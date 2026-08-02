CWG 2026: भारतासाठी सॅटरडे ठरला 'गोल्डन बॉक्सिंग डे'; 9 तसांत जिंकले तब्बल सात सुवर्णपदक
राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये 1 जुलै हा भारतीय बॉक्सर्ससाठी एक ऐतिहासिक दिवस ठरला. भारतीय बॉक्सर्सनी बॉक्सिंगमध्ये एकूण 7 सुवर्णपदकं जिंकली.
Published : August 2, 2026 at 9:27 AM IST
ग्लासगो CWG 2026 : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये 1 जुलै हा भारतीय बॉक्सर्ससाठी एक ऐतिहासिक दिवस ठरला. भारतीय बॉक्सर्सनी बॉक्सिंगमध्ये एकूण 7 सुवर्णपदकं जिंकली. प्रीती पवार, जस्मिन लंबोरिया, सोमन राणा, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधती चौधरी, सचिन सिवाच आणि अंकुश पांघल यांनी भारतासाठी सुवर्णपदकं जिंकली. यात सोमन राणानं पॅरा ॲथलेटिक्समध्ये भारतासाठी सुवर्णपदक जिंकलं. इतर सर्वांनी बॉक्सिंगमध्ये सुवर्णपदकं जिंकली. यावेळी भारतानं बॉक्सिंगमध्ये सात सुवर्ण आणि तीन रौप्य पदकांसह एकूण 10 पदकं जिंकली आहेत. या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सर्व देशांमध्ये बॉक्सिंगमध्ये सर्वाधिक सुवर्णपदकं जिंकणारा भारत हा देश ठरला आहे.
39 medals strong. 💪— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 1, 2026
Powered by a phenomenal 7-Gold Boxing haul, #TeamIndia enters the final day of Glasgow 2026 in 4th place on the medal table. 🥇
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026 LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork… pic.twitter.com/xMXs0QrV22
प्रीती पवारनं जिंकलं सुवर्णपदक : भारतीय बॉक्सर प्रीती पवारनं शानदार कामगिरी करत आपलं पहिलं राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदक पटकावलं. तिनं सुरुवातीपासूनच स्पर्धेवर वर्चस्व गाजवलं. अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी तिनं 16 च्या फेरीत डेबोरा मटेंजे, उपांत्यपूर्व फेरीत उत्तर आयर्लंडच्या निकोल क्लाइड आणि उपांत्य फेरीत झांबियाच्या कॅथरीन म्वापे यांचा पराभव केला. अंतिम सामन्यात, तिनं कॅनडाच्या स्कारलेट डेलगाडोवर तिन्ही फेऱ्यांमध्ये पूर्णपणे मात करत एकतर्फी विजय मिळवला आणि देशासाठी सुवर्णपदक जिंकलं.
Preeti packs the 𝐠𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 punch! 🤩— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 1, 2026
A clinical display from Preeti Pawar sees her crowned the Commonwealth Games champion in the Women’s 54kg Boxing event! 🔥
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026, LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.… pic.twitter.com/xFcsTHk8r1
जस्मिन आणि मिकायला वॉल्श यांच्यात चुरशीची लढत : भारताच्या जस्मिन लँबोरियानं नॉर्दन आयर्लंडच्या मिकायला वॉल्शचा पराभव करत महिलांच्या 57 किलो वजनी गटात सुवर्णपदक जिंकलं. सामन्याची पहिली फेरी अटीतटीची झाली, जी जस्मिननं 3-2 अशा विभाजित निर्णयानं जिंकली. त्यानंतर तिनं दुसऱ्या फेरीत उल्लेखनीय पुनरागमन केलं आणि पाचही पंचांनी प्रत्येकी 10 गुण देत एकमतानं विजय मिळवला. अखेरीस, जस्मिननं हा सामना 5-0 नं जिंकून भारताला ग्लासगो राष्ट्रकुल खेळ 2026 मधील सातवं सुवर्णपदक आणि बॉक्सिंगमधील दुसरं सुवर्णपदक मिळवून दिलं.
Jaismine Lamboria leaves no room for doubt! 🥊— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 1, 2026
The reigning World Champion defeats defending Commonwealth champion Michaela Walsh 5-0 to claim Gold in the Women's 57kg event. ✨
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026, LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels &… pic.twitter.com/9prknkWDHL
साक्षीनं जिंकलं सुवर्णपदक : भारतीय बॉक्सर साक्षी चौधरीनं महिलांच्या 51 किलो वजनी गटाच्या अंतिम सामन्यात इंग्लंडच्या रुबी व्हाईटचा 5-0 अशा एकमतानं पराभव केला. साक्षीनं तिन्ही फेऱ्यांमध्ये वर्चस्व गाजवलं आणि व्हाईटला वरचढ होऊ दिलं नाही.
