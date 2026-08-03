CWG 2026: 13 सुवर्ण, 17 रौप्य आणि 9 कांस्य पदकांसह भारताचं अभियान संपलं; पदकतालिकेत भारत कितव्या स्थानावर?
ग्लासगो इथं 2026 च्या राष्ट्रकुल खेळांचा शानदार समारोप झाला, ज्यात भारतीय खेळाडूंनी आपल्या उत्कृष्ट कामगिरीनं देशाला गौरव मिळवून दिला.
Published : August 3, 2026 at 9:56 AM IST
Commonwealth Games 2026 : ग्लासगो इथं 2026 च्या राष्ट्रकुल खेळांचा शानदार समारोप झाला, ज्यात भारतीय खेळाडूंनी आपल्या उत्कृष्ट कामगिरीनं देशाला गौरव मिळवून दिला. भारतानं एकूण 39 पदकं जिंकून पदक तालिकेत चौथं स्थान पटकावलं. भारतीय संघानं या स्पर्धांमध्ये 13 सुवर्ण, 17 रौप्य आणि 9 कांस्य पदकं मिळवली. बॉक्सर्सच्या विक्रमी कामगिरीमुळं आणि ॲथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंग, ज्युडो व पॅरा-ॲथलेटिक्स या खेळांमधील खेळाडूंच्या दमदार कामगिरीमुळं भारताची ही मोहीम अविस्मरणीय ठरली.
𝐀 𝐌𝐄𝐌𝐎𝐑𝐀𝐁𝐋𝐄 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐀𝐈𝐆𝐍 𝐈𝐍 𝐆𝐋𝐀𝐒𝐆𝐎𝐖!✨— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 2, 2026
Team India signs off from the Commonwealth Games Glasgow 2026 with an impressive tally of 39 MEDALS to finish 4th in the standings!
Watch the Closing Ceremony of the Commonwealth Games 2026, 1:30 AM onwards, LIVE &… pic.twitter.com/OtiYiv9eq5
गुणतालिकेत इतर देशांची कामगिरी कशी : गुणतालिकेत ऑस्ट्रेलियानं 70 सुवर्ण, 45 रौप्य आणि 56 कांस्य पदकांसह एकूण 171 पदकं जिंकून पहिलं स्थान पटकावलं. इंग्लंडनं 29 सुवर्ण पदकांसह 110 पदकं जिंकून दुसरं स्थान मिळवलं, तर कॅनडानं 19 सुवर्ण पदकांसह 62 पदकं जिंकून तिसरं स्थान पटकावलं. भारतानं 13 सुवर्ण पदकांसह एकूण 39 पदकं जिंकून चौथं स्थान पटकावलं, तर यजमान स्कॉटलंडनं 13 सुवर्ण पदकांसह एकूण 39 पदकं जिंकून भारतासोबत चौथं स्थान विभागून घेतलं. मात्र, अधिक रौप्य पदकांमुळं (17) भारत क्रमवारीत पुढे राहिला.
खेळांच्या प्रकारानुसार भारताची कामगिरी :
|खेळ
|सुवर्णपदक
|रौप्यपदक
|कांस्यपदक
|एकूण पदक
|वेटलिफ्टिंग
|1
|6
|1
|8
|ॲथलेटिक्स
|0
|5
|5
|10
|पॅरा-ॲथलेटिक्स
|3
|2
|1
|6
|पॅरा-पावरलिफ्टिंग
|0
|0
|1
|1
|ज्युडो
|2
|1
|1
|4
|बॉक्सिंग
|7
|3
|0
|10
|एकूण
|13
|17
|9
|39
बॉक्सिंगमध्ये जिंकली विक्रमी पदकं : भारताला यावेळी सर्वात मोठं यश बॉक्सिंग रिंगमधून मिळालं, ज्यात भारतीय बॉक्सर्सनी एक ऐतिहासिक कामगिरी करत 7 सुवर्ण आणि 3 रौप्य पदकं जिंकली.
