CGW 2026: आठ वर्षांनी नीरज चोप्रा दिसणार स्पर्धेत; वेटलिफ्टिंगमध्ये अनेक पदकं मिळण्याची शक्यता
राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2026 चा आठवा दिवस (30 जुलै) भारतीय खेळाडूंसाठी व्यस्त असणार आहे. या दिवसाचं सर्वात मोठं आकर्षण असेल स्टार भालाफेकपटू नीरज चोप्रा असेल.
Published : July 30, 2026 at 12:14 PM IST
Commonwealth Games 2026 : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2026 चा आठवा दिवस (30 जुलै) भारतीय खेळाडूंसाठी व्यस्त असणार आहे. या दिवसाचं सर्वात मोठं आकर्षण असेल स्टार भालाफेकपटू नीरज चोप्रा असेल, जो आठ वर्षांनंतर राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत पुनरागमन करुन पुरुषांच्या भालाफेक पात्रता फेरीत भाग घेणार आहे. रोहित यादव आणि यशवीर सिंग हे देखील त्याच्यासोबत स्पर्धा करतील.
𝐓𝐞𝐧 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐬. 𝐄𝐧𝐝𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐠𝐫𝐢𝐭. 🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 30, 2026
Catch Tejaswin Shankar in action in the Men's Decathlon at the Commonwealth Games Glasgow 2026! 💪
TODAY | 2:40 PM Onwards
LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026… pic.twitter.com/A4wd71kVj0
ॲथलेटिक्स पथकासाठी मोठा दिवस : भारतीय ॲथलेटिक्स पथकासाठी हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा असेल. तेजस्विन शंकर डेकॅथलॉनमध्ये आपल्या मोहिमेला सुरुवात करेल. मात्र, उंच उडीच्या अंतिम फेरीत गुडघ्याला दुखापत झाल्यामुळं त्याच्या तंदुरुस्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. तो 100 मीटर, लांब उडी, गोळाफेक, उंच उडी आणि 400 मीटर अशा पाच स्पर्धांमध्ये भाग घेईल.
𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐄𝐃𝐀𝐋 𝐇𝐔𝐍𝐓 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐈𝐍𝐔𝐄𝐒! 🥇— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 30, 2026
Neeraj Chopra leads #TeamIndia into Day 7️⃣ at the Commonwealth Games Glasgow 2026. 💪
Watch the action LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026… pic.twitter.com/znNpmfeagM
वेटलिफ्टिंग आणि ॲथलेटिक्समध्ये पदकाची अपेक्षा : वेटलिफ्टिंगमध्ये, मार्टिना देवी मैबाम महिलांच्या 86+ किलो गटात आणि लवप्रीत सिंग पुरुषांच्या 110+ किलो गटात पदकासाठी आव्हान देतील. ॲथलेटिक्समध्ये, तजिंदरपाल सिंग तूर आणि समरदीप सिंग गिल पुरुषांच्या गोळाफेक अंतिम फेरीत स्पर्धा करतील. सीमा कलिरामाना आणि निधी राणी महिलांच्या थाळीफेक अंतिम फेरीत भारताच्या आशा असतील, तर पारुल चौधरी 5000 मीटर अंतिम फेरीत पदक जिंकण्याचा प्रयत्न करेल.
𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐄𝐃𝐀𝐋 𝐇𝐔𝐍𝐓 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐈𝐍𝐔𝐄𝐒! 🥇— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 30, 2026
Neeraj Chopra leads #TeamIndia into Day 7️⃣ at the Commonwealth Games Glasgow 2026. 💪
Watch the action LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026… pic.twitter.com/8PllveOTT4
ट्रॅक सायकलिंग आणि बॉलमध्ये भारतीय खेळाडू दाखवणार जलवा : या खेळांमध्ये ट्रॅक सायकलिंगचाही प्रथमच समावेश असेल, ज्यामध्ये रोनाल्डो सिंग लैतोंजाम, डेव्हिड बेकहॅम एल्काटोहचुंगो आणि रोजित सिंग यांगलेम पुरुषांच्या सांघिक स्प्रिंट पात्रता फेरीत स्पर्धा करतील. पात्र ठरल्यास, हेच संघ त्याच रात्री नंतर होणाऱ्या अंतिम फेरीतही स्पर्धा करतील. भारतीय खेळाडू बॉलच्या पुरुष जोडी आणि महिला एकेरी स्पर्धांमध्येही आपली विजयी मालिका कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करतील.
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