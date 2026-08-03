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CWG 2026: 13 सुवर्ण, 17 रौप्य आणि 9 कांस्य पदकांसह भारताचं अभियान संपलं; पदकतालिकेत भारत कितव्या स्थानावर?

ग्लासगो इथं 2026 च्या राष्ट्रकुल खेळांचा शानदार समारोप झाला, ज्यात भारतीय खेळाडूंनी आपल्या उत्कृष्ट कामगिरीनं देशाला गौरव मिळवून दिला.

Commonwealth Games 2026
13 सुवर्ण, 17 रौप्य आणि 9 कांस्य पदकांसह भारताचं अभियान संपलं (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 3, 2026 at 9:56 AM IST

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Commonwealth Games 2026 : ग्लासगो इथं 2026 च्या राष्ट्रकुल खेळांचा शानदार समारोप झाला, ज्यात भारतीय खेळाडूंनी आपल्या उत्कृष्ट कामगिरीनं देशाला गौरव मिळवून दिला. भारतानं एकूण 39 पदकं जिंकून पदक तालिकेत चौथं स्थान पटकावलं. भारतीय संघानं या स्पर्धांमध्ये 13 सुवर्ण, 17 रौप्य आणि 9 कांस्य पदकं मिळवली. बॉक्सर्सच्या विक्रमी कामगिरीमुळं आणि ॲथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंग, ज्युडो व पॅरा-ॲथलेटिक्स या खेळांमधील खेळाडूंच्या दमदार कामगिरीमुळं भारताची ही मोहीम अविस्मरणीय ठरली.

गुणतालिकेत इतर देशांची कामगिरी कशी : गुणतालिकेत ऑस्ट्रेलियानं 70 सुवर्ण, 45 रौप्य आणि 56 कांस्य पदकांसह एकूण 171 पदकं जिंकून पहिलं स्थान पटकावलं. इंग्लंडनं 29 सुवर्ण पदकांसह 110 पदकं जिंकून दुसरं स्थान मिळवलं, तर कॅनडानं 19 सुवर्ण पदकांसह 62 पदकं जिंकून तिसरं स्थान पटकावलं. भारतानं 13 सुवर्ण पदकांसह एकूण 39 पदकं जिंकून चौथं स्थान पटकावलं, तर यजमान स्कॉटलंडनं 13 सुवर्ण पदकांसह एकूण 39 पदकं जिंकून भारतासोबत चौथं स्थान विभागून घेतलं. मात्र, अधिक रौप्य पदकांमुळं (17) भारत क्रमवारीत पुढे राहिला.

खेळांच्या प्रकारानुसार भारताची कामगिरी :

खेळ सुवर्णपदक रौप्यपदक कांस्यपदक एकूण पदक
वेटलिफ्टिंग1618
ॲथलेटिक्स05510
पॅरा-ॲथलेटिक्स3216
पॅरा-पावरलिफ्टिंग0011
ज्युडो2114
बॉक्सिंग73010
एकूण1317939

बॉक्सिंगमध्ये जिंकली विक्रमी पदकं : भारताला यावेळी सर्वात मोठं यश बॉक्सिंग रिंगमधून मिळालं, ज्यात भारतीय बॉक्सर्सनी एक ऐतिहासिक कामगिरी करत 7 सुवर्ण आणि 3 रौप्य पदकं जिंकली.

2026 च्या राष्ट्रकुल खेळांमध्ये भारताचे पदक विजेते खेळाडू :

