिम फेरीत स्थान मिळेल आणि किमान एक रौप्यपदक निश्चित होईल. यासह भारताला बॉक्सिंगमध्ये 10 सुवर्ण पदकं जिंकण्याची संधी देखील आहे.
𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐢𝐝𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐨𝐧𝐰𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐠𝐥𝐨𝐫𝐲! 🥇— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 31, 2026
Neeraj Chopra and Arshad Nadeem are set to light up the Men's Javelin Throw Final at the Commonwealth Games Glasgow 2026! 💪
Watch them in action on 1st August, 12:45 AM, LIVE & EXCLUSIVE Sony… pic.twitter.com/jAu7nlSQkH
ज्युडोमध्ये भारताचं पदार्पण : भारतीय ज्युडो संघही शुक्रवारी राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत आपल्या मोहिमेला सुरुवात करेल. हर्ष सिंग, श्रद्धा चोप्रा, रोहित बसीर मजगुल, अस्मिता डे आणि यामिनी मौर्य आपल्या पहिल्या लढती खेळतील. या स्पर्धा जिंकल्यास सायंकाळच्या सत्रातील पुढील फेरीत प्रवेश मिळेल.
1️⃣0️⃣ KA DUM! 👊— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 31, 2026
10 boxers. One ultimate goal: THE FINALS! 🔥
Watch all the action today, 3:15 PM onwards, LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026 #GlasgowMeinTiranga #Cheer4Bharat pic.twitter.com/RVpISHZNst
तेजस्विन शंकरवरही असेल सर्वांचं लक्ष : डेकॅथलॉनचा स्टार खेळाडू तेजस्विन शंकर दिवसभर विविध स्पर्धांमध्ये भाग घेईल. 110 मीटर हर्डल्स शर्यत, थाळीफेक, पोल व्हॉल्ट, भालाफेक आणि 1500 मीटर शर्यतीनंतर डेकॅथलॉनची पदकं ठरतील. भारतीय खेळाडू मिश्र 4x400 मीटर रिले आणि पुरुषांच्या 400 मीटर अडथळा शर्यतीच्या अंतिम फेरीतही पदकांसाठी आव्हान देतील.
The Golden Boy's pursuit of another golden chapter begins tonight. 🥇— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 31, 2026
Watch Neeraj Chopra in the Men's Javelin Throw Final at the Commonwealth Games Glasgow 2026, 12:45 AM onwards, LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV… pic.twitter.com/Q2JqB5YwmS
पदकतालिकेत भारत 10व्या स्थानावर : 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या आठव्या दिवसानंतर, भारत पदक तालिकेत 10व्या स्थानावर कायम आहे. भारताकडे आता तीन सुवर्ण, 10 रौप्य आणि चार कांस्य पदकांसह एकूण 17 पदकं आहेत. गुरुवारी, वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंगनं रौप्यपदक जिंकून राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचा विक्रम प्रस्थापित केला, तर ॲथलेटिक्समध्ये सीमानं महिलांच्या थाळीफेक स्पर्धेत भारताच्या पदकतालिकेत कांस्य पदकाची भर घातली.
ऑस्ट्रेलिया अव्वल स्थानी : दुसरीकडे, ऑस्ट्रेलियानं 51 सुवर्ण, 24 रौप्य आणि 35 कांस्य पदकांसह एकूण 110 पदकांसह आपलं वर्चस्व कायम राखलं आणि अव्वल स्थान पटकावलं. इंग्लंड 65 पदकांसह दुसऱ्या, तर कॅनडा 45 पदकांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. भारतानं बुधवार ते गुरुवार या काळात दोन पदकांची भर घातली. जरी पदकांची गती मंद असली तरी, 10 बॉक्सर्सची पदकं आधीच निश्चित झाली आहेत. फक्त त्या पदकांचा रंग बदलेल. याचा अर्थ भारताची 10 पदकांची भर निश्चित आहे. या परिस्थितीत, भारत गुणतालिकेत लक्षणीयरीत्या वर जाईल.
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