2026 च्या राष्ट्रकुल खेळांमध्ये भारताचे पदक विजेते खेळाडू :
|अनु. क्रमांक
|खेळाडूचं नाव
|स्पर्धा
|खेळाचा प्रकार
|पदक
|1
|झंडू कुमार
|पुरुष हेवीवेट
|पॅरा-पावरलिफ्टिंग
|कांस्यपदक
|2
|ऋषिकांत सिंह
|पुरुष 60 किलो वजनी गट
|वेटलिफ्टिंग
|रौप्यपदक
|3
|मीराबाई चानू
|महिला 48 किलो वजनी गट
|वेटलिफ्टिंग
|सुवर्णपदक
|4
|राजा मुथुपांडी
|पुरुष 65 किलो वजनी गट
|वेटलिफ्टिंग
|रौप्यपदक
|5
|ज्ञानेश्वरी यादव
|महिला 53 किलो वजनी गट
|वेटलिफ्टिंग
|रौप्यपदक
|6
|बिंदियारानी देवी
|महिला 58 किलो वजनी गट
|वेटलिफ्टिंग
|कांस्यपदक
|7
|शर्मिला धनखड
|महिला शॉटपुट F57
|पॅरा-ॲथलेटिक्स
|सुवर्णपदक
|8
|सरवेश कुशारे
|पुरुष उंच उडी
|ॲथलेटिक्स
|रौप्यपदक
|9
|शिल्पा के. शायला
|महिला शॉटपुट F57
|पॅरा-ॲथलेटिक्स
|कांस्यपदक
|10
|वल्लुरी अजया बाबू
|पुरुष 79 किलो वजनी गट
|वेटलिफ्टिंग
|रौप्यपदक
|11
|हरजिंदर कौर
|महिला 69 किलो वजनी गट
|वेटलिफ्टिंग
|रौप्यपदक
|12
|गुलवीर सिंह
|पुरुष 10,000 मीटर
|ॲथलेटिक्स
|रौप्यपदक
|13
|मुरली श्रीशंकर
|पुरुष लांब उडी
|ॲथलेटिक्स
|रौप्यपदक
|14
|दिलीप महादू गावित
|पुरुष 100 मीटर T47
|पॅरा-ॲथलेटिक्स
|सुवर्णपदक
|15
|मोहम्मद बासिल
|पुरुष 100 मीटर T47
|पॅरा-ॲथलेटिक्स
|रौप्यपदक
|16
|लवप्रीत सिंह
|पुरुष +110 किलो वजनी गट
|वेटलिफ्टिंग
|रौप्यपदक
|17
|सीमा कालीरामना
|महिला थाळीफेक
|ॲथलेटिक्स
|कांस्यपदक
|18
|अस्मिता डे
|महिला 48 किलो वजनी गट
|ज्युडो
|सुवर्णपदक
|19
|हर्ष सिंह
|पुरुष 60 किलो वजनी गट
|ज्युडो
|सुवर्णपदक
|20
|यामिनी मौर्य
|महिला 57 किलो वजनी गट
|ज्युडो
|रौप्यपदक
|21
|नीरज चोपड़ा
|पुरुष भालाफेक
|ॲथलेटिक्स
|रौप्यपदक
|22
|यशवीर सिंह
|पुरुष भालाफेक
|ॲथलेटिक्स
|कांस्यपदक
|23
|तेजस्विन शंकर
|पुरुष डिकाथलॉन
|ॲथलेटिक्स
|कांस्यपदक
|24
|प्रीति पवार
|महिला 54 किलो वजनी गट
|बॉक्सिंग
|सुवर्णपदक
|25
|जैस्मिन लंबोरिया
|महिला 57 किलो वजनी गट
|बॉक्सिंग
|सुवर्णपदक
|26
|प्रवीण चित्रावेल
|पुरुष ट्रिपल जंप
|ॲथलेटिक्स
|रौप्यपदक
|27
|सेल्वा प्रभु तिरुमरन
|पुरुष ट्रिपल जंप
|ॲथलेटिक्स
|कांस्यपदक
|28
|जादूमणि सिंह
|पुरुष 55 किलो वजनी गट
|मुक्केबाजी
|रौप्यपदक
|29
|सोमन राणा
|पुरुष शॉटपुट F57
|पॅरा-ॲथलेटिक्स
|सुवर्णपदक
|30
|शुभम जुयाल
|पुरुष शॉटपुट F57
|पॅरा-ॲथलेटिक्स
|रौप्यपदक
|31
|गुलवीर सिंह
|पुरुष 5000 मीटर
|ॲथलेटिक्स
|कांस्यपदक
|32
|साक्षी चौधरी
|महिला 51 किलो वजनी गट
|बॉक्सिंग
|सुवर्णपदक
|33
|अरुंधति चौधरी
|महिला 70 किलो वजनी गट
|बॉक्सिंग
|सुवर्णपदक
|34
|प्रिया घंघास
|महिला 60 किलो वजनी गट
|बॉक्सिंग
|सुवर्णपदक
|35
|सचिन सिवाच
|पुरुष 60 किलो वजनी गट
|बॉक्सिंग
|सुवर्णपदक
|36
|अंकुश
|पुरुष 70 किलो वजनी गट
|बॉक्सिंग
|सुवर्णपदक
|37
|लवलीना बोरगोहेन
|महिला 75 किलो वजनी गट
|बॉक्सिंग
|रौप्यपदक
|38
|नरेंद्र बेरवाल
|पुरुष +90 किलो वजनी गट
|बॉक्सिंग
|रौप्यपदक
|39
|उन्नति शर्मा
|महिला 63 किलो वजनी गट
|ज्युडो
|कांस्यपदक
पथ-ॲथलेटिक्सचीही चमक : ॲथलेटिक्स (पॅरा-ॲथलेटिक्ससह) खेळाडूंनीही आपला प्रभावी फॉर्म कायम ठेवत 3 सुवर्ण, 7 रौप्य आणि 6 कांस्य पदकं जिंकली, ज्यामुळं देशाची एकूण पदकं 16 झाली. भारतीय खेळाडूंनी वेटलिफ्टिंग आणि ज्युडोमध्येही उत्कृष्ट कामगिरी केली, तर भारतानं पॅरा-पॉवरलिफ्टिंगमध्येही कांस्य पदक जिंकलं.
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