जादुमानीनं जिंकलं रौप्यपदक : जादुमानी सिंगनं पुरुष बॉक्सिंगमध्ये रौप्यपदक जिंकलं. पुरुषांच्या 55 किलो वजनी गटाच्या अंतिम सामन्यात, जादुमानी ऑस्ट्रेलियाच्या जे डिक्सनकडून 0-5 अशा एकमतानं पराभूत झाला. जादुमानीनं पहिली फेरी विभाजित निर्णयानं जिंकली, परंतु डिक्सननं पुढील दोन फेऱ्यांमध्ये जोरदार पुनरागमन केलं आणि सुवर्णपदक जिंकण्यात यश मिळवलं.
प्रियाचं उल्लेखनीय पुनरागमन : दरम्यान, महिलांच्या 60 किलो वजनी गटाच्या अंतिम सामन्यात, प्रिया धनखासनं कॅनडाच्या मेरी बाथेल अल अहमदीचा 4-1 अशा विभाजित निर्णयानं पराभव केला. प्रिया पहिली फेरी हरली, पण पुढच्या दोन फेऱ्यांमध्ये जोरदार पुनरागमन करुन तिनं सुवर्णपदक जिंकलं.
𝐀 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧'𝐬 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭! 🥇— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 1, 2026
Priya Ghangas caps off a sensational campaign by clinching gold in the Women's 60kg Boxing event at the Commonwealth Games Glasgow 2026! 🥊
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026, LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV… pic.twitter.com/gOSMm9R9Tp
अरुंधती चौधरीचा गोल्डन पंच : पुढची लढत महिलांच्या 70 किलो वजनी गटाची अंतिम लढत होती, ज्यात अरुंधती चौधरीनं उत्कृष्ट कामगिरी करत सुवर्णपदक जिंकलं. अरुंधतीनं इंग्लंडच्या शँटेल रीडला 5-0 अशा एकमतानं पराभूत केलं.
GOLDEN PUNCH TO VICTORY!🥇⚡️— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 1, 2026
Arundhati Choudhary caps off an unbelievable campaign with a GOLD MEDAL in Women’s 70kg Boxing.
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026, LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026… pic.twitter.com/qL3ouIJWRS
लव्हलिनाचं सुवर्णपदक हुकलं : लव्हलिना बोरगोहेननं महिलांच्या 75 किलो वजनी गटात रौप्यपदक जिंकलं. अंतिम फेरीत लव्हलिनाचा सामना ऑस्ट्रेलियाच्या एम्मा स्यू ग्रीनट्रीशी झाला. एम्मानं लव्हलिनाला 4-1 अशा विभाजित निर्णयानं पराभूत केलं. सामना अत्यंत रोमांचक होता. दोन्ही खेळाडूंनी प्रत्येकी एक फेरी जिंकली आणि तिसऱ्या फेरीत एकमेकांवर प्रतिहल्ला केला.
The toughest bout deserved the brightest medal. 🥇— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 1, 2026
Sachin Siwach held his nerve to edge Namibia's Tryagain Morning Ndevelo by a 3-2 split decision, capping off his Glasgow campaign with Commonwealth Gold. 🥊
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026 LIVE & EXCLUSIVE on Sony… pic.twitter.com/slW4So0I6F
सचिननं जिंकलं सुवर्णपदक : महिलांच्या लढतीनंतर पुरुषांच्या पहिल्या बॉक्सिंग लढतीत, सचिन सिवाचनं राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी करत सुवर्णपदक जिंकलं. सचिननं पुरुषांच्या 60 किलो वजनी गटाच्या अंतिम सामन्यात नामिबियाच्या ट्रायगेन मॉर्निंग न्डेवेलोचा 3-2 अशा विभाजित निर्णयानं पराभव केला. सचिन सुरुवातीपासूनच पिछाडीवर होता, पण शेवटच्या 10 सेकंदात त्यानं आपल्या प्रतिस्पर्ध्यावर एक जोरदार ठोसा मारुन सामना सचिनच्या बाजूने फिरवला आणि सुवर्णपदक मिळवलं.
Champions find a way 💪— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 1, 2026
Ankush Panghal scripts a sensational comeback from 5-0 down to clinch Commonwealth Games Gold. 🥇
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026 LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026… pic.twitter.com/3o6ZVcm3Zh
अंकुशचं वर्चस्व : भारतीय बॉक्सर अंकुशनं राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकलं आहे. अंकुशनं पुरुषांच्या 80 किलो वजनी गटाच्या अंतिम सामन्यात इंग्लंडच्या डिमेझी शिट्टूचा 4-1 अशा विभाजित निर्णयानं पराभव करत दमदार कामगिरी केली.
नरेंद्रला रौप्यपदकावर मानावं लागलं समाधान : भारतीय बॉक्सर नरेंद्रला राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत रौप्यपदकावर समाधान मानावं लागलं. पुरुषांच्या 90+ किलो वजनी गटाच्या अंतिम सामन्यात इंग्लंडच्या डामार थॉमसनं नरेंद्रचा 5-0 अशा एकमतानं निर्णयानं पराभव केला. नरेंद्रने सुवर्णपदक गमावलं असलं तरी, त्यानं रौप्यपदक जिंकलं. ग्लासगोमध्ये भारतीय बॉक्सरनी उत्कृष्ट कामगिरी केली. भारतानं यंदा सात सुवर्ण आणि तीन रौप्य पदकांसह एकूण 10 पदकं जिंकली.
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