अनु. क्रमांक खेळाडूचं नाव स्पर्धा खेळाचा प्रकार पदक
1झंडू कुमारपुरुष हेवीवेटपॅरा-पावरलिफ्टिंगकांस्यपदक
2ऋषिकांत सिंहपुरुष 60 किलो वजनी गटवेटलिफ्टिंगरौप्यपदक
3मीराबाई चानूमहिला 48 किलो वजनी गटवेटलिफ्टिंगसुवर्णपदक
4राजा मुथुपांडीपुरुष 65 किलो वजनी गटवेटलिफ्टिंगरौप्यपदक
5ज्ञानेश्वरी यादवमहिला 53 किलो वजनी गटवेटलिफ्टिंगरौप्यपदक
6बिंदियारानी देवीमहिला 58 किलो वजनी गटवेटलिफ्टिंगकांस्यपदक
7शर्मिला धनखडमहिला शॉटपुट F57पॅरा-ॲथलेटिक्ससुवर्णपदक
8सरवेश कुशारेपुरुष उंच उडीॲथलेटिक्सरौप्यपदक
9शिल्पा के. शायलामहिला शॉटपुट F57पॅरा-ॲथलेटिक्सकांस्यपदक
10वल्लुरी अजया बाबूपुरुष 79 किलो वजनी गटवेटलिफ्टिंगरौप्यपदक
11हरजिंदर कौरमहिला 69 किलो वजनी गटवेटलिफ्टिंगरौप्यपदक
12गुलवीर सिंहपुरुष 10,000 मीटरॲथलेटिक्सरौप्यपदक
13मुरली श्रीशंकरपुरुष लांब उडीॲथलेटिक्सरौप्यपदक
14दिलीप महादू गावितपुरुष 100 मीटर T47पॅरा-ॲथलेटिक्ससुवर्णपदक
15मोहम्मद बासिलपुरुष 100 मीटर T47पॅरा-ॲथलेटिक्सरौप्यपदक
16लवप्रीत सिंहपुरुष +110 किलो वजनी गटवेटलिफ्टिंगरौप्यपदक
17सीमा कालीरामनामहिला थाळीफेकॲथलेटिक्सकांस्यपदक
18अस्मिता डेमहिला 48 किलो वजनी गटज्युडोसुवर्णपदक
19हर्ष सिंहपुरुष 60 किलो वजनी गटज्युडोसुवर्णपदक
20यामिनी मौर्यमहिला 57 किलो वजनी गटज्युडोरौप्यपदक
21नीरज चोपड़ापुरुष भालाफेकॲथलेटिक्सरौप्यपदक
22यशवीर सिंहपुरुष भालाफेकॲथलेटिक्सकांस्यपदक
23तेजस्विन शंकरपुरुष डिकाथलॉनॲथलेटिक्सकांस्यपदक
24प्रीति पवारमहिला 54 किलो वजनी गटबॉक्सिंगसुवर्णपदक
25जैस्मिन लंबोरियामहिला 57 किलो वजनी गटबॉक्सिंगसुवर्णपदक
26प्रवीण चित्रावेलपुरुष ट्रिपल जंपॲथलेटिक्सरौप्यपदक
27सेल्वा प्रभु तिरुमरनपुरुष ट्रिपल जंपॲथलेटिक्सकांस्यपदक
28जादूमणि सिंहपुरुष 55 किलो वजनी गटमुक्केबाजीरौप्यपदक
29सोमन राणापुरुष शॉटपुट F57पॅरा-ॲथलेटिक्ससुवर्णपदक
30शुभम जुयालपुरुष शॉटपुट F57पॅरा-ॲथलेटिक्सरौप्यपदक
31गुलवीर सिंहपुरुष 5000 मीटरॲथलेटिक्सकांस्यपदक
32साक्षी चौधरीमहिला 51 किलो वजनी गटबॉक्सिंगसुवर्णपदक
33अरुंधति चौधरीमहिला 70 किलो वजनी गटबॉक्सिंगसुवर्णपदक
34प्रिया घंघासमहिला 60 किलो वजनी गटबॉक्सिंगसुवर्णपदक
35सचिन सिवाचपुरुष 60 किलो वजनी गटबॉक्सिंगसुवर्णपदक
36अंकुशपुरुष 70 किलो वजनी गटबॉक्सिंगसुवर्णपदक
37लवलीना बोरगोहेनमहिला 75 किलो वजनी गटबॉक्सिंगरौप्यपदक
38नरेंद्र बेरवालपुरुष +90 किलो वजनी गटबॉक्सिंगरौप्यपदक
39उन्नति शर्मामहिला 63 किलो वजनी गटज्युडोकांस्यपदक

पथ-ॲथलेटिक्सचीही चमक : ॲथलेटिक्स (पॅरा-ॲथलेटिक्ससह) खेळाडूंनीही आपला प्रभावी फॉर्म कायम ठेवत 3 सुवर्ण, 7 रौप्य आणि 6 कांस्य पदकं जिंकली, ज्यामुळं देशाची एकूण पदकं 16 झाली. भारतीय खेळाडूंनी वेटलिफ्टिंग आणि ज्युडोमध्येही उत्कृष्ट कामगिरी केली, तर भारतानं पॅरा-पॉवरलिफ्टिंगमध्येही कांस्य पदक जिंकलं.

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TAGGED:

INDIA FINISHES FOURTH
INDIA 39 MEDALS IN CWG 2026
BOXING AND ATHLETICS LEAD CHARGE
13 GOLD FOR INDIA
COMMONWEALTH GAMES 2026

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